AGUADA.- Lo que comenzó como una colección de botellas antiguas por parte de un curioso adolescente, es hoy el único museo abierto al público en este pueblo, donde se recopila gran parte de la historia de la “Ciudad del Descubrimiento”.

Casa Museo ubica en los bajos de una residencia del barrio Piedras Blancas, espacio en el que Christian Acevedo Cabán, de 28 años, guarda la muestra que inició cuando tenía 13 años, y que incluye antigüedades, artesanías, documentos y fotos, entre otras piezas de valor histórico.

Cuenta Christian que fue un comentario que escuchó, “de que Aguada no tiene historia”, lo que lo motivó -con la ayuda de sus padres- a acumular toda la información posible sobre su pueblo.

“Esa fue la chispa que me movió a buscar qué había en Aguada y me di cuenta de que hay muchas cosas... Lo que pasa es que estaban como regadas y no había un sitio donde la gente pudiera recopilarlas”, explicó el joven, que actualmente dirige la Oficina de Turismo, Arte y Cultura de Aguada.

La también conocida como “Villa de Sotomayor” contaba con un museo oficial que abrió en el 1980, pero cerró en el 2015, dejando como única referencia histórica la exhibición de Casa Museo, que fue inaugurado oficialmente y abierto al público en 2017, en la carretera 411. km 1.0.

“Se llama Casa Museo porque no es un edificio histórico, es una casa en la que se habilitó el primer piso como un museíto con la historia del pueblo”, explicó el joven. Este espera poder adquirir pronto un local más amplio, pues ya el espacio se ha quedado pequeño debido a las donaciones de piezas que ha recibido en los pasados cuatro años, en los que ha dado la bienvenida a más de 6,000 visitantes.

Casa Museo en Aguada. Surge de la iniciativa de Christian Acevedo, un joven que lleva más de 10 años rescatando articulos y documentos historicos de la Ciudad de Aguada Xavier Garcia / Fotoperiodista (XAVIER GARCIA)

“Nosotros sin cultura y sin identidad, no somos nada… estamos destinados a extinguirnos como raza y como pueblo. Así que siento una gran responsabilidad por tratar, dentro de lo que yo pueda, de proteger nuestra herencia para que no se olvide. Me gustaría que esto se convirtiera en un archivo histórico, donde las personas que quieran hacer investigaciones de maestría o doctorado, o simplemente buscar información del pueblo para la escuela, pudieran venir aquí”, recalcó el orgulloso aguadeño.

Para visitar Casa Museo

En Casa Museo se hacen visitas guiadas por cita previa a través de su página de Facebook, @casamuseodeaguada, en días de semana a partir de las 4:00 p.m. y los fines de semana de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. También se hacen recorridos culturales por el pueblo y la zona oeste los fines de semana, para los que puede hacer cita. Para más información, comuníquese al (787) 224-8713.