La poesía afroantillana cobra nueva vida al ser interpretada por el declamador, Juan Enrique “Juanra” Domínguez Rivera, conocido como “El trigo del verso negro”, quien posee un talento dramático.

Durante su extensa trayectoria artística, el juanadino de 74 años, ha llevado su lírica negrista a diversos escenarios, dentro y fuera del archipiélago borincano, a donde ha compartido tarima con otros grandes exponentes como el fenecido Juan Boria y Julio Axel Landrón, entre otros.

Su idilio con el arte de la declamación nació hace más de seis décadas cuando escuchó a su compueblano Eusebio Rodríguez y, desde entonces, convirtió el verso en un proyecto de vida.

“Nos iniciamos el 6 de enero de 1967, en el asilo Santa Marta en Ponce. A la gente le gustó y, casualmente, había una hermana de Luis Lloréns Torres. Me dijo: ‘Oye, tú eres un declamador dramático. Lo haces muy bien y debes seguir en eso’”, recordó el espigado septuagenario de risa contagiosa.

“Seguí los consejos; aprendiendo poesía y, hemos tenido la dicha de visitar Venezuela, México, República Dominicana, universidades en Estados Unidos, escuelas superiores; o sea que hemos llevado tanto folclor puertorriqueño, hemos paseado la poesía llevando nuestra cultura a distintas partes del mundo”, apuntó el esposo de Hilda Teresa Carrero Román.

Sin embargo, a pesar de los aplausos, como muestra de aceptación a un trabajo bien realizado, Juan Enrique cambió el curso de su carrera para declamar poesía jíbara.

“Conocí a Virgilio Cruz Santiago (poeta, músico y educador) en el primer festival ‘Navidades en julio’… Entonces, Virgilio me dijo: ‘Mira, yo tengo unas poesías, son diferentes a la negrista, pero es de tipo jíbaro”, reveló sin tapujos.

“La verdad es que me han gustado tanto que, hoy en día, digo más poesía jíbara, tanto de Virgilio como alguna que yo he escrito y, de otros poetas, que la misma poesía afroantillana. Es que es más alegre, lleva el mensaje positivo”, expuso el declamador de “poesía lírica, poesía patriótica, jíbara y afroantillana”.

“El trigo del verso negro”

Al seguir hurgando en el baúl de los recuerdos, Juanra contó cómo surgió el mote del ‘Trigo del verso negro’.

“(El periodista) Pepén Fernández estaba entrevistando a Juan Boria. Yo estaba frente al cine El Emperador en Ponce, oyendo la entrevista. Juan Boria estaba hablando de mí, cosas positivas, porque hicimos una amistad grandísima después de eso”, detalló.

“Entonces, Pepén dijo: ‘Yo sé de quién usted habla. Uno que es como el trigo, uno blanco’ y, le dije a mi esposa: ‘Ahí está el nombre artístico: El trigo del verso negro’. Lo inscribí en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y seguimos con la carga”, agregó.

Su amistad con Boria, conocido como el “Faraón del verso negro”, se afianzó al compartir tarima en un evento del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), según relató el pintoresco juanadino.

“Juan (Boria) era un monstruo en la poesía afroantillana y uno decía: ‘Esa es la pared que hay que cruzar’. No sé si fue por error, pero, el ICP nos contrató a los dos, individualmente, para el Festival de la Montaña en Aibonito. Llaman a Juan Boria, se sube a la tarima. Yo dije: ‘Diache, aquí la gente me va a gritar cuando yo suba. Pero, ya me contrataron y yo voy a mí. Voy pa’ encima”, manifestó.

“Tuve la gran suerte y el respaldo del público que, cuando estoy ahí, Elia Enid Cadilla (actriz) me hizo una seña positiva, o sea: ‘Estás bien, estás bien’. Entonces, terminé y la gente empezó: “Otra, otra”. Pues dije otra. Y terminaba esa y seguían con el ‘otra, otra’. Y yo dije: ‘Bueno, si a Juan Boria no le pidieron otra y a mí me pidieron varias ‘otra’, quiere decir que no estoy atrás. Estoy ahí, empatado el juego”, dijo en tono jocoso.

Luego de esa experiencia, Boria y Domínguez continuaron realizando recitales en conjunto. No obstante, al llegar a Nueva York, entra en escena otro de los grandes: Julio Axel Landrón.

“Juan se enfermó y, entonces, fue mi amigo Julio Axel Landrón para sustituirlo. Entonces, yo lo que hacía para que la gente no viera más de lo mismo, dejaba a Julio que hiciera la poesía afroantillana y yo hacía la poesía jíbara. En Estados Unidos, un puertorriqueño que oiga un poema jíbaro, como dicen en el campo: ‘Se le caen los calzones porque la nostalgia cae”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Actualmente, Juanra continúa escribiendo y declamando poesía jíbara. No obstante, admitió su preocupación sobre el futuro del arte que tanto orgullo le ha ganado.

“Me gustaría que más jóvenes se dedicaran al arte de la declamación. Tuve la oportunidad de que, en los talleres que he dado, hay gente que aprendió y lo están haciendo. Pero la cosa está un poquito difícil. Los jóvenes no se entusiasman”, lamentó.