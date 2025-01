El autor Neil Gaiman niega tener relaciones sexuales sin consentimiento ante múltiples acusaciones de agresión

El exitoso escritor británico Neil Gaiman publicó el miércoles un comunicado en el que negó mantener relaciones sexuales sin consentimiento después de que una revista publicara las denuncias de varias mujeres que lo acusaban de agresión sexual.

El autor de 64 años de la serie de cómics “The Sandman” y de la novela “American Gods” respondía a un artículo de la revista New York Magazine en el que se detallaban acusaciones de agresión, abuso y coacción vertidas por ocho mujeres. Las acusaciones de cuatro de ellas se habían difundido en julio en un podcast de Tortoise Media.

Gaiman dijo que había visto cómo las historias sobre él circulaban por Internet durante meses con “horror y consternación”.

“Al leer esta última colección de relatos, hay momentos que reconozco a medias y momentos que no, descripciones de cosas que sucedieron sentadas junto a cosas que rotundamente no sucedieron. Estoy lejos de ser una persona perfecta, pero nunca he mantenido relaciones sexuales no consentidas con nadie. Jamás”, publicó Gaiman en la red social Tumblr.

Gaiman dijo que había vuelto a leer los mensajes que había intercambiado con sus acusadores, y alegó que “todavía se leen como dos personas disfrutando de relaciones sexuales totalmente consentidas y con ganas de volver a verse”.

“Y también me doy cuenta, años después, de que podría y debería haberlo hecho mucho mejor. No estaba disponible emocionalmente a la vez que estaba disponible sexualmente, estaba centrado en mí mismo y no era tan reflexivo como podría o debería haber sido. Obviamente, fui descuidado con los corazones y sentimientos de la gente, y eso es algo que lamento profundamente”, dijo Gaiman.

La mayoría de las acusaciones se refieren a ocasiones en las que Gaiman tenía 40 años o más y vivía en Estados Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda.

Una de las acusadoras, Scarlett Pavlovich, declaró a New York Magazine que conoció a Gaiman a través de su entonces esposa, la intérprete estadounidense Amanda Palmer, en una isla de Nueva Zelanda donde la pareja vivía con su hijo en 2022. Pavlovich alega que Gaiman abusó de ella varias veces a partir de la noche en que se conocieron.

The Associated Press no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se identifiquen públicamente.

Algunas de las acusaciones de Pavlovich se hicieron públicas por primera vez seis meses antes en el podcast. Según declaró a la revista, en enero de 2023 presentó una denuncia policial acusando a Gaiman de agresión sexual.

La Policía neozelandesa no quiso decir esta semana si Gaiman estaba, o había estado, bajo investigación.

“En general, la Policía no puede responder a consultas que pretendan establecer si personas concretas están, o han estado, bajo investigación policial. Además, cualquier persona que presente una queja a la Policía tiene derecho a la privacidad”, dijo la Policía de Nueva Zelanda a AP en un correo electrónico el martes.

Los mensajes de AP al agente de Gaiman, a su oficina y a Bloomsbury, editor de varios de sus libros recientes, no fueron devueltos.

Amazon Prime Video y Netflix, que tienen proyectos relacionados con Gaiman programados para este año, no han respondido a los mensajes de la AP.