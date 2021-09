NAGUABO - José Juan Arroyo Ortiz era apenas un niño cuando comenzó a recoger objetos que encontraba a su alrededor para transformarlos en creativos juguetes y así divertirse con sus amigos. La necesidad y la curiosidad lo llevaron, sin él saberlo, por el camino del arte.

Hoy, a sus 69 años, lleva casi la mitad de su vida dedicado a hacer artesanías utilizando elementos que recoge a la orilla del mar. Materiales con los que crea piezas como barcos de vela, peces, ratoncitos, búhos, cangrejos y palmas, entre muchas otras.

“El artesano siempre fotografía en su mente las posibilidades de lo que puede crear”, dice Arroyo Ortiz, quien es humacaeño de nacimiento, pero se considera naguabeño por adopción, pues lleva 26 años exhibiendo y vendiendo sus artesanías en el mismo espacio bajo una carpa en la placita frente al malecón.

“Yo le agradezco al pueblo de Naguabo que me haya adoptado. Y he llegado a ser el más añejo en este malecón”, comenta con orgullo el artesano, quien como parte de su proceso creativo utiliza una rama para dibujar, de forma abstracta, las partes que le provoca plasmar en un pequeño tronco que encontró.

“Cuando yo miro este pedazo de rama, que es parte del racimo de coco, digo aquí hay algo, y comienzo a mirar. El algo está aquí… Aquí hay una boca, esto parece la curvatura de un pez, así es que voy a trabajarlo”.

“Para mí es como recostarme en una hamaca y comenzar a pensar. Esto para mí no es trabajo, es algo que me llena … como tomarme una buena limonada o como comerme un buen almuerzo”, recalca entre risas Arroyo Ortiz, mientras comienza a darle forma a lo que se transformará en la réplica de un salmón.

Una a dos veces por semana, camina por la orilla del mar en el malecón naguabeño y en las playas de Humacao para recoger caracoles, vidrios, pencas de palma, flores de coco y ramas que utiliza en sus obras, que en su mayoría tienen que ver con el mar.

“¿Por qué? Porque el mar no tiene fin. Mi padre era pescador, desde niño yo comencé a ver todas esas cosas... Siempre los veleros me llamaron la atención, cómo viajaban esos pescadores para pescar en vela”, explicó.

Arroyo Ortiz está convencido de que el arte ayuda a ejercitar la mente, por lo que invitó a la juventud a darle rienda suelta a su creatividad como él lo hizo en su niñez.

“Lo que yo quisiera compartir con los jovencitos de hoy en día es que mantengan su mente amarrada en algo constructivo… para que no vengan pensamientos de buscar cosas que no deben. El que se dedica al arte, nunca se deprime”, aconsejó con humildad el artesano, quien se encuentra en su puesto frente al malecón todos los viernes y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

