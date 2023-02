Campechada, el evento multidisciplinario que este año rendirá homenaje al “Decano de los Cantores”, Chuíto, el de Bayamón, concluirá en “El Pueblo del Chicharrón” al ritmo de la salsa. El domingo, 19 de febrero, después de los actos protocolares de clausura, será el cantautor Domingo Quiñones quien sentará las últimas pautas musicales de la fiesta cultural organizada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

La participación de “El Más que Canta”, precisamente, fue confirmada a El Nuevo Día por Anamaris Santiago, enlace programático de Campechada. La gestora cultural del ICP, además, repasó la lista de intérpretes del patio que completarán la numerosa oferta artística de la actividad.

“Tendremos la tarima Campechada, la tarima principal, que estará en el estacionamiento de Los Trailers; la tarima de la trova, que ubicará en la Plaza de Recreo de Bayamón; la tarima indie, que va a estar en la calle Barbosa; la tarima de Los Trailers, es pequeña y ubicará justo donde están Los Trailers y la tarima La Esquinita”, mencionó Santiago.

La también profesora, locutora y actriz enfatizó que, al igual que en sus pasadas 10 ediciones, este año, el festival incluirá otras actividades relacionadas con las artes. Algunas, expuso, se celebrarán de manera simultánea y abarcarán todo el casco urbano de Bayamón.

“Es una actividad que tiene un ofrecimiento bien variado y ocurren muchas cosas a la vez. Vas a poder tener la oportunidad de ir a un museo, de ir a ver las artesanías y simultáneamente puede haber una conferencia académica, un taller o un ‘show’ artístico. O sea, que estarán pasando cosas a la vez para, también, satisfacer los gustos de la gente, porque no necesariamente todo el mundo tiene hijos, no necesariamente a todo el mundo le gustaría tomar un taller de trova, así que la idea es que haya actividades para todo tipo de población en todo momento”, dijo Santiago.

En esa línea, el enlace programático de Campechada resaltó los esfuerzos para que la niñez encuentre su lugar en la celebración que tuvo su primera edición en noviembre de 2011. Ambos días, los más pequeños podrán disfrutar de talleres, obras teatrales y espectáculos musicales.

El sábado, a las 11:00 a.m., se impartirá un taller de monotipo a cargo de Lizette Cruz en el Museo de Arte Francisco Oller. Asimismo, en el Área Infantil, que tendrá lugar en la calle Maceo, los menores están invitados a: la obra “Cecilia” por la Universidad Central de Bayamón a las 10:00 a.m., al circo de la Escuela de Bellas Artes de Bayamón a las 11:00 a.m.; la presentación Lee Conmigo a la 1:00 p.m., teatro interactivo con Sarianne Acosta a las 2:00 p.m. y el “show” de Chicle Clown a las 3:00 p.m.

La oferta continuará el domingo a las 11:00 a.m. con el taller de estampado por Migdalia Umpierre en el Museo de Arte Francisco Oller. Para el Área Infantil, por otro lado, también diseñaron un programa: a las 10:00 a.m., tizada de cajas arqueológicas; 11:00 a.m., estampa musical “Chuíto, en la plaza de Bayamón”, 11:00 a.m.; Lee Conmigo, 1:00 p.m.; teatro interactivo con Sarianne Acosta, 2:00 p.m. y el “show” de Chicle Clown, 3:00 p.m.

“Si hay algo que a nosotros, el ICP, nos alegra, es la gran cooperación que ha tenido el municipio de Bayamón referente a temas como la seguridad. Ellos son un municipio muy diligente y allí, las 24 horas del día, va a estar la Policía Municipal dando rondas, van a tener sus estaciones y van a estar pendientes a todo. Aparte de que nosotros como equipo y los empleados del municipio de Bayamón, tenemos nuestras estrategias de comunicación y líderes para cualquier situación que se suscite, sepamos cómo la vamos a manejar, a quién vamos a referir y a quién vamos a llamar. Lo mismo por si ocurriese alguna emergencia médica”, aclaró la gestora cultural.

Santiago, quien describió el programa de la undécima Campechada como uno “exquisito”, resaltó que uno de los momentos más emocionantes ocurrirá el domingo, a las 4:30 p.m. en la tarima de la trova con la Comparsa Guateque. Entre los zanqueros y cabezudos se paseará uno que representará a Chuíto, el de Bayamón, diseñado por Agua, Sol y Sereno –en exclusiva- para el evento.

Recientemente, el colectivo hizo historia como parte de la fiesta cultural que el artista urbano puertorriqueño Bad Bunny llevó a la ceremonia de los premios Grammy.

A nombre de todo el equipo del ICP, Santiago invitó a que nadie se pierda las conferencias académicas que se expondrán en el teatro Carmen Delia Dipiní. Entre ellas, el conversatorio con Violeta Sánchez, nieta de Chuíto, el de Bayamón, Orlando Laureano y Omar Santiago, el sábado a las 11:00 a.m.

“Ahí también van a mostrar algunas cosas del baúl de Chuíto. Sería bien interesante que pudieran ir para escuchar lo que ella tiene que decir. A la misma vez, el historiador de Bayamón, el doctor Daniel Ramos, que ha sido una pieza pieza clave en la construcción de Campechada, ha investigado toda la historia de Chuíto y también va a tener una charla histórica el sábado”, argumentó.

Tanto el ICP como el municipio de Bayamón aconsejon a la ciudadanía a utilizar los estacionamientos de las estaciones Bayamón y Deportivo del Tren Urbano. Para la ocasión, el sistema de ferroviario extendió su horario hasta la 1:00 a.m. durante ambos días. De igual forma, la ciudad tendrá otros espacios disponibles para facilitar el acceso y flujo vehicular.