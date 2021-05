El artista puertorriqueño Víctor Vázquez abre la maciza puerta en madera de la Liga de Arte en el Viejo San Juan y nos invita a pasar. Lleva una mascarilla con diseños de “Superman” como símbolo de esta era pandémica que nos ha convertido a cada uno en supervivientes del caos.

Apenas hay gente en la Liga de Arte y se siente extraño porque éste es un espacio vivo, siempre lleno de estudiantes y maestros/maestras construyendo otros mundos con sus manos. Pero seguimos en pandemia y el vacío físico es el más crudo recordatorio.

Atravesamos el hermoso y acogedor jardín interior del lugar hasta llegar a la abierta Galería Delta de Picó, donde Víctor nos muestra su nueva instalación “Ciudad sobre ruina. Memoria y la metafísica de la presencia y el yo”, que inaugura este jueves, 20 de mayo, a partir de las 9:00 a.m., con presencia limitada.

Los objetos siempre han sido la obsesión del artista. Hurga y mira entre los desechos de otros para convertir lo común en obra de arte. En esta ocasión, no es distinto. Al entrar a la galería se destacan pequeñas piezas en ladrillos que, como estalagmitas, brotan desde el suelo formando una especie de ciudad en ruinas.

Cada unidad está enumerada como un archivo y contiene información diversa: algunas tienen fechas importantes de la historia política puertorriqueña, otras tienen citas de Lolita Lebrón, Pedro Albizu Campos y Ramón Emeterio Betances, algunas sostienen objetos como zapatos, cafeteras, figuritas de animales de plásticos, plumas, piedras y libros. Hay una que dice “calle de la resistencia”, como se bautizó la calle Fortaleza durante el Verano del 2019 cuando el pueblo se lanzó a la calle exigiendo la renuncia de Ricardo Rosselló. Hay otros objetos desplazados por la sala que se van apreciando mientras se transita por esta ciudad construida a fuerza de palabra, objetos y lenguaje.

La instalación se compone de pequeñas piezas hechas en ladrillo y objetos encontrados. Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com

Con estos elementos el artista invita a reflexionar sobre cómo se construye la realidad, esa que a veces “no tiene nada que ver con lo que está allá afuera”. Víctor Vázquez comenzó a trabajar en esta instalación en el 2019 como resultado de otro proyecto que presentó en el 2013 y que tituló “No vamos a llegar, pero vamos a ir”, donde trabajó con unas ruinas por espacio de dos años.

Al inicio pensó usar esos mismos remanentes para esta propuesta, pero un día vio que cerca de su casa estaban restaurando un edificio y estaban tirando ladrillos en un camión. Fue entonces que la idea tomó otro rumbo. De ahí decidió construir una “ciudad” con bloques rotos, a los que le añadió otros elementos porque “en una ruina tú encuentras objetos, encuentras un montón de cosas”, agrega.

De esta forma el artista crea piezas casi arqueológicas que nos hacen pensar inevitablemente en la memoria, tema recurrente en su obra. “En cierta manera yo siempre estoy trabajando esa relación entre memoria, lenguaje y palabra. La memoria como construcción y la realidad como construcción, como una invención. Hay una constante de yo querer de alguna manera señalar que la realidad no es concreta, que la realidad constantemente el hombre la inventa y la inventa por unas conveniencias, porque el poder genera unas construcciones que legitima esas estructuras de poder. Para mí es esa constante de estar tratando de resignificar, redefinir y recontextualizar no sobre el lenguaje, pero también sobre los objetos, para hablar precisamente de esa problemática”, explica.

Pieza de la nueva instalación de Víctor Vázquez.

En la instalación, por ejemplo, resaltan varias fechas históricas como 1917 (Ley Jones), 1950 (Revuelta Nacionalista) y 1954 (Ataque al Congreso de Estados Unidos), entre otras, que sirven como pequeños guiños de nuestra historia colonial y de resistencia a la que el artista también apunta.

“Son fechas que están ahí a manera de hablar de nuevo sobre momentos históricos para hacer hincapié en que tenemos que reflexionar con respecto a ese pasado, mirarlo, y ver cómo ese pasado de alguna manera tiene un impacto sobre lo que está pasando ahora en el presente. Esa fecha de 1954 cuando Lolita Lebrón dice ‘yo no vine a matar a nadie, yo vine a morir por Puerto Rico’, se le paran los pelos a uno. La idea, de alguna manera, es mover un poquito, conmover al que mira y de alguna manera motivarlo a buscar, a explorar, a estudiar sobre esos momentos y esos personajes”, comparte el artista, quien entiende que la memoria histórica del país está completamente fragmentada.

“Es una memoria bien pasajera. Se podría decir que hay memoria donde no hay memoria porque de alguna manera esa memoria no dura, no prevalece”, agrega y toma como ejemplo la reciente elección de Ricardo Rosselló como cabildero para la estadidad, luego de que el pueblo lo sacó del poder hace dos años.

“Ciudad sobre ruina. Memoria y la metafísica de la presencia y el yo”, a su vez, trabaja con una interrogante constante: ¿qué es el arte? Con esta pregunta el artista deconstruye su propia obra tratando de buscar otras lecturas y otros intersticios. La instalación, además, presenta la tensión entre lo material y lo simbólico, ya que por un lado el artista recopila y clasifica los objetos descartados, creando un archivo anticolonial en forma de ruinas.

Imagen de la pieza “Cirugía en clave”, que forma parte de la muestra. Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com

Esta exhibición, que permanecerá hasta mediados de agosto, combina el ritual con el cinismo para proponer otras miradas. De todas las pequeñas piezas que conforman la instalación, una de las que resalta es la que se titula “Cirugía en clave”, donde un pico quiebra un cristal con los Diez Mandamientos de los Hombres Libres de Ramón Emeterio Betances. El título juega con la clave de la música para apuntar a los múltiples golpes que se le ha dado a nuestra historia y nuestra cultura.

“Nos han dado muchos tajos y nos han hecho muchas cirugías y estamos totalmente desfigurados. Al fondo de ese envase está ese texto de Betances donde habla de los diez mandamientos del hombre libre, pero ¡qué difícil ha sido y sigue siendo! Entonces, la metáfora del golpe de alguna manera responde a cómo hemos ido perdiendo partes y en el proceso hemos ido tratando de incorporarlas. Esa integración de esas partes tiene que ver con esa resistencia que como pueblo hemos tenido a través de toda la historia porque aún con el imperio más poderoso sobre nosotros, hemos podido prevalecer como cultura y eso dice mucho de lo que somos”, concluye Víctor Vázquez.

Detalles de la exhibición

-Se llevará a cabo en la Galería Delta de Picó de la Liga de Arte, en el Viejo San Juan. La apertura será este jueves, 20 de mayo, a las 9:00 a.m.

-El artista estará compartiendo con el público este jueves, así como el sábado de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. La entrada será limitada.

-La exhibición abrirá los miércoles, jueves y viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. El sábado se mostrará por cita previa, llamando a (787) 725-5453.