Leonardo da Vinci es una de las figuras más importantes del movimiento cultural del Renacimiento, que se llevó a cabo en Europa durante los siglos XV y XVI. De hecho, en sus 67 años de vida, este italiano nacido en el pueblo de Anchiano, muy cerca de Florencia, se destacó en un sinnúmero de facetas como la pintura, la arquitectura, la anatomía, la botánica, la escultura, la escritura, la ingeniería y el urbanismo, entre muchas otras.

Su vida y las réplicas de sus obras más importantes se encuentran resumidas en la exhibición “Da Vinci Experience and His Real Machines”, que abrió sus puertas la semana pasada en el segundo nivel de The Mall of San Juan.

“Estamos muy contentos de tener esta experiencia en Puerto Rico, una gira que ha recorrido más de ocho países, incluyendo a Italia, Alemania, México, Canadá y Brasil. Esta es la primera vez que pasa por el Caribe y Estados Unidos”, explicó José “Pompi” Vallejo, productor del evento para la empresa Mr. & Mrs. Entertainment. “El público podrá conocer, ver y apreciar todas las facetas de la vida de Da Vinci, la parte de arquitecto, de inventor y de pintor, entre muchas otras, en un gran resumen de su carrera. En distintas salas, los visitantes tendrán oportunidad de leer información valiosa del trabajo y la vida de Da Vinci, mientras que podrán contemplar y tomarse fotos con réplicas de las pinturas más emblemáticas como la ‘Mona Lisa’ y ‘La última cena’, entre otras”.

Además de eso, el recorrido visual lleva a los asistentes a conocer sobre una docena de los inventos más importantes que trabajó el italiano como la bicicleta, el paracaídas y la polea, entre muchos otros. De la misma forma, otra de las áreas más importantes es una sala inmersiva de 360 grados donde proyectan a vuelta redonda un vídeo en el cual se ven detalles de las pinturas e inventos más emblemáticos de este genio del Renacimiento. En el centro del gran salón hay unos bancos, donde el público se puede sentar a observar con calma los visuales.

Panel con información sobre la vida de Leonardo Da Vince en la exhibición "Da Vinci Experience and His Real Machines Puerto Rico". (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Para finalizar el recorrido, el público tiene la opción de utilizar, por un costo adicional, unas gafas de realidad virtual donde muestran en detalle tres de los inventos más importantes y revolucionarios del italiano, mientras echa un vistazo a la ciudad de Florencia. Aquellos que gusten, pueden visitar una pequeña tienda de memorabilia de la exhibición donde podrán comprar camisetas, abrigos, bultos, llaveros y gorras, entre otros objetos.

Los visitantes a la exhibición podrán apreciar obras e inventos de Leonardo DaVinci. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“Tenemos disponibles turnos de una hora, comenzando a las 10:00 a.m. y terminando a las 8:00 p.m. Acomodamos hasta 150 personas por hora, con lo cual las personas están bastante tranquilas dentro de la exhibición y hay mucho distanciamiento social”, explicó Vallejo sobre el espacio que tiene unos 15,000 pies cuadrados. “La verdad que es un recorrido impresionante y que te ayuda a descubrir muchas detalles de la vida y obra de Da Vinci, por lo que invitamos a todas las familias a que nos acompañen”.

Una de las áreas más importantes de la exhibición es una sala inmersiva de 360 grados donde proyectan a vuelta redonda un vídeo en el cual se ven detalles de las pinturas e inventos más emblemáticos de este genio del Renacimiento. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El costo de entrada es de $25 y $8 adicionales por la experiencia de las gafas de realidad virtual. Los boletos para “Da Vinci Experience and His Real Machines Puerto Rico” se pueden comprar en Ticketera.com o en la entrada de la exhibición en el segundo nivel de The Mall of San Juan.