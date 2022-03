Una serie de seis impresiones fotográficas experimentales en gran formato, de edición limitada, del artista puertorriqueño Lionel Cruet, junto con un vídeo, forman parte de la nueva exhibición “As Far as the Eyes Can See” (”Tan lejos como los ojos pueden ver”), que se presentará en San Patricio Art Center (SPACE) desde el sábado, 12 de marzo, de 1:00 p.m. a 6:30 p.m.

Según el director de la galería, Manuel Vázquez, el artista plantea la idea generalizada sobre cómo se dividen los océanos representados en un solo gran cuerpo de agua susceptible al impacto provocado por la humanidad.

“Las imágenes presentadas por el artista, imponen una marcada diferencia al referente tradicional con el que vinculo el océano y desplazo el azul por tonalidades de colores brillantes como el rojo, naranja y amarillo. Estas piezas son un claro referente de la situación actual de aumento de temperatura en el agua, fenómeno documentado que cada vez está más presente por investigaciones y datos científicos”, explica en un comunicado el galerista.

Mientras, el artista explica que el origen de esta serie proviene de trabajos recientes con la recopilación y el análisis de datos y visualizaciones sobre el incremento en la temperatura del océano. Además, indica que pretende despertar el interés del espectador y desarrollar la conciencia sobre este tema como algo urgente y alarmante que trasciende zonas geográficas y políticas.

Las obras de Lionel Cruet han sido incluidas en exposiciones en el Bronx Museum of the Arts, Nueva York; Centro de Arte Contemporáneo de Quito, Ecuador; Everson Museum of Art, Syracuse, NY; Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, entre otros espacios de arte. (Suministrada)

“Cada una de las piezas está formada por capas de imágenes aéreas de diferentes océanos del mundo que históricamente se han entendido en cuatro regiones: Atlántico, Pacífico, Índico y Ártico. Esta concepción ha venido a redefinirse para concebirse como un único cuerpo de agua que está siendo amenazado por la contaminación y el calentamiento global, como consecuencia del cambio climático” agrega el artista, quien representa algunos efectos en su obra con eventos catastróficos, como huracanes devastadores, erosión y extinción de especies. Y es, precisamente bajo esta nueva concepción, que muestra esta serie fotográfica.

La exhibición se extenderá hasta el 23 de abril de 2022. El horario de SPACE es de martes a sábado de 12:00 de mediodía a 6:30 p.m. en Galería San Patricio, Guaynabo, Puerto Rico.