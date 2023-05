La escena cultural y artística de Ciudad de México se prepara para recibir una exposición grupal de arte puertorriqueño en la galería adhesivo contemporary. El concepto principal lleva por título “servicio a domicilio” y tiene como propósito invitar a la reflexión sobre la complejidad de identidades en el contexto social, cultural y político de Puerto Rico.

“Empecé en Nueva York y hace cuatro años llego a México, en donde conozco a Héctor Madera, que es uno de los artistas. Héctor y yo hemos sido amigos durante muchísimos años. Desde que empecé a hacer curaduría de arte, me he enfocado mucho en artistas latinoamericanos, pero principalmente el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia”, explicó Edith Vaisberg, natural de Venezuela, quien fungió como una de las curadoras de la exhibición, además de dirigir la galería.

“Esto surge, básicamente, como tema de mi amistad con Héctor, que es el cocurador de la exhibición, de mi afinidad por los artistas del Caribe y la importancia de mostrar en México lo que está sucediendo en la escena del arte contemporáneo. Lo bonito de la curaduría y del show es qué hay esta mezcla, este grupo de artistas de distintos niveles”, continuó.

La selección de piezas reúne a los artistas Camila Buxeda, Yiyo Tirado Rivera, Karlo Andrei Ibarra, Jose Lerma, Héctor Madera y Natalia Sánchez.

"Guest House with Pool in Arecibo", acrílico sobre canvas, 30" x 40", por Natalia Sánchez. (Suministrada)

“El show trata de entrelazar artistas puertorriqueños de distintas generaciones. Y el título de ‘servicio a domicilio’ viene de este concepto en el que llevamos una cosa de un lugar a otro. Cómo podemos disfrutar algo en un lugar sin poder movernos”, sostuvo la galerista.

La muestra busca, entre otras cosas, consolidar similitudes entre México y Puerto Rico en este momento de la historia. “Ahorita en México creo que se puede hacer un paralelismo con lo que está pasando en Puerto Rico, que es el tema de paraíso fiscal, el tema de los extranjeros que se vienen a México porque es más barato”.

Vaisberg también abundó sobre la importancia cultural de una exhibición como esta en un recinto como la capital mexicana. “Ciudad de México es una ciudad tan importante a nivel cultural hoy en día, que yo creo que se le puede posicionar a la par de Nueva York, de París, de capitales culturales del mundo. Y eso es otro factor importante al mostrar este trabajo. Abrir estos temas en esta ciudad”.

Por otro lado, la curadora, cuya galería abrió sus puertas oficialmente en marzo, habló sobre los retos de estructurar una muestra de artistas puertorriqueños para el público mexicano.

“Hay una estética bien marcada. Los gustos entre coleccionistas y de galerías grandes se va mucho hacia lo minimalista, hacia lo abstracto, mucho arte conceptual. Y yo siempre me he dedicado a la pintura, principalmente pintura figurativa. Es un reto porque es una estética quizás no tan buscada acá. La gente no está tan acostumbrada a ver este tipo de obra”, expresó.

Pero más allá del nivel estético, el equipo detrás de esta exhibición tiene como intención trazar líneas claras entre la cultura mexicana y la puertorriqueña de una manera que permita llevar el arte al nivel de otros medios de expresión en los que los puertorriqueños se han exaltado y han sido bien recibidos en el país hermano. “Lo primero es como establecer un lazo, un vínculo con Puerto Rico. Creo que la mejor manera de conocer una cultura, de conocer un país, una isla, es a través de su gente y de su arte, así como de su música. Hoy en día todo el mundo conoce a Bad Bunny, todo el mundo oye la música de Puerto Rico, pero la idea es cómo difundir el arte al mismo nivel”.

"A los buitres los sacamos", medio mixto sobre canvas, por Héctor Madera, uno de los curadores de la exhibición. (Suministrada)

“La idea es eso, que se lleven una conexión con la isla, con los artistas, con la cultura y un poco crear este sentimiento de abrir la mente a ver qué está pasando en el continente, en otros países. Y qué mejor manera de entender eso que a través del arte”, reflexionó Vaisberg.

La exhibición “servicio a domicilio”, curada por Vaisberg y Héctor Madera, inaugurará el jueves 25 de mayo y se extenderá hasta el 24 de junio. La galería queda ubicada en la C. Ignacio Esteva 51B, San Miguel Chapultepec, Ciudad de Mexico, 11850.