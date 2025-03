Crónica: El “combate” por el futuro del teatro puertorriqueño

Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recintos de Río Piedras y Mayagüez, se preparan para una competencia en la que, para ganar, deberán entregarlo todo. No parece una casualidad que estos dos grupos hayan sido seleccionados para enfrentarse. Una rivalidad antigua ha existido por mucho tiempo entre los dos recintos de mayor renombre en todo el sistema universitario. Desde el primer momento en que entran al “Colegio”, la sangre de los estudiantes del oeste se vuelve de color verde. Un orgullo profundo y una testarudez silenciosa habita en los corazones de los tarzanes. Aunque son reconocidos, principalmente, como una de las más brillantes escuelas para la formación de profesionales en la ciencia y en la ingeniería en el Caribe, el colectivo “Curtain Call” ha llegado hasta aquí para demostrar que las humanidades también tienen lugar en el RUM.

La competencia será reñida. El cantar del gallo es, después de todo, el sonido del despertar. El colectivo “La Gallera” recoge entre sus rangos a algunos de los mejores estudiantes de teatro en todo el país. La disciplina teatral en Puerto Rico, por lo general, ha sido dominada por egresados de la “IUPI”, que salen del Departamento de Drama listos para devorar el mundo. De cierto modo, podría parecer un enfrentamiento injusto, pero el poder de la sangre verde no debe ser subestimado.

En el segundo nivel del área de camerinos, los estudiantes del RUM también terminan de hacer sus preparativos. Allí, su capitán, Christian Ríos Vázquez , también verifica que todo esté corriendo en orden. Su equipo abrirá la noche y en el ambiente se pueden sentir los nervios. Christian es un chico alto, de voz suave y personalidad alegre. Ingresó al “Colegio” para estudiar ingeniería de computación, pero su lado humanista también necesitaba un espacio para expresarse. Fue así que llegó a formar parte de “ Curtain Call ”. Christian sabe que, cuando de teatro se habla, el RUM no es necesariamente el primer lugar en el que se piensa, pero ha llegado hasta aquí para probar que en el oeste también se puede hacer buen teatro, y, al igual que su contrincante, tiene muy claro que lo que está a punto de pasar aquí tiene un valor que va más allá de premios.

Pero en el tercer “round” ambos equipos deciden quitarse los guantes. Las piezas inspiradas en noticias reales son obras originales de los estudiantes y aquí, verdaderamente, brilla el ingenio y el talento de su generación. En primer lugar, “Curtain Call” sube a escena con una pieza inspirada en el paso del huracán María, un tema sensible y arriesgado, pues puede muy fácilmente sentirse trillado y como una selección de poco esfuerzo. Nada más lejos de lo contrario. La presentación es, en definitiva, la más arriesgada del equipo mayagüezano, y, sin lugar a dudas, la más poderosa. La historia recoge, a grandes rasgos, las realidades vividas en el archipiélago luego de la catástrofe, enfatizando el sentido de comunidad, pero también la negligencia gubernamental en el manejo de la crisis, que resultó en la muerte de miles de puertorriqueños.

Como participación final, el equipo de Mayagüez ofrece un “medley” del musical “Grease”, que recoge algunas de las canciones más populares del musical, junto con complejas coreografías que añaden un aire de diversión a su participación. Los riopedrenses, muy insistentes optan, por su parte, por una amalgama inspirada en “Les Misérables”, un musical inspirado en la novel de Victor Hugo, en la que se tocan temas de redención personal y revolución social.

Tercera escena - Los estudiantes de “ La Gallera ” se coronan como ganadores de la noche. De este modo, pasan a la gran final junto al colectivo “ La Compañía ”, de la Universidad del Sagrado Corazón, y el grupo “ Osadía ”, de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Los equipos de UPR Cayey y Mayagüez, “ Histriones ” y “ Curtain Call ”, no logran pasar.

Aun así, un aire de celebración y de alegría se apodera del teatro. Todos los equipos celebran juntos, hayan pasado a la final o no. Ese espíritu de unidad es peculiar. Aunque podrían tratarse como enemigos mortales, los competidores prefieren celebrarse mutuamente.

“Siempre sigo sorprendiéndome con el talento de todos estos equipos. Me llevo hoy una unión más grande con la comunidad, creo que eso es lo más importante, al final del día”, ofrece Christian, capitán de Mayagüez.

“Si no estamos dispuestos a aprender, no estamos dispuestos a hacer teatro. Eso es lo que me llevo de esta noche. Crecimos en distintos aspectos. Más que competencia, siento que esto es un foro de exposición. La gente quiere que seamos rivales y tengamos esta riña constante, pero nosotros pensamos lo contrario, los sistemas pueden unirse y de ese modo damos forma al país que necesitamos”, dice el líder riopedrense, Eduardo.