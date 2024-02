Celebrarán en grande la vida y el legado de “Chuíto el de Bayamón”

Las actividades darán comienzo el sábado, 17 de febrero, desde las 10:00 a.m. en distintas áreas del casco urbano de Bayamón y se extenderán hasta el domingo, 18.

Calendario de eventos

10:30 a.m. DJ

11:00 a.m. Banda Municipal de Bayamón

11:00 a.m. DJ

11:30 a.m. Los Hermanos Cepeda

11:00 a.m. DJ

11:00 a.m. DJ

10:30 a.m. DJ

11:00 a.m. BatuPlena

3:00 p.m. Back 2 the 80′s

11:00 a.m. DJ

10:00 a.m. DJ

10:15 a.m. Musical de Chuito

10:30 a.m. Circo de la Escuela de Bellas Artes

11:30 a.m. Payaso Remi y Cuentos Infantiles

10:00 a.m. |3:00 p.m.

10:00 a.m. - 6:00 p.m.

11:00 a.m. - 1:00 p.m.

11:00 a.m. - 5:00 p.m.

10:00 a.m. - 4:00 p.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Taller tizada inspirada en Chuito | 11:00 a.m. - 5:00 p.m.

11:00 a.m. - 5:00 p.m.

11:00 a.m. - 5:00 p.m.

10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Calle Barbosa - 10:00 a.m.

11:00 a.m. DJ

Misas 7:00 am, 8:30 am y 10:00 am