Convocan a artistas emergentes para unirse a una semana de arte en galerías, restaurantes y bares en San Juan

El proyecto cuenta con una convocatoria para artistas emergentes, individual o colectivos , y curadores que deseen presentar propuestas y participar del evento “Arthop”. Para ello abrieron una convocatoria con fecha límite para someter sus trabajos el próximo 28 de septiembre . Los principales requisitos son que sean propuestas para intervenciones en espacios no convencionales de exhibición.

“Buscamos artistas que dediquen a cualquier tipo de medio, pintura, escultura, digital, videos, performances... no hay límites para el medio que deseen someter y tampoco edades. Cualquier artista puede participar. Las obras que sometan en la propuesta no deben ser obras que se exhibieron recientemente en otros lugares. Pueden ser obras existentes, pero no expuesta hace algunas semanas”, sostuvo Rodríguez.