El Festival Casals 2020 culmina esta noche su histórica edición virtual con un concierto diseñado y dedicado especialmente para Puerto Rico, y con la participación de grandes instrumentistas y una voz más que singular.

“La voz y el violín: un recital virtual para Puerto Rico”, podrá ser disfrutado desde las 8:00 p.m. por la página de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. El mismo cuenta con las actuaciones estelares de Larisa Martínez, soprano (Puerto Rico); Joshua Bell, violín (EE.UU.) y Kamal Khan, piano (EE.UU.).

Joshua Bell es artista exclusivo de Sony Classical, ha grabado más de 40 discos compactos desde su primer LP publicado por Decca cuando tenía 18 años. Ha sido ganador de premios Grammy, entre otros. Debutó a los 14 años con la Orquesta Sinfónica de Filadelfia. Fue reconocido como Líder Global de la Juventud por el Fórum Económico Mundial; forma parte del comité artístico del Kennedy Center Honors, miembro de la Junta Directiva de la Filarmónica de Nueva York y de la Fundación Education Through Music. Bell toca un violín Huberman Stradivarius de 1713 y emplea un arco francés de François Tourte del siglo XVIII.

PUBLICIDAD

La soprano puertorriqueña Larisa Martínez cuenta con una trayectoria ascendente a nivel internacional.

Larisa Martínez realizó estudios en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, mientras obtenía con honores un bachillerado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico. En el 2016 ganó las audiciones del distrito de Puerto Rico del Metropolitan Ópera. También obtuvo una maestría de Mannes the New School for Music de Nueva York. Ha recibido excelentes críticas por sus interpretaciones de roles tales como el titular de zarzuela “Luisa Fernanda”, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, así como en “Corinna” en “Il Viaggio a Reims,” de Rossini; “Musetta” en “La Bohème”; “Fire/Rossignol” en “L’enfant et les Sortilèges” y “Rosario” en “Goyescas”, en Nueva York. En el 2016 creó el rol de “Isaura” para el estreno mundial de “Francesca da Rimini”, de Mercadante, en Italia. Martínez es artista residente de la fundación filantrópica Turn Around Arts. En el 2016 formó parte de la delegación cultural que el presidente Barack Obama envió a Cuba como parte de las gestiones para estrechar lazos entre la nación caribeña y los Estados Unidos. Larisa Martínez y Joshua Bell contrajeron matrimonio en octubre del 2019.

El pianista estadounidense Kamal Khan ha recorrido el mundo ofreciendo recitales y clases magistrales.

El pianista Kamal Khan, natural de Washington D.C. , ha actuado en escenarios como la Metropolitan Opera, la Ópera de Dallas, la Ópera de Baltimore, la Ópera de Palm Beach, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Municipal de Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil, el Teatro de las Bellas Artes en Ciudad de México, Oper der Stadt Bonn y Staatstheater Schwerin, en Alemania, entre muchos otros.

PUBLICIDAD

Repertorio

El repertorio de este concierto, que fuera grabado en Nueva York el pasado mes de junio consiste de “Ah, Ritorna Età dell’ Oro”, aria de concierto de Felix Mendelssohn; “Chaconne, partita núm. 2 en re menor BWV1004”, de J.S. Bach; “Nacht und Träume”, de Franz Schubert; “Liebesfreud”, de Fritz Kreisler; “Sempre libera” de la ópera “La traviata”, de Giuseppe Verdi; “Fantasía”, de la ópera “Carmen”, de Pablo de Sarasate y George Bizet; “Aria de Bachianas brasileiras núm. 5”, de Héitor Villa Lobos; “Zapateado de La Tempranica”, de Gerónimo Giménez; un medley del musical “West Side Story”, de Leonard Bernstein” y como broche de oro, un arreglo especial de “En mi Viejo San Juan”, de Noel Estrada.