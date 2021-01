El Centro Ceremonial Indígena de Caguana, en Utuado, uno los sitios arqueológicos precolombinos más importantes del Caribe, ya cuenta con una aplicación móvil que permite hacer recorridos virtuales por este importante yacimiento restaurado de Puerto Rico que cuenta con el mayor número de plazas ceremoniales en las Antillas.

Se trata de la aplicación “Museo Digital de Caguana”, creada por el arqueólogo Ramón A. Rosado-Linera -que se puede descargar en App Store y Google Play-, una novel plataforma que permite acceso a un mapa que puede ser utilizado como guía para un recorrido físico o virtual del sitio.

Vista de la aplicación móvil "Museo Digital de Caguana”, que se puede descargar en App Store y Google Play.

La aplicación, que es gratuita y su contenido está presentado en inglés y español, también incluye un breve video que resume la historia del parque y una galería de imágenes tridimensionales de la mayoría de los petroglifos presentes en el sitio, lo que permite a los interesados examinar de cerca las piedras talladas, explica Rosado-Linera.

“Es la culminación de mi proyecto de tesis para el programa de maestría en Arqueología en el Centro de Estudios Avanzados en San Juan”, agrega el arqueólogo, mientras comenta que por experiencia previa, conocía sobre la diversidad de aplicaciones disponibles para las visitas a diferentes sitios arqueológicos en el mundo.

“Me pregunté por qué no tener una aplicación del lugar arqueológico más importante en todo el Caribe y por ahí empezó la iniciativa y el trabajo”, indica el también banquero de profesión, quien dice que todo comenzó luego del paso del huracán María, en 2017.

“Es una iniciativa prepandemia”, agrega, pero admite que la llegada del coronavirus a la isla le dio más velocidad y más relevancia a la plataforma, lanzada el pasado mes de diciembre.

Rosado-Linera explica que en la aplicación se tocan diferentes aspectos del sitio arqueológico, que incluyen la historia, materiales “y una serie de temas que tenía que investigar y ver cómo aplicaban al sitio, lo que toma mucho tiempo y esfuerzo”.

“Lo otro fue el acceso al parque como tal y al material que se ha excavado. Ahí es que entra el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) que me dio acceso a fotos que estaban en el Archivo General que, aunque estaban ahí desde hace mucho tiempo en negativo, nunca se habían digitalizado”, explica, tras indicar que también tuvo acceso a los trabajos en cerámica que están en el depósito del ICP en el Viejo San Juan.

“Llegué a un acuerdo con el ICP y firmamos un acuerdo de cooperación con una licencia de uso de imágenes. La cooperación del director, Carlos Ruiz, que se involucró directamente junto a su equipo de trabajo, así como de la directora de museos, Milagros Castro, fue muy importante en este proyecto”, afirma Rosado-Linera, mientras destaca que la parte técnica de programación estuvo a cargo de la compañía Gladius LLC.

Herramienta educativa

A juicio de Rosado-Linera, la aplicación es una herramienta importante de educación porque es una fuente fidedigna de información para estudiantes de todo nivel.

“Traté de hacerlo lo más digerible posible, pero están todos los detalles que son relevantes. La segunda importancia es en términos de turismo. Si llegas a Caguana y no hay un guía, no sabes lo que estás mirando. Este app te guía, tiene un mapa, te explica lo que estás mirando y te cuenta la historia. Es una herramienta para los locales, pero también para cualquier turista que le interese la cultura precolombina. Solo tiene que bajar la aplicación en su teléfono y acudir a Caguana”, explica el arqueólogo.

Ramón Rosado-Linera, creador de la aplicación en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, donde muestra la fila oeste de la plaza.

“Entré al programa de arqueología por mi interés en la cultura maya y aztecas. Pero poco a poco, a través de las clases, me di cuenta de que aquí hay tesoros que no se han atendido. Ha habido mucho avance en el área de la arqueología en Puerto Rico y hay personas muy capacitadas en el campo, pero todavía queda muchísimo por hacer”, sostiene Rosado-Linera.

Por eso cree que la aplicación también puede ser una herramienta para concienciar sobre “lo que tenemos en el patio”. “Lo digo por experiencia personal. Mi interés por la arqueología y la cultura viene de muchos años. Empecé con arqueología griega y a través de mis viajes me interesé mucho por los mayas y aztecas. Pero me interesé por lo local porque creo que nos toca a nosotros atender el tema y no dejar que vengan extranjeros a decir cómo tenemos que hacer las cosas y a descubrir nuestros antepasados”.

Detalles históricos

Según explica Rosado-Linera, los estudios estiman que el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, construido por los taínos, tiene más de 800 años.

“Se estima que fue construido entre 1200 y el 1450 y ya para cuando los españoles llegaron estaban en desuso. Es un lugar muy importante y se estima que pudo ser un lugar de peregrinaje al que acudían los habitantes de la costa para propósitos ceremoniales u otro tipo de actividades”, explica el arqueólogo, quien enfatiza en que hay lugares arqueológicos en el Caribe con plazas de mayor tamaño, pero el de Caguana es el que tiene una mayor concentración de plazas.

En el Centro Ceremonial Indígena de Caguana se pueden apreciar 10 bateyes, monolitos de piedra e innumerables petroglifos.

Además de eso, señala que los petroglifos que se encuentran en la plaza principal son únicos. “En el lugar se pueden apreciar 10 bateyes, monolitos de piedra e innumerables petroglifos. Por ejemplo, tenemos unos en la fila oeste de la plaza que te da una historia de cuál es el pensamiento religioso y ceremonial de las personas que lo construyeron”, agrega Rosado-Linera, tras señalar que el Servicio de Parques Nacionales lo incluyó en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1992 y lo designó como Monumento Histórico Nacional en 1993.

Más información

El Centro Ceremonial Indígena de Caguana, ubicado al este del río Tanamá, en Utuado, es administrado y protegido por el ICP desde 1955.

Abre al público de jueves a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. La admisión tiene un costo de $5.00 para adultos y $3.00 para menores. Se requiere el uso de mascarillas para poder entrar.

Para información adicional sobre la aplicación puedes llamar al (787) 579-7733 o escribir a [email protected].

Para conocer más sobre los museos y parques del ICP puede escribir a [email protected] y mantenerse pendiente a las redes sociales del ICP en Facebook, Instagram y Twitter.