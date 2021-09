Cada vez que el artista puertorriqueño Enrique Renta pasa frente a la antigua escuela Madame Lucchetti, en Santurce, lo invaden los recuerdos. Durante su adolescencia, supo viajar diariamente en guagua pública desde Río Grande hasta este histórico plantel ubicado entre las calles Lucchetti y Condado, para recibir una educación enfocada en las artes.

Algo de magia pasaba siempre en ese espacio donde vivió momentos duros y momentos felices. Los recuerdos que le abrazan en estos días son los que provocan sonrisas. “La imagen que siempre tengo cuando paso por allí es todos nosotros esperando a que empiece el día, aglomerados frente al portal, esperando a que la directora nos hiciera cantar el himno de la escuela”, rememora Renta, quien llegó a coincidir en ese espacio con otro gran artista puertorriqueño, el fenecido Arnaldo Roche, quien también estudió en la Lucchetti.

“Era una escuela muy especial. Allí habíamos chamacos de todos lados, de Carolina, de Río Grande, de Santurce, de todas clases sociales. Había muchachos americanos que eran hijos de familias americanas que vivían en Condado y todos coexistíamos. La pasamos súper bien e hicimos vínculos muy fuertes que todavía hoy conservamos”, agrega sobre lo que representó esta escuela que le dio una educación humanística integral y le proveyó las herramientas “para hacer lo que yo quisiera en la vida”.

Carmen Villanueva, líder comunitaria; Cristina King, vecina de la zona; Marianne Ramírez Aponte, directora ejecutiva del MAC, y Enrique Renta, artista y exalumno de la escuela, destacan el valor de la propuesta del museo. (VANESSA SERRA DIAZ)

Por el impacto que esta escuela tuvo en su vida y porque reconoce la importancia que tienen los espacios humanísticos y culturales en la sociedad, Enrique Renta apoya que la antigua escuela Lucchetti (cerrada en el 2018) sea cedida al Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico para continuar con su misión social y cultural.

El pasado lunes, el MAC sometió formalmente su propuesta al gobierno para la subasta del plantel, que se adjudicará antes del 30 de septiembre. Además de la institución, los otros proponentes fueron la escuela Saint John’s, Condado Palm LLC y un inversionista privado que desea desarrollar un mercado culinario. El MAC anunció en julio su deseo de que la centenaria estructura sea traspasada al museo como un anexo a la sede actual de la institución, que ubica en el histórico edificio Rafael María de Labra, en la Parada 18 de Santurce. Debido a que su exhibición permanente ha crecido en los pasados años, el museo busca expandir sus programas educativos y comunitarios, así como sus exhibiciones temporeras en dicho espacio.

La comunidad artística del país, así como las comunidades de Condado y Santurce, le han dado su espaldarazo a esta propuesta que entienden viene a sumar al país. Fueron precisamente personas de estas comunidades las que invitaron al museo a desarrollar un proyecto que fuera para su beneficio y que les ayudara a resolver una serie de problemas de seguridad y salubridad que enfrentan a causa del cierre de la escuela hace tres años.

El museo ya cuenta con planos iniciales para su proyecto en la Lucchetti, que estuvieron a cargo del arquitecto José Coleman-Davis Pagán, donde se observa que se preservaría el edificio original que en noviembre del año pasado recibió una designación de emergencia como sitio histórico por parte de la Junta de Planificación. (José Coleman-Davis Pagán)

“Como miembro de la comunidad de Santurce por más de 35 años pienso que volver a convertir la escuela en un eje de un proyecto cultural es un poco ser fiel a la visión original de quien creó la escuela. El efecto que va a tener este proyecto en el entorno social para la comunidad, como un centro de encuentro, creo que es multiplicador. A nivel económico tendría un gran impacto -no solamente porque le ofrece trabajo a un montón de gente y a la comunidad artística que tanto lo necesita- sino porque todo lo que va a estar alrededor se va a afectar positivamente. Esto es una oferta que, además, le añade al turista y a lo que va a ver en Puerto Rico, sobre todo en esa zona de Condado, que tiene una oferta hotelera bastante robusta que hay que compensar con ofrecerle una alternativa para que la experiencia sea la correcta”, opina Renta.

La líder comunitaria Carmen Villanueva Castro, nacida y criada en Santurce, coincide en el impacto que tendría este proyecto no solo para las comunidades aledañas, sino también para todas las que se nutren del trabajo que hace el MAC con su innovador programa de equidad cultural, “MAC en el Barrio”, que, desde su fundación en el 2014, ha impactado a 28 comunidades alrededor de la isla, presentando 50 comisiones artísticas.

Pero más allá de esa aportación, Villanueva Castro destaca que ceder la Lucchetti al MAC es preservar la historia de la comunidad de San Mateo de Cangrejo –fundada por mujeres y hombres negros- para las presentes y futuras generaciones. El museo a través de diversos programas ha provocado conversaciones y acciones concretas a favor de esa memoria histórica, trabajo que continuaría en el nuevo espacio.

“Creo que como país tenemos que proteger la historia de la comunidad San Mateo de Cangrejo y creo que la trayectoria del MAC, en una hermandad solidaria con las comunidades, debe ser extensiva. Ya me veo allí en la Lucchetti tomándome un cafecito y teniendo esas tertulias de la historia de nuestra gente (como Rafael Cortijo, Sylvia Rexach e Ismael Rivera) que no se aprende en la escuela… Así que doy el 100 por ciento y apuesto que la mejor propuesta para hacer un desarrollo sostenible económico y social en aquella área se llama la Lucchetti en manos del Museo de Arte Contemporáneo”, puntualiza la líder comunitaria.

Cristina King Miranda, quien reside entre la comunidad Machuchal y Ocean Park, es otra de las residentes de la zona que apoya este proyecto, pues entiende que combatiría el abandono y la gentrificación que en la pasada década ha enfrentado Santurce.

Un Proyecto para futuras generaciones

“Para mí esto es un proyecto de país. El MAC y sus aliados son como la acupuntura, van dando secciones de acupuntura precisa. En sitios donde antes había robo, había desarrollo salvaje, basura, violencia –que sigue habiéndolo- instituciones como el MAC van en la acupuntura directa y empiezan a crear sitios concéntricos donde jóvenes, gente mayor, de distintos géneros, se unen para dialogar, para encontrarse, para conocer el otro. El MAC es un faro”, opina King Miranda.

Para ella es importante que el gobierno y el público comprendan que la cultura no puede ser medida solo en dólares y centavos porque su contribución es incalculable. En esa dirección dice que no puede seguir pensándose en todos los espacios como si fueran el Coliseo de Puerto Rico, que cumple un rol de entretenimiento importante, pero no es lo mismo que hace el MAC.

“Esto es crear y construir para el futuro, crear conocimiento, difundirlo, y eso no tiene valor económico. Hasta que no cambiemos ese discurso de raíz esto no va a avanzar y nos vamos a quedar con el patrimonio erradicado”, opina.

Marianne Ramírez Aponte, directora ejecutiva del MAC, por su parte, explica que el proyecto que desean llevar a cabo en la antigua escuela Lucchetti no viene a sustituir la labor que hacen en la actual sede, sino todo lo contrario. El propósito es sumar y que otros proyectos, como son las empresas sociales, estudio y taller para artistas nacionales e internacionales y exhibiciones temporeras, entre otros, cuenten con un espacio recurrente. La actual sede acogería la exhibición permanente del MAC y espacio de conservación y preservación. El museo ya cuenta con planos iniciales para su proyecto en la Lucchetti, que estuvieron a cargo del arquitecto José Coleman-Davis Pagán, donde se observa que se preservaría el edificio histórico que en noviembre del año pasado recibió una designación de emergencia como sitio histórico por parte de la Junta de Planificación ante los reclamos del Comité Rescate Escuela Lucchetti.

La propuesta final del MAC cuenta también con el apoyo de instituciones como el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Organización de Mercadeo de Destino de Puerto Rico (DMO, por sus siglas en inglés), muy en especial de su director, Brad Dean, quien, según la directora ejecutiva del MAC, catalogó el proyecto como “gold concept”. Aunque lo mínimo para entrar a la subasta era $1,070,000, el museo ofreció $1 de forma simbólica pues entiende que su proyecto tiene un valor que “supera por mucho el millón”.

El MAC cubriría los gastos de la preservación y conservación del edificio histórico, como lo han hecho con la Labra. Su plan es que el proyecto que allí desarrollen pueda ser autosustentable, con una aportación mínima del gobierno y el apoyo de diversas entidades.

“Hay muchos países que tienen playas y hoteles, pero lo que a nosotros nos destaca y nos distingue como país es la cultura, y esa cultura se ve reflejada en el arte”, comenta Marianne Ramírez Aponte al destacar una de las múltiples cualidades de este proyecto que serviría a las comunidades de la zona, al país, a artistas y a visitantes extranjeros que tendrían la oportunidad de disfrutar de un espacio cultural vivo y de puertas abiertas.

“Necesitamos rescatar proyectos que tengan un impacto más allá del hoy y del mañana. Tenemos que empezar a pensar a largo plazo. Los países no se construyen para ahora, se construyen para que le sirvan a las generaciones que vienen y esto, por donde quiera que lo miren, sea cultura, social, económico, es un proyecto inmejorable”, sostiene el artista Enrique Renta.

Tanto él, como Cristina King Miranda y la líder comunitaria Carmen Villanueva Castro apuestan a que finalmente ésta sea la propuesta escogida por el gobierno para darle una nueva vida a la escuela Lucchetti y a través del arte y la cultura seguir creando comunidad para construir el país con el que tanto sueñan.