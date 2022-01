Con güiros y panderos, al ritmo de la plena, cientos de personas llegaron hasta el Taller Comunidad La Goyco en lo que fue un plenazo de pueblo, para despedir a uno de los férreos defensores de la cultura del país, el músico percusionista Héctor “Tito” Matos, quien falleció el pasado martes.

Sus restos yacían en lo que fue uno de sus más fervientes y recientes proyectos como parte de su autogestión comunitaria, “La Casa de la Plena”, inaugurada en mayo del 2021.

Su féretro estaba rodeado de flores blancas, así como de sus panderos y de tapices del fenecido antropólogo y artista Ramón López, los cuales forman parte de la exhibición que preserva la historia del género musical autóctono.

Más temprano, adonde ubicaba el antiguo establecimiento La Junta -el cual Matos pudo crear en 2015- se dieron cita diversas generaciones de pleneros, músicos y público en general, para junto a cabezudos y zanqueros de Agua, Sol y Sereno, acompañar el coche fúnebre en un recorrido por toda la calle Loíza.

A su llegada al patio interior de la escuela conocida como La Goyco, amigos de Tito compartieron anécdotas para recordar a quien en vida fuera este músico y gestor cultural. Estas anécdotas arrancaron risas, pero también lágrimas, entre los presentes.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando el hijo menor del músico, Marcelo, de 8 años, leyó un mensaje. “Esto no es mi forma de decirte adiós, sino un hola. A pesar de que se fue en cuerpo sigue en alma y no dejaré que ese sentimiento se vaya. Esto no es el adiós, es una nueva vida y nunca le tendremos que decir adiós. No importa donde estés, nos cuida porque somos familia, una comunidad real porque todos somos amigos. Papa, sé que sigues ahí”, fue parte de lo expresado por el niño, fruto de la relación con su esposa Mariana Reyes.

Su compañera de vida proclamó el espacio como “La Casa de la Plena Tito Matos” y agradeció el apoyo abrumador recibido. Reyes hizo la aclaración de que el acto de esta tarde se trata de “una celebración de la vida de Tito, porque no estoy preparada para decir que esto es un velorio. Estoy en negación”.

Asimismo, mencionó que dicha celebración, muy alejada de ser un encuentro aburrido y convencional, iba a tono con lo que a Tito le hubiese gustado, pues era espléndido en su estética. “Hemos transformando este dolor arropándolo en alegría”, sostuvo Reyes, quien no negó sentir rabia y tristeza con todo lo que pudo haber hecho Tito en vida.

“Eres grande, relevante, el motor que me mueve. Tito Matos eres inmortal, siempre presente”, sentenció Reyes, mientras se escuchó a alguien gritar “¡Que viva Tito!”.

Mientras tanto, un plenazo de pueblo invadió el patio interior de La Goyco, con el coro:

“Cuando un pleno se nos muere,

Cuando un plenero se nos muere,

Que lo arropen con mi bandera

Yo lo llevaré hasta el camposanto

Al son de la bomba y plena”.

Cabe destacar que Matos perteneció a múltiples agrupaciones, entre ellas: los Sapos del Caño, Pleneros del Almendro, Grupo Agüeybaná, Pleneros del Pueblo y Pleneros del Coquí. Su extensa obra lo llevó a escenarios y festivales de todo el mundo, siendo miembro de agrupaciones como Pleneros de la 21 y Pleneros de la 23 Abajo en Nueva York, donde vivió por 10 años.

“Viento de Agua” fue el proyecto musical que fundó en la ciudad de Nueva York en 1996 con los hermanos músicos Ricardo Pons y Alberto Toro. Más adelante, fundó también la agrupación La Máquina Insular.

Junto a un grupo de amigos pleneros, Matos fue uno de los creadores del movimiento “Los Plenazos Callejeros”, que surgieron para crear un espacio para tocar. El invento se convirtió en un evento mensual que viajó por toda la isla, realizando 71 paradas, provocando a los pleneros y manteniendo viva la tradición callejera y de esquina de la plena.