Con el propósito de generar discusiones que aporten al bienestar y equidad de toda la sociedad, pero en especial de la población afrodescendiente, se llevará a cabo el Tercer Congreso de Afrodescendencia en Puerto Rico, desde hoy, 10 de noviembre hasta el sábado13. Un evento que se transmitirá desde el Ateneo Puertorriqueño por las plataformas informativas de Facebook y YouTube de la organización CONAFRO.

Según información suministrada, el programa del congreso se articula bajo cinco ejes temáticos: Derechos afrodescendientes, Géneros y sexualidades, Preservación cultural e histórica y políticas afrodescendientes y Desarrollo social y económico, para culminar con Soberanía, corporalidad, respeto, integridad y poder.

En el comunicado, la directora interina del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, profesora Doris G. Quiñones, explicó que este congreso, bajo el lema ConAfro-2021: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, se realiza como “parte de las acciones internacionales en torno a la Declaración del Decenio de la Afrodescendencia 2014-2024 por la Organización de las Naciones Unidas”.

“Para este congreso, hemos convocado a destacados y destacadas líderes y lideresas comunitarias, académicas, artísticas y humanistas de gobernanza y de presencialidad en Puerto Rico para sentarnos a dialogar y a entender y discutir las formas alternativas, cuáles son nuestras agendas de acción para mejorar y habilitar las condiciones de vida de nuestra población afrodescendiente, reconociendo que Puerto Rico es un país afrodescendiente, reconociendo que Puerto Rico es un país afroantillano, reconociendo que Puerto Rico es un país caribeño”, indicó, tras explicar que el propósito del evento es trabajar por un país seguro, que tenga una educación de calidad, que promueva el trabajo digno y equitativo, y que permita la paz y el bienestar para todas las personas.

En la comunicación el doctor Pablo Luis Rivera también detalló que el evento resulta imprescindible para crear una conciencia nacional sobre la afrodescendencia. “Es importante que se realicen este tipo de congresos especialmente por las discusiones que generan. Ahora mismo, tenemos en el país situaciones que involucran a las personas afrodescendientes y, muchas veces, pasan desapercibidas o no se les da la importancia que necesitan. Así que este tipo de congresos lo que va a hacer es crear una conciencia nacional que la meta es que haya una inclusión especialmente de todos los grupos que están involucrados y que forman parte de esa dinámica afrodescendiente que se da en Puerto Rico”.

De la misma forma, la directora de comunicaciones del Corredor Afro en Loíza, Olga Chapman, añadió que no basta con reconocer a las personas afrodescendientes por su desempeño en la cultura, sociedad, música y los deportes, sino que el reconocimiento debe surgir desde todos los lugares donde esta población ha contribuido.

“Una de las cosas que me parece importantísima es que haya reconocimiento en muchos sectores en los cuales la afrodescendencia ha sido importante y, no solamente importante, sino vital para la construcción del país: en las ciencias, en la tecnología, en las letras, en la medicina, en la ingeniería. No solamente la afrodescendencia está relegada a los espacios que típicamente han sido asignados y reconocidos a la afrodescendencia. La afrodescendencia es vital y es motor de país y es importante que sea reconocida y visibilizada”, expresó Chapman.

El congreso inicia hoy con la conferencia magistral de la licenciada Ana Irma Rivera Lassén. La actividad comprende paréntesis musicales con la participación de la agrupación Tambor Central y una comparsa de plena. Le seguirán presentaciones de Palmira Ríos y José Orta, bajo el tema Derechos Afrodescendientes. Y las labores del día cerrarán con Miriam Morales y Kimberly Figueroa de la Mesa de Articulación - Géneros y Sexualidades.

El jueves 11, desde las 10:00 a.m., se ofrecerán diálogos alrededor de los temas de Preservación cultural e histórica y políticas afrodescendientes, y Desarrollo social y económico. El primero con Pablo Rivera, y el segundo con Ivette Chiclana y Olga Chapman. Para la clausura habrá un toque de bomba a cargo del grupo Bulé Maraycua, bajo la dirección de Leonardo Moreno.

El tema Soberanía, corporalidad, respeto, integridad y poder dará conclusión al congreso, bajo la palabra de Francis Nina, cuya participación abre paso a un pronunciamiento como cierre de la jornada, y la bienvenida a tres agrupaciones musicales, estas son, Jarana Jaguar, Toque Ancentral y Taller Nzambi. Mientras, el sábado 13, Hilda Guerrero realizará la actividad ‘Abrazando el mar’ en la Pocita de Piñones.

Para más información puede acceder la página web: www.conafro.com