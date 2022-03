Aunque todavía hay que esperar a las recomendaciones que dará el secretario de Salud, Carlos Mellado, para actividades de más de 1,000 personas, a partir del jueves, 10 de marzo, abre una nueva etapa dentro de la industria del entretenimiento, donde todo espectáculo que se lleve a cabo en instalaciones en interior y exterior, como teatros, anfiteatros, cines y coliseos, entre otros, podrán efectuarse a su máxima capacidad.

“Recibí la noticia con mucha alegría, porque se está abriendo el aforo al 100 por ciento. Hay que ver cuál va a ser la experiencia de cada productor con los locales o los “venues” en cuanto al aspecto de las nuevas directrices, pero yo espero que, dada la situación actual de los productores, que el trato que tengan de venues sea uno para incentivar y para adelantar los propósitos de la industria de los productores”, explicó el licenciado Roberto Sueiro, presidente del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (Copep). “Para los productores es tremenda noticia, especialmente aquellos que no podían celebrar sus eventos, porque estaban vendidos a capacidad y no había posibilidad con el 100 por ciento de aforo. Ahora hay un aliciente para todas las personas comprar para ir a estos eventos, porque saben que los conciertos u obras con toda probabilidad se van a dar. Aquellos productores que tenían un margen pequeño de ganancia, vendiendo el evento al 100 por ciento tienen la posibilidad de que pueden celebrar el evento y que sea una bonanza económica”.

Estabilidad bienvenida

Por otro lado, la flexibilidad del aforo en las instalaciones cerradas permitirá que se le de luz verde a otro tipo de propuestas artísticas que hasta ahora habían tenido que ponerse en pausa. “Estas nuevas medidas sin limitación de aforo pueden viabilizar proyectos que estaban detenidos porque no podían trabajar con un 75%, por lo costoso de de los proyectos. Ahora sí van a ser viables tenerlos en el calendario para los próximos meses”, explicó Jetppeht Pérez de Corcho Morgado, gerente general de Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, de Santurce. “Por ejemplo, tenemos en calendario dos musicales para el próximo semestre de agosto a diciembre, que todavía no puedo revelar los nombres, pero que son muy complejos, son muy grandes y necesitan de varias semanas de preproducción y con un aforo del 100 por ciento de capacidad para que se puedan llevar a cabo. Tienen que ser en un teatro y son proyectos que no se pueden llevar a otros espacios, por su naturaleza y por su diseño escenográfico”.

Otro de los locales que se verán beneficiados con la celebración de espectáculos con el lleno total de espectadores serán locales como el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y el Coca-Cola Music Hall. “Estamos sumamente complacidos con el anuncio de hoy, ya que es cónsono con lo que está pasando en muchos destinos, en muchas ciudades, en muchos coliseo y estadios alrededor de Estados Unidos y del mundo”, indicó Jorge L. Pérez, gerente regional de ASM Global en Puerto Rico, quienes tienen a su cargo el Coliseo de Puerto Rico, el Coca-Cola Music Hall y el Centro de Convenciones de Puerto Rico. “Para nosotros es espectacular la eliminación del requisito de capacidad, porque sentimos que ya hemos sobrepasado una etapa. Nosotros estuvimos cerrados 18 meses inicialmente, después abrimos y volvimos a cerrar otros tres meses. Hay muchos padres de familia que dependen de esta industria y estamos contentos que vamos con un ‘momentum’ positivo y todo está cayendo en su lugar. Algo que se ve reflejado en un calendario espectacular en los tres ‘venues’”.

Nuevas directrices dentro de los locales

La nueva orden ejecutiva 2022-019, firmada hoy por el gobernador Pedro Pierluisi, también incluye la eliminación compulsoria del uso de la mascarilla, además de que dejará a discreción de cada uno de los establecimientos, públicos y privados, si solicita la prueba de vacunación contra el COVID-19 o las pruebas negativas de la enfermedad. “Cada patrono u operador público o privado, a su discreción, podrá implementar medidas de salubridad que entiendan necesarias, incluyendo requerir el uso de mascarillas”, agregó La Fortaleza en un comunicado de prensa.

En conferencia de prensa, Pierluisi indicó que la utilización de mascarilla será requisito solo en instalaciones de salud y centros de cuidado. Además, se recomienda su uso en lugares donde no se pueda constatar que todo el mundo está vacunado. Por otro lado, todos los mandatos de vacunación existentes pasarán a la jurisdicción del Departamento de Salud. Quedan sin efecto las órdenes ejecutivas sobre mandatos de vacunación y será el Departamento de Salud que establecerá directriz mediante orden administrativa.

En el caso del Centro de Bellas Artes de Santurce, por ahora, se van a mantener espectáculos solamente para vacunados y el uso de mascarilla será obligatorio. “En mi carácter personal yo mantendría por ahora el uso de mascarilla dentro de la sala para tener mayor seguridad en un espacio cerrado”, mencionó Pérez de Corcho Morgado. “Eso sí, el teatro tiene un sistema de acondicionador de aire nuevo, donde la torre de enfriamiento que circula el aire es buenísima. Pero esperaré mañana que el secretario de Salud envíe la guía o el documento para entonces guiarme por ella”.

Los administradores del Coliseo de Puerto Rico y el Coca Cola Music Hall, también estarán pendientes a las directrices que brinde el secretario Mellado, para entonces ajustarse. “Una vez entendamos bien que cuáles van a ser las reglas para los eventos de 1,000 personas o más, tendremos más claro cuáles directrices seguiremos”, argumentó Jorge L. Pérez, quien también tiene a su cargo el Centro de Convenciones de Puerto Rico. “Pero estamos en la misma línea que el gobernador y el secretario de Salud de que todo el mundo se tiene que cuidar. Nosotros entendemos que vamos a flexibilizar las reglas con el paso de las semanas, aunque nos vamos a mantener en línea con nuestros protocolos para asegurarle a todo el mundo una experiencia saludable”.

Positivo para la industria en general

La apertura de las salas al 100% de su capacidad ayudará económicamente a todas las partes involucradas en la producción de espectáculos y los recintos que los albergan. En el caso del Centro de Bellas Artes de Santurce se traducirá en una bocanada de aire fresco para sus ingresos que tanto se han visto afectados en los pasados dos años. “Económicamente, ese aumento porcentual de espectadores genera mayores ingresos propios en la parte de la boletería, en el estacionamiento, en las cantinas y todo lo relacionado a la producción”, añadió el gerente general de Bellas Artes de Santurce. “Estoy muy feliz de que esto ya esté pasando finalmente, porque llevamos dos años en esta pandemia con altas y bajas”.

La apertura de acomodar más personas en los espectáculos será algo que les brindará más confianza a los productores para confirmar sus eventos. “En términos económicos esto es bien positiva y favorable, porque van a haber más eventos y va a ver más disposición de parte de los productores de hacer eventos en nuestros locales”, manifestó el gerente general del Coca-Cola Music Hall y el Coliseo de Puerto Rico. “Porque muchos productores estaban preocupados de publicar una fecha en específico, invertir mucho dinero en promoción y publicidad, y después tener que cambiar de fecha y perder ese dinero invertido. Eso le quitaba un poquito la confianza a los productores, pero entendemos que ahora la situación va a estar mucho más estable”.

Para que los espectáculos sean exitosos, el público debe apoyar a los artistas completamente, algo que se consigue brindando espectáculos de calidad, según la opinión del licenciado Sueiro. “Sin duda alguna, hay que devolverle la confianza al pueblo para que asista a estos eventos y que sigan respaldando a los artistas. Eso tiene que continuar y lo han hecho aún en ocasión de la pandemia, pero hace falta que la gente vaya a los eventos, disfrute, se despeje y que la industria vuelva a ser lo que era antes”, explicó el músico y empresario.