Diez años, un mal diagnóstico, 12 operaciones e incesantes tratamientos resumen lo que ha sido un duro proceso de enfermedad para la actriz Eileen Navarro, que ha conllevado dolor y sufrimiento, y en donde pensamientos suicidas llegaron a rondar por su mente.

Sin embargo, ya se podría decir que se encuentra en otra etapa, una de recuperación, que no deja de ser ardua, pero ya más aliviada, fortalecida, enamorada y con su fe puesta siempre en Dios.

Más aún, pronto regresa a las tablas, como era su anhelo. Este regreso a lo que ha sido una de sus grandes pasiones le ha devuelto las ganas de continuar luchando por su salud, algo que llegó a ver como muy lejano o quizás imposible de alcanzar debido a su diagnóstico de lipedema, una afección que se caracteriza por la proliferación e inflamación de las células del tejido adiposo en brazos y piernas.

“El lipedema normalmente da de la cintura para abajo y a veces cubre los brazos. Pero a mí me dio de aquí (desde el cuello) para abajo, en todas partes. Me tuvieron que reconstruir con mi propia grasa, con mi propia piel, hacerme un nuevo pecho, porque estaba llena de lipedemas”, contó la actriz, a la vez que dejó saber que originalmente había sido mal diagnosticada con elefantiasis durante varios años y no es hasta el 2017 que dan con el verdadero diagnóstico.

Esta enfermedad, que llegó a impedir su movilidad, se combinó con un existente diagnóstico de fibromialgia, desde 1992, lo que complicó aún más su salud. Como parte de su proceso de reconstrucción, lleva cicatrices en sus brazos, pecho, abdomen, piernas, tobillos, muslos, rodillas, caderas, nalgas y vientre. Un cirujano plástico dermatológico en Los Ángeles, California, se ha encargado de la mayor parte de todo su proceso, con la inclusión de unas 20 máquinas para lograr succionar el depósito anormal de tejido adiposo subcutáneo que invadió su cuerpo.

La lucha física y mental de esta afección hicieron que hace dos años “tirara la toalla”, según confesó. Los dolores se siguieron tornando insoportables para la actriz de telenovelas como “Preciosa”, “Ave de paso” y “Karina Montaner”, para quien la soledad llegó a ser por mucho tiempo su inseparable compañera.

“Soy una soñadora empedernida, nunca voy a dejar de soñar. Y yo creo que por eso también he podido soportar todo esto. Primero que nada, está Dios, que es el que me ha dado las fuerzas cuando yo he querido tirar la toalla y cuando hace casi dos años la tiré. Estuve a nivel de que yo tuve que hacer un baño al lado de mi cama porque de caminar del cuarto al baño me caía cuatro veces. No te puedo describir el dolor tan grande, yo que tuve un hijo, no se compara el dolor. He tenido operaciones y situaciones de dolor en la vida graves y no se compara cuando la fibromialgia se junta con el lipedema, pues ambas causan unos dolores insoportables”, manifestó.

Cuando a Eileen frecuentemente le preguntan qué es lo primero que viene a su mente, cuando le mencionan ‘lipidema’, no es ni siquiera en la deformidad ni en el dolor en lo primero que piensa, sino en la soledad y, como consecuencia, haber perdido todo, incluyendo su casa.

“Yo una vez traté de suicidarme, fue Papo Brenes el que me salvó, mi hermano del alma. Pero después lo he pensado tantas veces y le he pedido perdón a Dios tantas veces, pero es inevitable, es inevitable”, repitió mientras dejaba claro que no tenía calidad de vida. “No juzgo, no señalo, no le tengo rencor a nadie. En los últimos años fue bien difícil tener que bañarme, darme comida, incluso en la pandemia. Ay, ¡Dios mío! El primer año de la pandemia fue horrible haber estado sola. Una amiga, María, era la amiga que me llevaba a mis terapias y tratábamos de manejar la situación”.

No obstante, asegura que entiende el porqué se apartaron las personas que llegaron a estar a su lado, debido a la compleja situación que atravesaba, y que no está llamada a juzgarlos. Por el contrario, la actriz quien llegó a caminar con andador y a moverse en silla de ruedas, les agradece y los invita a regresar, pues tiene “el corazón, el alma y los brazos abiertos”.

El reto ha sido mayor al tratarse de una figura pública. Era inevitable no escuchar los comentarios de asombro y críticas por parte de algunas personas que la veían en lugares públicos y le reconocían.

Hace dos años, cuando estuvo en sus peores crisis, señala que tuvo que escoger entre vivir o “dejarse humillar”. Esto se refiere a su aparición en la pantalla televisiva para dar a conocer su condición y recabar la ayuda de la ciudadanía para poder sufragar los elevados gastos de tratamiento. Aún le duele y llora al recordarlo.

“Lamentablemente, mucha gente me vio mal… Me cogieron en momentos de catarsis para hacerme entrevistas. Utilizaron mi soledad, mi vulnerabilidad y mi necesidad para hacerme entrevistas. A mí me dieron a escoger entre vivir o dejarme humillar”, compartió. De igual modo, agradeció al público puertorriqueño que dio de lo que tenía para aportarle.

En las imágenes de la izquierda se aprecia cómo lucía la actriz Eileen Navarro antes de ser intervenida por el doctor David Amron en California. (Suministrada)

Transformación física y mental

Un mal diagnóstico por varios años, tuvo como consecuencia que su condición de lipedema llegara a una etapa avanzada. Eileen llegó a pesar 268 libras, previo a las 12 cirugías a las que fue sometida a partir de 2018.

“El doctor David Amron en mayo de 2018 fue cuando primero me salvó la vida, pues me dijo, ‘llegaste photo finish’, un poquito más y te me vas”, recordó mientras dejaba saber el estado crítico en que se encontraba. “En junio 14 del año pasado me devolvieron la vida”, en referencia a haber completado las cirugías y tener su condición en control.

“En este cambio maravilloso, tengo que darle el protagonismo a Dios, porque es así”, enuncia la actriz, quien se ha convertido en portavoz de la una línea de fajas de compresión, con las que tiene que vivir para evitar la formación de lipedemas.

Desde entonces, Eileen goza de una transformación no solo física, sino también mental, que incluye incluso un cambio en la tonalidad de su cabello. Aunque su cuerpo nunca estará al 100 por ciento libre de la enfermedad, al tener una predisposición, está ya la controlada, y lo que le sigue es continuar bajo tratamiento, entre terapias post operatorias, fajas especializadas y masajes, además de procurar que su sistema linfático circulatorio trabaje bien y que su cuerpo no se inflame.

En el arduo camino que le ha tocado recorrer, anuncia: “el amor llegó a mi vida en el peor momento de mi enfermedad”. Mientras prefiere mantener en privado a su compañero, a quien llegó a conocer hace muchos años, asegura que este se ha convertido en un gran apoyo. “Es bello, me encanta. Estoy enamorada de él, lo amo. No es por nada más. Esto lo hizo Dios, porque al mismo tiempo que yo lo estaba pidiendo, él lo estaba pidiendo también, y no encontramos”.

Feliz regreso a las tablas

Le bastó ponerse maquillaje teatral, ese lugar en donde afloran sentimientos y recuerdos de la profesión que le apasiona. Fue allí donde por fin vio que recuperaba el brillo en sus ojos. Contener las lágrimas en ese momento resultó imposible.

“Me miraba y veía que mis ojos ya no estaban opacos. Brillaban y salían lágrimas, pero era de una emoción que no podía controlar. Durante ese momento volví a ser yo, volví a sentirme viva en cuanto a lo profesional. Pasaron por mi mente todas las obras de teatro, los aplausos, la emoción, el nerviosismo y todo el cariño de ese público bello y precioso”, expresó.

Y es que, antes de que el público general la vea nuevamente haciendo teatro, su regreso a las tablas será mediante el teatro educativo, que responde a su llamado y propósito a educar mental y físicamente. Se trata de “Salud Mental” un drama social, - escrito y producido por Gerardo Rodríguez- con un elenco compuesto además por Linnette Torres, Jorge Antares, Alberto Viera, Cecilia Argüelles, José (Pepe) Calderón y Laurel Landrau, quienes presentan varias historias en una terapia grupal y cada personaje expone sus respectivas situaciones que no los dejan vivir en paz y se ven en la necesidad de buscar la ayuda para resolver su estado mental y vivir mejor.

“Me han ofrecido teatro comercial y he dicho que no. Le he dicho que sí al teatro educativo porque siento que en esta etapa de mi vida tengo que llevar un mensaje de que yo soy una educadora, de que yo soy una persona que lleva un mensaje, en este caso de salud mental. Sí voy a volver al teatro comercial, claro que sí, me muero por volver, pero creo que el primer mensaje que debo de llevar es de concientizar, no necesariamente de mi enfermedad en la obra, pero sí de la salud mental”, señaló acerca de la obra, que se estará presentando a estudiantes durante los meses de septiembre y octubre en diversos teatros de la isla.