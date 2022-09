CHICAGO.- Han pasado poco más de diez meses desde que Cheryl Hartup asumió la dirección ejecutiva del Museo de Arte de Ponce, pero como todo en Puerto Rico durante los pasados años, se siente como si hubiera pasado mucho más tiempo.

No es que ella lo exprese en esos términos, pero basta ver el momentum que se ha creado alrededor de esta institución cultural puertorriqueña con más de medio siglo insertada en la historia del quehacer artístico del país, para entender el nivel de trabajo que ha puesto esta experimentada profesional del mundo de los museos en su todavía nueva misión.

Asumir las riendas de un museo cuyas puertas físicas están cerradas por los efectos de un desastre telúrico e identificar vías para que aun así, cada vez se esté hablando más de su colección dentro y fuera de Puerto Rico, resulta encomiable.

De ese escenario han surgido eventos y oportunidades inimaginadas como ver parte de la colección del Museo de Arte de Ponce en el Museo de Arte de Puerto Rico, el de los Santos Reyes de Juana Díaz o en el MADMi. Aun dentro de la dimension de la isla, esto ha sido un evento inédito.

Pero Hartup cree en la colaboración, en tender puentes y sobre todo en el poder del arte.

Precisamente esta semana se encuentra en la ciudad de Chicago, donde acaba de inaugurar la exhibición “Nostalgia for My Island: Puerto Rican Painting from the Museo de Arte de Ponce (1786-1962)” en el National Museum of Puerto Rican Arts & Culture, un espacio vibrante en el corazón de la comunidad puertorriqueña en la Ciudad de los Vientos, desde donde se ha ejecutado un proyecto que ha impactado de manera positiva a su vecindario de muchas maneras.

Un total de 21 obras de la colección de arte puertorriqueño del Museo de Arte de Ponce, con piezas de José Campeche, Francisco Oller, Myrna Báez, Miguel Pou y Carlos Marichal, entre otros, estarán al alcance de los residentes de Chicago hasta el 9 de junio de 2023.

“Es histórico, es muy emocionante esta colaboación entre el Museo y esta institución cultural dedicada completamente al arte puertorriqueño fuera de la isla. Es una especie de misión de solidaridad que se da a la vez que veo como tantas instituciones se han acercado a nosotros para ver cómo pueden tender puentes con el museo para que podamos abrir las puertas nuevamente”, expresa Hartup.

La inauguración de la exposición fue el punto culminante de la primera de dos jornadas del evento “Engage 2022″, creado por Billy Ocasio, director ejecutivo del National Museum of Puerto Rican Arts & Culture, y que se celebra por segundo año, con el propósito de crear lazos entre gestores culturales puertorriqueños de todo Estados Unidos, partiendo de su experiencia con la comunidad boricua en Chicago.

“Este tipo de encuentros como esta conferencia es de lo que se tratan los museos; de establecer diálogos. El Museo de Arte de Ponce ha estado alcanzando las comunidades a través del arte y de la educación antes y después del huracán María, de los terremotos y de la pandemia”, explica.

Billy Ocasio, director ejecutivo del National Museum of Puerto Rican Arts & Culture, en Chicago, presentó a Iraida Rodríguez-Negrón, Bianca Ortiz declet y Cheryl Hartup, del Museo de Arte de Ponce, durante el evento Engage 2022. (Elías Carmona)

Precisamente junto a Hartup viajaron a Chicago, Iraida Rodríguez-Negrón y Bianca Ortiz Declet, historiadora de arte y curadora del Museo de Arte de Ponce, respectivamente. Juntas presentaron el panel titulado “Superando la adversidad mediante la conexión con las comunidades”, con el que trazaron la trayectoria del museo desde el paso del huracán María por Puerto Rico, hace cinco años, hasta el presente y como la institución, en medio de muchos obstáculos ha seguido encontrando maneras de ser un apoyo a la comunidad, mediante el arte y la educación.

“Con esta exhibición que abrimos aquí en Chicago tambien abrimos la puerta para que gente que quizás ha escuchado sobre estas obras pero nunca las han visto, o que a lo mejor nunca hayan escuchado de ellas, puedan verlas y aprendan sobre el arte puertorriqueño. Estamos compartiendo la historia del arte de Puerto Rico más allá de la isla”.

PUBLICIDAD

Cheryl Hartup agradece el apoyo de Billy Ocasio para hacer realidad esta exhibición, que cuenta con el auspicio de Bank of America y el Miranda Family Fund. “Billy pertenece a una cantidad de entidades culturales y entre ellas a una de directores de museos de Chicago, que vendrán a ver la exhibición y sé que así se van a crear nuevas colaboraciones”.

Esta exposición en Chicago es la primera de otras que ya se encaminan hacia museos de los Estados Unidos, como la que se efectuará en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, del 8 de octubre de 2022 hasta febrero de 2024, compuesta por cinco piezas del museo ponceño, incluyendo la icónica “Flaming June” de Frederic Leighton. A ésta le seguirán exhibiciones en el National Portrait Gallery de Washington D.C., el Delaware Museum of Art, y en verano de 2023, el Museum of Fine Arts de Boston.

De esta manera, es como si las obras del Museo de Arte de Ponce hubiesen emprendido una travesía en busca de colaboración para que su hogar pueda volver a abrir sus puertas, una vez renovado.

“Se trata de hacer nuevas relaciones, de compartir nuestra misión, de dar a conocer el tesoro de 300 años representados en la colección del Museo de Arte de Ponce, de arte europeo, estadounidense, puertorriqueño y caribeño. Es una colección tan diversa pero a la vez tan representativa”, manifiesta con emoción Hartup, quien reconoce que todas estas iniciativas aproximan la fecha en la que el Museo de Arte de Ponde vuelva a a abrir si bien, estima, aún habrá que esperar al menos dos años antes de que esto ocurra.

“Estoy muy orgullosa de nuestro equipo en el museo y de nuestra junta directiva por sus iniciativas. Se ha trabajado mucho y rápido para lograr este momentum. Creo que en el camino estamos estableciendo modelos de colaboración entre los museos y las instituciones culturales de Puerto Rico y la diáspora. Estamos aprendiendo mucho de la diáspora puertorriqueña, de su manera de trabajar, que nos lleva a comprobar nuevamente el poder que tiene el arte para impactar y tansformar vidas y comunidades”, expresa Hartup, cuya visita a Chicago culmina con la ceremonia en la que a nombre del Museo de Arte de Ponce recibirá el premio Ceiba Award que el National Museum of Puerto Rican of Arts & Culture entrega anualmente. En el pasado, figuras del arte como Rita Moreno, Lin-Manuel Miranda, Antonio Martorell, Jimmy Smits y Gilberto Santa Rosa han recibido el mismo, sin embargo, esta será la primera ocasión que recae en una institución cultural.