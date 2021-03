Convertido en uno de los escenarios más importantes de la actividad cultural de Puerto Rico, el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré cumple 40 años de fundado, y la historia que albergan sus salas quedará documentada en un especial que se transmitirá el 9 de abril, mismo día en que se conmemora su aniversario, a las 8:00 p.m. a través del canal de WIPR.

La pieza fílmica tiene una duración de dos horas, y será una pequeña muestra representativa de los 16,000 eventos que han pasado por sus salas, que han albergado la historia de propuestas memorables, así como el surgimiento de productores, cantantes, bailarines, actores, artistas plásticos y poetas, entre otros hacedores del arte.

“Este documental histórico va a contar cómo fue creado el CBA, el propósito, los artistas que han pasado por aquí, exgerentes generales. Va a ser muy emocionante ver a personas que comenzaron aquí a trabajar cuando el teatro aún no había abierto, cuando estaba en construcción. Y nunca antes se había logrado eso”, dijo Jetppeht Pérez De Corcho Morgado, gerente general del CBA.

El especial, que además será transmitido por las redes sociales y la página web del CBA, incluirá anécdotas de productores dramaturgos y artistas, participaciones musicales de varios artistas y agrupaciones, mensajes de felicitación y recuerdos de algunos espectáculos. Algunos de los que participaron fueron Danny Rivera, Roy Brown, Ballet Concierto, la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano, Mapeyé, Areyto, José Juan Tañón, Josie Latorre y Myrna Casas, entre otros.

Con mucha nostalgia y a la vez con sentido del humor, hoy en conferencia de prensa, la productora Carmen Junco, recordó las estrellas, los productores, su relación con sus compañeros y los momentos vividos durante la década que ocupó el cargo de general del CBA.

“Tengo que estar triste, no es de tristeza, es de recuerdos. Tengo que recordar. Por aquí han pasado muchos directores, mucha gente y grandes cantantes que desfilaron por este centro, artistas que ustedes se puedan imaginar. Si yo no me volví loca en los diez años que estuve aquí, voy a morir con el cerebro sano. Llegó el momento en que llegamos a tener 150 solicitudes de eventos para un mes. Los colocábamos y los productores peleaban”, contó a la vez que resaltó que primero colocaba en calendario los eventos de los artistas locales. “Los de aquí primero. Después de que yo coloco a todos los artistas míos, lo que sobra, ahí se mete a todo el mundo. Y así trabajamos por casi 10 años. Primero los míos”, sentenció la exgerente general del CBA, quien describió como una enorme satisfacción trabajar por una década en este centro.

Asimismo, destacó la encomiable labor de la dramaturga Myrna Casas, quien también llegó a fungir como gerente general de todo lo que compone este edificio artístico y cultural.

“Yo acepté esto porque había sido productora y directora de teatro en este centro por mucho tiempo. Acepté la encomienda que me hizo el gobernador Luis Fortuño porque yo conocía a la gente, a la gente que trabaja en el Centro. Muchas veces se olvida la importancia que tiene, por ejemplo, un Miguel Cartagena, quien fue director de todo lo técnico, que cuidaba este Centro. Yo conocía a todos, led tenía un gran cariño. Para mí era mi gente, mi familia, quienes bregaban en estas salas, las que mantienen vivo a este edificio, los que trabajan aquí”, dijo quien también fuera profesora de drama y exgerente general del CBA.

Otro de los que está de celebración es el actor y productor Noland Otero, quien ha laborado en el CBA desde que era un estudiante y se ha desempeñado en distintos cargos, por lo que agradeció poder regresar al centro, del que dice que nunca se ha ido.

“De estos 40 años, tengo 15 en el CBA. Yo nací en Bellas Artes y aquí quiero morir, de verdad que sí”, indicó Otero.

La obra "Re-Canto al Sol", del arquitecto Jaime Suárez, fue develada hoy con motivo de la celebración del 40 aniversario del Centro de Bellas Artes Luis A Ferré. Le acompaña, a la derecha, el actual gerente general Jetppeht Pérez. (David Villafane/Staff)

Asimismo, como parte de la celebración se develó la obra RE-Canto al Sol, 2021 del arquitecto Jaime Suárez, quien hace 40 años tuvo a su cargo la creación del mural cerámica Un canto al Sol, primera obra de arte público monumental que ocupa la fachada del CBA y que hace homenaje al sol. En esta ocasión, retomó el tema con una pieza conmemorativa que fue develada hoy en la que ejecuta en collage con con retazos de barro sobre papel.

Regreso luego de la pandemia

Junto con el 40 aniversario, también tienen como motivo de celebración la reapertura de las salas, luego de un año de cierre debido a la pandemia.

“Me siento feliz, los productores están felices. Este es un nuevo comienzo para el teatro puertorriqueño, para los productores y el público está reaccionando”, dijo Pérez De Corcho Morgado, mientras comunicó que el primer evento presencial será el próximo 8 de mayo con Silverio Pérez, con el espectáculo “PandeMadre”, del que se vendieron 100 boletos en el primer día.

Eventualmente, se espera que las condiciones de infraestructura, tecnología y servicios sean de óptima calidad debido a unas labores de restauración que están próximas a iniciar, que serán posibles por la otorgación de millones de dólares en fondos otorgados por la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA).