El artista Lionel Cruet inaugura su primera exposición individual en Puerto Rico, en la que aborda la problemática de los cambios sufridos en el medio ambiente a consecuencia de la actividad humana, y plantea un análisis sobre las relaciones del ser humano y su entorno bajo el sistema económico actual.

La muestra, titulada “Retóricas de un futuro incierto”, está pautada para el sábado, 16 de octubre a partir de las 5:00 pm en El Lobi, espacio independiente ubicado en el 621 de la calle Ernesto Cerra en Santurce.

Según la doctora Dianne Brás Feliciano, curadora de esta exposición: “Con este proyecto nos proponemos ayudar a concienciar e inspirar la toma de acciones necesarias para el cambio radical que debe realizarse para preservar la humanidad y el resto de les habitantes de nuestro planeta”.

“Esta muestra es la segunda presentación de un proyecto transmediático que consta de tres partes, y que incluirá intervenciones a través de las redes sociales y de múltiples formatos audiovisuales. Las personas que visiten la muestra podrán apreciar obras en medios como la instalación, acuarela, escultura y videoarte, y hacer conexiones visuales y conceptuales mediante una narrativa que nos hacen entender las relaciones existentes y futuras entre las formas de vida que se encuentran en el litoral de la isla, pero que a su vez son un espejo de los ecosistemas tropicales de todo el planeta”, expresó, por su parte, el artista en un comunicado de prensa.

Cruet nació en San Juan, Puerto Rico. Vive y trabaja en Nueva York y San Juan. Realizó su bachillerato en Bellas Artes en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico y obtuvo una maestría en Bellas Artes en CUNY - The City College of New York, y una maestría en Educación en el College of Saint Rose.

En el 2013 recibió el Premio Audiovisual Juan Downey en la 11ª Bienal de Artes Mediáticas en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, y en 2018 fue becado para el Socrates Sculpture Park en la ciudad de Nueva York. También fue becado por The Laundromat Project, una organización que se centra en las artes y el compromiso social en la ciudad de Nueva York.

El Lobi es una organización cultural sin fines de lucro, gestionada por artistas, que promueve la práctica artística, el pensamiento crítico y las colaboraciones con agentes culturales tanto locales como internacionales mediante talleres, encuentros, conferencias, residencias y exposiciones.