Drama, comedia, intriga e historia son varios de los temas que abordará la nueva temporada de piezas teatrales a cargo de Corillo Eventos, que se realizarán en diversos escenarios de Puerto Rico entre junio de este año y abril del próximo.

“El sexo te puede enloquecer”, “Des-vestidas”, “Aliados”, “Madres de la Plaza de Mayo” y “Cierra la puerta” serán las puestas en escena que formarán parte de la propuesta teatral.

“Nos enfocamos en buscar temas variados que les hablen a distintos públicos para no enfocarnos solo en una temática. Tenemos el tema del empoderamiento femenino, el de la comunidad LGBT, que son temas que no se exploran necesariamente desde el punto de vista de la gente que no es de la comunidad”, adelantó el diseñador de producción y director José Manuel Díaz, quien forma el colectivo de Corillo Eventos junto con las actrices Wanda Sais y Linnette Torres, la escritora Ibelle Ayala Rosado y la regidora de escenas Cristina Robles.

PUBLICIDAD

Linnette Torres, quien participará en cuatro de las piezas teatrales, manifestó la complacencia de formar parte del proyecto en el que, además de actuar, desempeña otras facetas como parte de su compromiso con el colectivo.

“Siempre he pensado qué puedo hacer aparte de actuar, que es lo que más me apasiona. Pero al formar parte del Colectivo Corillo, definitivamente me doy cuenta de que puedo hacer muchas otras cosas, como por ejemplo, estar proactiva en la producción, como esto de estar con utilería. Jamás pensé, tengo que ser bien honesta, y creo que aquí está bien definido lo que nos corresponde a cada cuál. Cada cuál tiene sus responsabilidades y fortalezas y por ahí es que nos vamos”, expresó con entusiasmo la artista.

La primera puesta teatral será “El sexo te puede enloquecer”, que se presentará del 23 al 25 de junio en el Teatro Victoria Espinosa. Díaz adelantó que será protagonizada por Carlos Vega (quien también la escribió), Wanda Sais y Naymed Calzada.

“Es de tres amigos que se sientan a hablar y empiezan a tocar temas que de alguna manera hablarlos con las parejas pueden ser embarazosos, pero con los amigos se abren más, de índole sexual, obviamente siempre cuidando, porque eso nos ha caracterizado en estos diez años, el buen gusto”.

Elenco de la pieza teatral "Des-vestidas". (Suministrada)

“Des-vestidas” es la segunda apuesta teatral, a presentarse el 18 y 19 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Caguas. El elenco lo componen Marian Pabón, Wanda Sais, Melissa Rodríguez, Eyra Agüero, Kiko Blade, Ulises Rodríguez y Linnette Torres, quien le dará vida a “Cenicienta”.

PUBLICIDAD

“Es una historia particular con un homenaje a la mujer”, mencionó la actriz sobre la trama que inicia con una reunión entre las princesas conceptualizadas por Disney, y la intención de revelar la verdadera identidad tomando como inspiración el empoderamiento femenino.

La obra teatral “Aliados” se escenificará del 22 al 24 de septiembre en el Teatro Braulio Castillo. Cristina Soler, Linnette Torres, Raymond Gerena y Radamés Medina componen el elenco que presenta una historia que desencadena en un “coming out party” con un grupo de personas que, aunque se aman, no están de acuerdo en todo. La solidaridad y el cariño genuino prevalecen.

“‘Sandra’ es una mujer que es lesbiana, una mujer muy solidaria y casi la conciencia de la pieza”, describió Torres sobre su caracterización en la pieza de Ibelle Ayala Rosado. “Aboga por la inclusión y, sobre todo, por el respeto”.

Su personaje en “Madres de la Plaza de Mayo”, que se presentará en el teatro Francisco Arriví del 3 al 5 de noviembre, se añade a la lista de los que le provocan gran entusiasmo en esta cartelera teatral. La trama se ubica en Argentina en el periodo de la llamada “Guerra Sucia” del 1978, cuando había desapariciones de gente por parte del gobierno, sin que se hablara de ello. La obra trata sobre “Carolina” y su madre “Josefina”, quienes llevan más de 12 semanas buscando a su hija/nieta embarazada, en medio de marchas y reclamos.

“Tengo sobre mis hombros una responsabilidad muy grande, especialmente porque es una pieza histórica, aparte de eso porque yo llevo la voz cantante en esa pieza”, dijo Torres sobre su papel como abuela en la obra de ficción basada en hechos reales escrita por Stephanie Alison Walker, y que incluye a Wanda Saiz, Miguel Diffoot, Luis Obed Velázquez y Yeidimar Ortiz.

PUBLICIDAD

“Cierra la puerta”, de Ayala Rosado, culmina la temporada con su estreno pautado para abril del año próximo y protagonizado por Wanda Sais y Linnette Torres. Díaz describió que se trata de “dos mujeres que, a través de un intercambio de cartas, se descubren como entes sexuales sin que ellas sean lesbianas, siendo ellas mujeres heterosexuales”. Todavía se evalúa la fecha de estreno y el teatro en el que se presentará.

Crearán programa de becas

El director José Manuel Díaz anunció la creación de la Escuela del Corillo (ECO) para la formación actoral. A través de un proceso de audiciones, el programa piloto dará la oportunidad gratuita a 45 interesados entre las edades de 17 a 23 años para el intercambio de experiencias y el aprendizaje en el desarrollo de las artes escénicas.

“Vamos a contar con compañeros que están dentro del elenco que van a dar charlas para ayudar en el proceso creativo”, dijo el director. “Al final van a participar en una presentación donde vamos a invitar a compañeros, directores, productores y directores de casting para que ellos sean vistos”.

Díaz invita a estar pendiente a las cuentas en las redes sociales para el anuncio de fechas de castings para esta oportunidad.

Para más información, puedes seguir a Corillo Eventos en su cuenta de Instagram y Facebook como @corilloeventos.