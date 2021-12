BARRANQUITAS. - “Saludos. Queremos confirmar su presencia en la misión espacial a la Luna Escondida en Puerto Rico”, así lee el boleto que permite a todos los “astrohuéspedes” abordar la primera hospedería independiente de experiencia conceptual en la Isla, localizada en este pueblo.

La expedición al Airbnb en Barrancas Palmarito, que intenta simular el único satélite natural del planeta Tierra, nos guía al centro del país para colgarnos el uniforme de astronautas y vivir una aventura al nivel del “espacio sideral”.

Josué Sánchez junto a su novia Marel Rivera decidieron integrar sus pasiones por la astronomía y el turismo intermo en un proyecto. (XAVIER GARCIA)

“Yo quería llegar a la Luna, pero como era imposible hacerlo, pues decidimos crearla y ahora estamos en ella”, explica Josué Omar Sánchez Cintrón, propietario de Luna Escondida, junto a su novia, Marel Rivera Rivera, dos fanáticos de la astronomía y del turismo interno que decidieron integrar ambas pasiones en su proyecto.

El hospedaje, también disponible a través de la plataforma Join a Join, brinda la oportunidad de pasar la noche en un domo color negro de más de 20 pies cuadrados, que incluye una cama para dos visitantes, televisor, acondicionador de aire, wifi y juegos de mesa. Allí, abunda la elegancia en sus enseres color negro desde la recámara hasta la cocina al aire libre. Una piscina “infinity” con vistas a la cordillera central, cascada de relajación, hamacas y una fogata añaden un valor especial a la estadía.

Desde su inicio, el proyecto familiar tuvo la misión de contar con la participación de empresarios de la comunidad, integrando lo que se conoce como economía colaborativa. Esto les ha permitido enriquecer la experiencia de los visitantes, los cuales pueden ordenar pizzas, mofongo y charcutería en forma de luna, todo esto sin salir de su comodidad.

Pequeños comerciantes de sectores gastronómicos y de la astronomía, como Telescopios de la Montaña, IM Internet PR, Machus Pizza To Go, Brisas Café, E’ Bueno Box, Finca Flora Feliz, Sofía Jewerly y Mojito 771 Bar and Rest, hacen de la estancia una experiencia única y divertida.

“Acá nosotros creemos que crecemos cuando ayudamos a otros a crecer”, expresa por su parte Rivera Rivera sobre el concepto, que dio inicio en agosto de este año y ha tenido tal demanda que no quedan espacios en el calendario hasta mediados del año que viene, por lo que esperan próximamente comenzar a expandir las instalaciones.

La asistente virtual Alexa es la anfitriona durante toda la estadía. Esta tecnología integrada en el domo se encarga de facilitar la estancia y de ofrecer un espectáculo nocturno llamado “Noche Estrellada”, en donde a las 8:00 de la noche todo se apaga y un equipo de luces ambienta el lugar.

Los “astrohúespedes” tienen acceso al uso del telescopio de Telescopios de la Montaña, con el que aprovechan el cielo despejado que regala el campo para observar hacia el espacio. “Hay lugares en los que te quedas y otros que se quedan en ti”, así uno de los “astrohuéspedes” plasmó su experiencia en Luna Escondida en su libreta de reacciones.

Para más información, puedes seguir a Luna Escondida a través de las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como @lunaescondidapr.