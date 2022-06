Unas 30 obras de artistas puertorriqueños contemporáneos y de la diáspora, forman la exposición “Seeking Knowledge: Art from Puerto Rico and the Diaspora”, inaugurada hace dos semanas en el Museo Patricia & Philip Frost de la Florida (The Frost Art Museum), en el campus de la Florida International University (FIU), en Miami.

La exhibición, que se presentará hasta el 11 de septiembre, incluye piezas de Miguel Trelles, Myritza Castillo, Wilfredo Chiesa, Nayda Collazo-Llorens, José Lerma, Melvin Martínez, Quintín Rivera Toro, Gamalier Rodríguez, Julio Rosado del Valle y Noemí Ruiz. Las obras son parte de una donación que hizo a la institución el doctor Gamaliel R. Herrera, radiólogo puertorriqueño y coleccionista de arte, quien reside entre Boston y Miami.

Entrada a la exhibición de artistas puertorriqueños en The Frost Art Museum, en Miami. (michael r lopez)

“FIU es la universidad que más grados confiere a personas de origen hispano en Estados Unidos. Además, es la segunda donde hay más estudiantes puertorriqueños en el estado de Florida. Pero cuando le pregunté a la curadora del museo (Frost Art Museum), Amy Galpin, cuántas obras de artistas puertorriqueños tenían en la colección permanente, me dijo que eran muy pocas, como cuatro. Así que pensé que había que hacer algo”, cuenta Herrera, de 52 años, sobre la génesis de la dotación al museo y la organización de la exhibición.

Comenta que, inicialmente, se concentró en coleccionar arte puertorriqueño de su generación y un poco más jóvenes, aunque actualmente ha ampliado su colección con artistas de la diáspora y de otros países. Pero explica que, en la exhibición en The Frost Art Museum, hay algunos artistas puertorriqueños ya consagrados -de los primeros con los que comenzó su colección personal-, como Noemí Ruiz, Julio Rosado del Valle y Wilfredo Chiesa.

“Son de una generación anterior a la mía, pero sirven como anclas conceptuales para el resto de la exhibición. Todos son artistas que han exhibido en el Museo de Arte de Puerto Rico, tienen carreras nacionales o internacionales y algunos son profesores en diferentes universidades”, explica Herrera, al subrayar que en la exhibición se quiso hacer énfasis en el aspecto de la diversidad.

Sobre todo, señala que no quería que la muestra respondiera a un estereotipo del “estilo de lo que debe ser un artista puertorriqueño”. “En realidad el arte puertorriqueño es muy diverso. Entonces, en la exposición hay pinturas, esculturas, dibujos, vídeo, instalación, hay un trabajo impreso y también hubo un performance, así como fotografías. O sea que están todos los medios representados”. Menciona, además, que la temática va desde lo conceptual y lo abstracto, hasta los paisajes y obras políticas.

Por ejemplo, la muestra incluye el tríptico “Huang con Chang” del artista puertorriqueño Miguel Trelles, que es parte de su serie “Chino-Latino en blanco y negro”, en la que propone una síntesis entre dos artistas cimeros del arte chino clásico: Huang Gongwan (1269-1354), uno de los maestros de la dinastía Yuang, y Dong Qichang (1555-1636), el gran pintor e historiador del arte de la dinastía Ming.

Dos de las obras de Miguel Trelles que se exhiben Miguel Trelles que se exhiben en The Frost Art Museum. A la izquierda, el tríptico “Huang con Chang” y a la derecha la obra Paisaje Dorado / Golden Landscape, (michael r lopez)

“La síntesis refleja mi interés en los idiomas estilísticos del paisaje chino en función de mi propia búsqueda de un idioma paisajista no europeo para nuestro Caribe”, afirma Trelles.

De la misma forma, según información publicada por el Museo, se destacan “las enigmáticas formas abstractas de Noemí Ruiz, que sugieren un entorno construido”, mientras que Gamaliel Rodríguez y Myritza Castillo “cuestionan las conexiones entre el poder y la arquitectura”. Señalan también que Wilfredo Chiesa “comparte una sensibilidad estética con pintores expresionistas abstractos y de campo de color”, mientras que Melvin Martínez “superpone y deconstruye la pintura en colores vivos para evocar una estética barroca contemporánea que llama la atención sobre las cualidades materiales del arte”.

Obra “Vibración en Rojo y Azul", 1981, de la artista Noemí Ruiz, en exhibición en The Frost Art Museum. (michael r lopez)

“Cada artista tiene su lenguaje. Pero se puede decir que son obras contemporáneas”, afirma Herrera, quien cree que el arte de Puerto Rico debe ser más estudiado, valorado y coleccionado fuera de la isla. En ese sentido, dice que esta exhibición es un esfuerzo para tratar de dar un ejemplo de que el arte puertorriqueño tiene un valor que se debe considerar.

De hecho, el coleccionista destaca que, además de su profesión como médico, la cultura y el arte son parte de su agenda personal y trabaja activamente como voluntario en varios museos. “En el Museo de Bellas Artes de Boston (Museum of Fine Arts) soy el primer puertorriqueño, en los 150 años que tiene, en ser miembro del ‘Board’ (Junta Directiva). Y mi labor ahí y en los otros museos siempre ha estado dirigida a aumentar la visibilidad de artistas puertorriqueños e hispanos y del colectivo LGBTT del cual soy parte”.

Más información

La muestra se exhibirá hasta el 11 de septiembre de 2022 en la sede del Patricia & Phillip Frost Museum en el campus de Florida International University, en Miami. Tel. (305) 348-2890.