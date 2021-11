Decenas y decenas de girasoles te envuelven para adentrarte a un mundo con una nueva forma revolucionaria de ver el arte. De inmediato te olvidas que estás ubicado en el Coliseíto Pedrín Zorrilla en San Juan y de su rol deportivo tradicional, al ser convertido en un gigantesco lienzo en movimiento.

Mientras te acogen estas flores que aluden a los icónicos girasoles de algunas de las obras del artista holandés Vincent Van Gogh, un sinnúmero de brochas cuelgan del techo y un área replica una de sus famosas pinturas: “El dormitorio en Arlés”, que representa el cuarto del pintor durante su estancia en la ciudad francesa de Arlés.

Del contrastante verdor de lo que simula una grama con el amarillo de los girasoles anteceden a un largo pasillo que cambia drásticamente el ambiente. Mientras escuchas la música instrumental de fondo, caminas por un túnel rodeado de algodón y luces azules intermitentes hasta llevarte a conocer lo que es el preámbulo de la popular exposición “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”, que estrena el 13 de noviembre y que se extiende hasta el 13 de febrero de 2022.

PUBLICIDAD

Una narrativa explicativa del famoso artista nacido en 1853 te va sumergiendo en una experiencia que amerita poner atención plena con todos tus sentidos para quedar inmerso en las obras icónicas de este artista, de un modo no tradicional, en un espacio amplio, cómodo y mágico, que puede ser disfrutado por un público de todas las edades.

Cinco razones por las cuales debes ver la exhibición:

1. Se le da una nueva vida al grandioso trabajo de Van Gogh, utilizando los propios sueños, pensamientos y palabras del artista para impulsar la muestra como una narrativa, de la que ya se han vendido más de 30 millones de “tickets” alrededor del mundo.

2. En un cuarto de 9,000 pies cuadrados, las obras de arte clásicas se proyectan en formas 3D, ofreciendo diferentes ángulos. Es una forma revolucionaria de ver arte, pues brinda una experiencia multimedial, utilizando tecnología de proyección.

3. Los espectadores se pueden mover a lo largo de paredes y proyecciones envueltas en luz y color, que se arremolinan, bailan y se reenfocan en flores, cafés y paisajes presentes en las obras del artista holandés.

4. Los más de 40 proyectores con los que cuentan, están conectados cada uno a su propio servidor, que están conectados remoto con Canadá, donde se maneja todo el contenido. Todas las mañanas se alinean las imágenes que se van a proyectar. Aunque mantendrá su esencia, durante los tres meses el contenido va a ir cambiando, tanto en las imágenes como la música.

5. Las imágenes van corriendo tipo película con una duración de 50 minutos, en donde se pueden apreciar más de 300 obras de Van Gogh y música, que incluye clásicos como “La noche estrellada”, “Los girasoles” y “Terraza del café por la noche”. El recorrido en general dura de una hora a hora y media, incluyendo las demás áreas experimentales.

PUBLICIDAD

Abre puertas para la creatividad

Una de las motivaciones que tuvo el productor Paco López en traer esta exhibición a Puerto Rico, junto a Ariel Rivas Entertainment, Primo Entertainment y Sophisticated Mind, era que esta muestra llegara a las nuevas generaciones para que les sirva de inspiración. y se inspiren.

“Soy fan del arte y quería ver cómo podía impactar a los jóvenes del interior de Puerto Rico, de escuelas públicas, que quizás no tienen el acceso o el dinero para poder venir. Así que mi primera reunión fue con el Secretario de Educación, pues cuando vi la exhibición en Miami, de inmediato pensé que había que traerla a Puerto Rico. Eso es lo que quiero, impactar a los jóvenes, que aprendan de la cultura del arte. Tú le preguntas a cualquier joven y todo el mundo quiere ser Bad Bunny o Daddy Yankee, y está bien que quieran ser cantantes, pero el mundo artístico tiene muchas ramas y si sale de aquí un pintor o escultor, logramos nuestro proósito”, expresó López, a la vez que añadió que unos 12,000 estudiantes del sistema educativo público podrán apreciarla libre de costo y con transportación incluida.

“Aquí van a llegar jóvenes y se van a inspirar. Esa oportunidad que otros jóvenes no han tenido –porque si no viajas no puedes ver este tipo de exhibición- pues la tienen ahora aquí mismo en el medio de San Juan”, añadió.

De igual modo, exhorta a todos los jóvenes que se den cita, a que tomen su tiempo para leer la historia del artista, se sumerjan en sus escritos y pensamientos para que entiendan las emociones y el dolor detrás de sus pinturas.

PUBLICIDAD

“No todo es glamour ni todo el mundo nace artista, ni todo el mundo tiene una vida perfecta. Cuando ven la historia de Van Gogh te das cuenta de que quizás puedes estar deprimido o en un manicomio, como él lo estuvo e hizo su obra más famosa. Todo el mundo tiene problemas y no todo el mundo nace en el éxito ni con dinero. Todo el mundo tiene sus ‘ups and down’ en la vida, pero todo está en el talento, el arte y el tú visualizar, ver más alla del cielo y de los sueños, de que puedes hacerlo. Quiero que en este ‘inmersive room’, se inspiren, se tomen su tiempo en ver todas las obras y que lo disfruten”, aconsejó López.

Otras iniciativas alrededor de la exhibición:

Antes de que abra al público a las 10 de la mañana, dentro del cuarto inmersivo habrá sesiones de yoga, así como se ha hecho en otras ciudades fuera de Puerto Rico.

Diversos artistas locales expondrán sus obras en las afueras de la instalación.

Se contempla realizar concursos y talleres de arte para estudiantes.

Empresas privadas ofrecerán becas estudiantiles.

La exhibición será de lunes a domingo desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Se pasarán grupos de 45 personas, cada 15 minutos. La experiencia culmina con un área donde se puede adquirir comidas, bebidas y memorabilia.

Los asistentes deben presentar evidencia de vacunación contra el COVID-19 y hacer uso de mascarilla en todo momento. La venta de boletos es a través de Ticketera.