No hay nada como los reencuentros. Los niveles de nostalgia, alegría y emoción siempre están por las nubes. Sobre todo, si es con personajes muy queridos con los que no tenías contacto desde hace muchas décadas. Estos sentimientos serán algunos de los que “padecerá” el experimentado comediante Edgardo Rubio, quien está de regreso a la actuación luego de un retiro “forzoso” debido a una grave enfermedad en el 2017.

“Salí temporeramente del retiro para hacer esto, porque en realidad ahora tengo mi empleo ‘full time’ favorito, que ser abuelo y no contemplo volver a trabajar en televisión o en teatro fuera de esto”, explicó Rubio, quien vive en Miami junto a su esposa María del Mar, donde ayuda a cuidar a sus cuatro nietas. “Esto lo estoy haciendo por son ‘Los García’, que es algo que significa mucho para mí y no podía desperdiciar este momento de volver a revivir esta experiencia y, sobre todo, que esta vez la estamos haciendo frente al público en el teatro”.

Según Rubio, este proyecto teatral que se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce los días 30 de septiembre, y el 1, 2, 8 y 9 de octubre, es uno que disfrutarán tanto las generaciones que vieron el programa de televisión en la década de 1970, como aquellas nuevas generaciones de espectadores. “En esta ocasión, tenemos una puesta en escena de teatro que está dirigida por Gil René, producida por Alexandra Fuentes y contamos con un elenco extraordinario”, explicó el actor, quien compartirá tarima con Fuentes, Rafo Muñiz, William Gracia, Adrián García, Camelia Muñiz, Hermes Croatto y Alexandra Miranda, entre otros. “Me encanta el grupo que tenemos de trabajo y estoy feliz de estar ahí, junto a ese grupo de gente maravillosa”.

Aunque había representado al personaje de Junito, hijo del personaje que caracterizaba en el programa original Tommy Muñiz y Gladys Rodríguez, en varios especiales de televisión en la década de 1990, al comediante se le hace raro y emocionante tener en estos momentos un libreto en sus manos en los que aparezca en nombre de “Los García” y el de Junito. “46 años después de haber empezado con este mismo personaje todavía se me hace difícil de creer”, manifestó el actor que fue reclutado a los 12 años para sustituir a Liberato Garced, Jr., quien hizo el rol original de Junito en “Los García”. “Ahora bien, los que vayan a ver la obra se van a dar cuenta que el personaje de Junito no maduró mucho. La gente va a ver un físico de viejo, con una inmadurez de niño. O sea, no creció mucho de tamaño tampoco, ni de cerebro”.

Edgardo Rubio se mudó con su familia a Miami, Florida, en el 2000. (Ramon "Tonito" Zayas)

Esta obra de “Los García” surge como parte de la celebración del centenario del natalicio de Tommy Muñiz, quien falleció en enero de 2009. “Todos los homenajes y dedicatorias durante todo el año me parece que era lo menos que se podía hacer por una persona del calibre de Tommy Muñiz”, aclaró Rubio, de 58 años. “Tommy fue mi maestro y me tengo que considerar bien afortunado, porque no todo el mundo se puede dar el lujo de decir que su mentor fue Tommy Muñiz. Para una persona como yo, que siguió una carrera de comediante, eso tiene un valor incalculable”. Muñiz fue una de las personalidades más importantes de la televisión puertorriqueña desde sus inicios, destacándose como productor, actor de comedias y dramas, como empresario y dueño de una estación de televisión.

Mudanza a Miami

Luego de haber brillado en “Los García”, Rubio continuó su carrera en la televisión con brillantes papeles en comedias sumamente exitosas como “El Barrio Cuatro Calles”, donde compartió escenas con leyendas como Pucho Fernández y Miguel Ángel Álvarez. Luego de eso, trabajó en distintas producciones con Paquito Cordero, Luisito Vigoreaux y Héctor Marcano, donde tuvo la oportunidad de aprender de otros comediantes como José Miguel Agrelot, Machuchal y Yoyo Boing, entre muchos otros. En 1988 comenzó a trabajar en la comedia “Cuqui: una mujer como tú”, protagonizada por Ivonne Coll y Myrna de Casenave, donde tuvo la suerte de conocer a su actual esposa y madre de tres hijos, María del Mar.

En el 2000, el actor recibió una oferta sumamente atractiva para trabajar en Florida, junto con su animador y amigo, el fallecido Evelio Taillacq. Luego de mudarse a Miami con su esposa y sus hijos, y justo antes de comenzar en su nuevo trabajo, comenzó una huelga de la unión de actores en Estados Unidos, lo que provocó que el nuevo proyecto se cancelara.

“Todos los planes desaparecieron y tuve que empezar a buscar trabajo donde fuera. Trabajé repartiendo comida china y luego administré el negocio. También estuve como agente de reservaciones en un hotel. Le decía que sí a todo lo que me ofrecieran, porque tenía tres bocas pequeñas y dos grandes que alimentar”, explicó el actor. “En esa etapa de mi vida aprendí mucho y no dejé que toda la situación me frustara. Todo trabajo es digno y lo mío era trabajar, no importan donde fuera”.

Con el paso de los años, Rubio comenzó a tener nuevamente ofertas de trabajo en varias emisoras de televisión en Miami. Fue así como comenzó a trabajar con “El Gordo y la Flaca”, luego colaboró con el programa “Los metiches”, animado por Rafael José, y pasó a trabajar de manera simultánea en varios programas de América TV y con Don Francisco en “Sábado Gigante” de Univisión.

Quebranto de salud

Todo le sonreía a Rubio a nivel profesional y personal, hasta que en 2017 la vida le jugó una mala carta. Un repentino ataque cerebral isquémico, causado por un coágulo sanguíneo que bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro, provocó que el actor tuviera que dejar de trabajar debido a las secuelas físicas y mentales. “Eso me obligó a retirarme. Y eso sí me dio una depresión horrible, por lo que tuve que tomar tratamientos psiquiátricos neurológicos. Además, tuve que tomar muchas terapias y muchos estudios neurológicos. Además de eso, perdí movimiento del lado izquierdo de mi cuerpo y tuve problemas con la audición en mi oído izquierdo”, mencionó el comediante.

“Actualmente me siento bien. Ya han pasado casi seis años y ya no tengo casi lagunas en mi memoria, sobre todo de la memoria inmediata”, añadió Rubio. “Escribir me ayudó mucho y diría que estoy a un 98% de cómo estaba antes. Hace tres años yo no creo que me hubiera podido aprender un libreto como el de la obra ‘Los García’. Ahora lo puedo hacer y hasta puedo tirarme una que otra improvisación”.

A pesar de que está retirado de la televisión, Rubio abrió hace ya más de un año una cuenta en Instagram (www.instagram.com/edgardorubio/) y Facebook (https://www.facebook.com/edgardo.rubio.90). En esos espacios transmite todos los miércoles, a las 8:00 p.m. una transmisión en vivo del segmento “¿Tú Te Acuerdas De...?” junto con Michel Corbiere, quien también fuera un niño actor en Puerto Rico en la década de los ochenta y que vive actualmente en Los Ángeles, California, donde se destaca en el mundo de la publicidad.

“Durante un espacio de una hora, más o menos, hablamos de situaciones cómicas que se nos ocurren, pero que están llenas de nostalgia porque nos transportamos a nuestra niñez”, añadió sobre la cuenta que tiene 11,000 seguidores en Instagram. “Además de eso hemos tenido invitados, como Israel Lugo, Lisa Lugo, dos exMenudo, y es algo donde nos divertimos muchísimo, y que el público ha comprado lo que hacemos y, hasta ahora, nos está yendo muy bien”.

Los boletos para las funciones de “Los García” están disponibles en Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.