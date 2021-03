El reconocido fotógrafo puertorriqueño José “Jochi” Melero, quien a través de varias décadas ha ganado innumerables reconocimientos en y fuera del país por la calidad de su obra, ofrece la exposición “La llegada” hasta el 27 de marzo junto a la Galería Petrus, que estará representando el trabajo del artista de manera exclusiva.

Estas fotografías, reunidas bajo los temas del paisaje, el objeto y el retrato, y que formarán parte de la exposición virtual, se destacan por el uso de la composición natural como ente comunicador. En esta ocasión se presentan 22 de estas imágenes, todas únicas en su clase.

Reconocido por su visión y gran sensibilidad, Melero busca a través de su fotografía reproducir lo que observa y adentrarse en su objetivo con una mirada más bien antropológica. Su primer contacto con la fotografía fue a través de su padre, un ingeniero que aprendió el medio de manera autodidacta y que sedujo su imaginación desde la oscuridad del laboratorio que tenía en su casa. Recuerda Jochi, como de niño quedaba fascinado al ver las maravillosas imágenes que allí se revelaban. “Lo nuevo, la magia, el misterio estaban allí”, recordó Melero en una entrevista reciente, en la que también dijo que de adolescente le interesó la parte técnica de la fotografía, el revelado, el laboratorio y todo lo que allí ocurre hasta llegar a la imagen. Así dio sus primeros pasos como fotógrafo de modas, luego en los años 70 y 80 se dedicó a fotografiar a artistas, más tarde hacer publicidad, campañas y foto de arquitectura y diseño.

Tras estudiar un bachillerato en ciencia, cuyo rigor científico dice Melero le ha ayudado en la fotografía, marchó a Italia donde estudió en la Scuola di Cineoperatori della Gioventú Italiana, allí logró articular un lenguaje técnico que le ha servido hasta hoy. Lo humano es uno de los temas que más apasiona al artista que considera su trabajo como “photography of the human”.

“Todo es fotografía del humano. Si es un paisaje no importa porque como quiera el que la tomó fue un humano. No es la cámara solamente, es la persona que está frente al paisaje. Puede que no tenga un humano (en la foto) pero es un humano el que está mirándola”, dijo durante la mencionada entrevista. Al hablar de su estilo, Melero señaló que cree en la naturalidad de las cosas, en la autenticidad y en que las imágenes se sostengan sobre la integridad de lo que ve en ese momento, al cual hay que estar bien atento, ya que la observación es lo primordial en la fotografía.

Por su parte, Sylvia Villafañe, propietaria de Galería Petrus, confesó que la obra de Melero ha contado con su admiración desde hace muchos años. De hecho, fue el padre de Melero, quien realizó un retrato fotográfico de la propia Sylvia cuando esta contaba apenas 20 años. Desde entonces, Villafañe ha reconocido el valor de la fotografía, mas aún el desarrollo de este arte en las manos de Jochi Melero, quien también es un reconocido cinematógrafo.

“Para Petrus es un verdadero honor poder contar con Jochi Melero como artista exclusivo de la Galería. El arte de la fotografía aún no ha recibido el reconocimiento que merece como una de las bellas artes, pero en las manos de Jochi este medio, tan intrigante, cobra otra dimensión”, destacó Villafañe.

Esta exposición virtual es la número 11 de una serie de exposiciones que la Galería Petrus comenzó desde marzo del año pasado, a raíz de la pandemia del COVID-19. También, los interesados podrán disfrutar de la muestra en modo presencial, mediante la coordinación de una cita directamente con la galería. La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para coordinar una cita, puede comunicarse al 787-318- 8993 o por correo electrónico, a [email protected]. En Instagram y Facebook: galeriapetrus. Y en la aplicación móvil: Galería Petrus.