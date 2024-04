Congreso Internacional de Escritores le da un nuevo respiro a la literatura puertorriqueña

Podría parecer la versión literaria de la famosa “Fiesta de Pilito” (y, verdaderamente, no hay cama pa’ tanta gente), pero las escenas descritas son posibles gracias al Congreso Intencional de Escritores , que cerró con gran éxito su segunda edición este sábado. Pero más allá de servir como un punto de encuentro masivo para autores locales e internacionales, este evento inyecta con un importante respiro de nueva vida al ecosistema literario puertorriqueño. No por la presencia de grandes figuras de otros países, sino, porque el encuentro sirve como un tipo de renovación de votos, que promueve el intercambio de ideas y una mayor exposición de la literatura boricua.

“Nos damos cuenta de que no estamos tan solo o quizás que no estamos tan locos o que nos que no somos tan incomprensibles. Estamos viendo que hay otras personas que piensan como nosotros y que los pensamientos se traducen a un papel y que esas ideas, a lo mejor, pueden salvar el mundo o a lo mejor no, pero que fluyen”, continuó.