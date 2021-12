El exmiembro de la Cámara de Representantes de Ohio, Les Brown, dijo en una ocasión: “Ayuda a otros a conseguir sus sueños y conseguirás los tuyos”.

Hace unos meses, el ponceño Daniel Rivera Aponte sorprendió con una publicación en las redes sociales que incluía cinco sitios icónicos de la “Ciudad Señorial” diseñados con los bloques de construcción de la compañía Lego System A/S. Sin saber a profundidad para qué se habían creado los prototipos, los puertorriqueños abrazaron el proyecto y manifestaron su deseo de que el joven de 23 años llevara la idea a la realidad.

Aquello fue “música para los oídos” del estudiante de Diseño de Escenografía y Dirección de Arte en Savannah College of Art and Design en Georgia, quien no vaciló en orientarse sobre el proceso para someter los ejemplos a Lego Ideas. Desde un principio, Rivera Aponte reconoció en entrevista con este medio que el trayecto sería cuesta arriba. Sin embargo, saber que contaba con el apoyo de toda la isla era su mayor motivación para no rendirse a mitad del camino.

PUBLICIDAD

Hoy el diseño “La Guancha Observation Tower” se encuentra en manos de la empresa danesa de juguetes, quienes solicitan 10,000 firmas para considerarlo como un posible producto de su catálogo. Los interesados en contribuir para la realización de este sueño colectivo, nacido en la mente de un “ponceño de corazón”, deben acceder a la sección “How It Works” de Lego Ideas, buscar “La Guancha Observation Tower” y oprimir el botón “support”. También encontrarán la alternativa de escribir un comentario y compartir la página.

Rivera Aponte, quien piensa que es “completamente posible” que su prototipo se convierta en parte de Lego Architecture, la exquisita gama que captura con gran belleza y realismo los detalles de las estructuras más icónicas de todo el mundo, tiene que lograr la petición de la compañía dentro de los próximos 590 días.

El plan original del también músico era someter el Parque de Bombas, pero requería de tantas piezas que no fue aceptaron. La Guancha, por su parte, tiene la cantidad ideal de bloques para armarse y exhibirse en un escritorio pequeño. Este diseño, además, tiene pintada la bandera de Puerto Rico, un detalle que lo hace más especial, según Rivera Aponte.

Entre otros detalles, el joven enalteció el gran valor educativo que tendría su idea si llega a concretarse. “Aprendes de arquitectura, aprendes de la historia... Eso es algo que por lo menos a mí, cuando era niño, me hubiera encantado tener. Uno no sabe las cosas que Puerto Rico tiene hasta que se hace grande”, agregó.

En su entrevista del pasado mes de noviembre, Rivera Aponte demandó que vivir fuera de la isla lo ha hecho darse cuenta de que el mercado ofrece muy pocas opciones de productos alusivos a Puerto Rico. Incluso, mencionó que lo más cercano que tiene de la “Isla del Encanto” es una bandera. Lego Architecture, por ejemplo, incluye monumentos como la Torre Eiffel en París y la Estatua de la Libertad de Nueva York.