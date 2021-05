Con el propósito de apoyar a los escritores y escritoras puertorriqueñas, la Fundación Andrew W. Mellon y el Fondo Flamboyán para las Artes de la Fundación Flamboyán, anunciaron la creación de la subvención Letras Boricuas, que otorgará $25,000.

Esta subvención está dirigida tanto a escritores/escritoras reconocidas como emergentes, en los géneros de poesía, ficción, no ficción creativa y literatura infantil, que vivan en Puerto Rico o sean parte de la diáspora en los Estados Unidos.

Creada para ayudar a promover la continuación del linaje literario puertorriqueño, el cual es rico, pero muchas veces poco financiado, la subvención otorgará a un grupo de 30 escritores la cantidad de $25,000 sin restricciones a cada uno, según se informó en comunicado de prensa. El primer grupo de 15 escritores/escritoras será anunciado en noviembre de 2021, y el segundo, para el mismo mes en el 2022. Los/las becados de ambos grupos estarán invitados a un evento que se llevará a cabo en San Juan para la primavera de 2023 para que se conozcan, compartan sus obras y discutan sus procesos y sus experiencias con la subvención.

Y es que además de proveer fondos sin restricciones para apoyar a los escritores/escritoras, la subvención Letras Boricuas identificará y conectará a autores/autoras de distintos trasfondos y experiencias que son representativas de la amplitud, diversidad y complejidad de las experiencias puertorriqueñas.

“Desde hoy, aquellos escritores que estén interesados en solicitar pueden visitar www.letrasboricuas.org para obtener más información y someter sus solicitudes en español o en inglés”, se informó.

Elizabeth Alexander, presidenta de la Fundación Mellon, reconoció que la literatura puertorriqueña es rica y variada y que esta iniciativa es vital ya que busca darle mayor visibilidad. “La iniciativa programática, así como la inversión de Mellon en Puerto Rico se encuentra entre los primeros compromisos que hice cuando asumí las riendas de la Fundación y ahora estamos muy entusiasmados de asociarnos con nuestros amigos de la Fundación Flamboyán para financiar la subvención Letras Boricuas. Este es un proyecto que llevo muy cerca de mi corazón y espero con ansias las palabras que están por llegar”, comentó en el parte de prensa.

Carlos Rodríguez Silvestre, director ejecutivo de la Fundación Flamboyán en Puerto Rico, por su parte, dijo que esta es la primera subvención de este tipo en la isla, por lo que agradeció a la Fundación Mellon “por su compromiso con nuestros escritores y nuestra tradición literaria”.

“En la Fundación Flamboyán no se nos ocurre una mejor manera de honrar el rico patrimonio y la diversidad de la literatura puertorriqueña del archipiélago y de la diáspora que no sea creando una subvención que les permita a los escritores hacer lo que mejor saben hacer. Nuestro Fondo Flamboyán para las Artes reconoce que este sector en particular carece de apoyo y de oportunidades de financiamiento en Puerto Rico y fuera de la isla,” sostuvo Rodríguez Silvestre, al hablar sobre la importancia de esta subvención.

El compositor y galardonado actor Lin-Manuel Miranda, quien ayudó junto a su familia a gestar el Fondo Flamboyán para las Artes en alianza con la Fundación Flamboyán, en tanto, precisó que esta nueva colaboración servirá “para amplificar el trabajo y las voces de estos creadores, tanto en Puerto Rico como en la diáspora en los Estados Unidos”, lo que ayudará a enriquecer la experiencia literaria para todos y todas.

“Nuestra familia celebra la alianza entre la Fundación Andrew W. Mellon y el Fondo Flamboyán para las Artes de la Fundación Flamboyán, y la creación de la subvención Letras Boricuas, una manera importante de apoyar a los artistas puertorriqueños en su viaje para narrar más historias”, compartió Miranda en declaraciones escritas.

Las personas interesadas en ser recipientes de esta beca, deben tener 21 años o más al momento de solicitar, ser residentes de Puerto Rico o de los Estados Unidos e identificarse como puertorriqueños. Los solicitantes deben ser escritores/escritoras de poesía, (esto incluye “spoken Word”), ficción, no ficción creativa y/o literatura infantil. Deben, a su vez, presentar su historial de publicación. Sólo podrán solicitar escritores individuales.

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité de Nominaciones de la subvención Letras Boricuas, el cual presentará un grupo de semifinalistas al Comité de Selección de la subvención para evaluación. El Comité de Selección presentará los finalistas recomendados al comité asesor del Fondo Flamboyán para las Artes para su aprobación final antes de notificar a los subvencionados.

La Fundación Mellon y el Fondo Flamboyán para las Artes seleccionarán los miembros del Comité de Nominaciones y del Comité de Selección los cuales estarán compuestos por escritores con experiencia y expertos en literatura. Los miembros de los comités ejercerán sus funciones de forma anónima y su identidad será revelada cuando se anuncien los beneficiarios de la subvención.

Para conocer más sobre la subvención Letras Boricuas, y someter su solicitud, acceda a www.letrasboricuas.org. La fecha límite para solicitar es el 20 de junio.