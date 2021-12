Aunque con algunas modificaciones, el tradicional Festival de las Máscaras de Hatillo que reúne a miles de personas sigue en pie para mañana 28 de diciembre, aún cuando no se está recomendando la realización de eventos multitudinarios. Así lo dejó establecido hoy Carmelo López, quien preside el Centro Cultural José P.H. Hernández, que se encarga de la organización de este evento, que ha tenido que hacer algunos ajustes tras la alta positividad de casos de COVID-19 en Puerto Rico.

A causa de la pandemia, el pasado año no se realizó esta emblemática celebración en el pueblo de Hatillo, que se organizó formalmente en la década de 1970 y que, como requisito, sus participantes tendrán hasta hoy entregar evidencia de vacunación, así como resultado de una prueba de COVID-19 negativa de menos de 48 horas, tal y como lo ha requerido el Departamento de Salud.

A propósito, esta tarde el Secretario de Salud emitió una comunicación dirigida a López en la que le recomienda la posposición de dicha actividad por el riesgo de contagio que representa, y que de continuar con la celebración, le recuerda asegurarse de ejercer el fiel cumplimiento con las medidas cautelares ordenadas para la prevención de COVID-19 mediante las recientes órdenes ejecutivas emitidas.

Desde las 9:00 a.m de hoy, López señaló que hay personal que en el Centro Cultural para recibir los resultados negativos de los participantes del desfile y tendrán para hacerlo hasta las 8:00 de la noche. “El que no venga hoy con todos los documentos, ya mañana se le hizo tarde”, aseguró mientras añadió que se han reunido varias veces con la Policía de Puerto Rico para discutir la logística del evento, así como con la policía municipal de pueblos limítrofes.

De acuerdo con López, al momento son más de 4 mil corredores de máscaras los que estarán participando en unas 134 comparsas. Cada líder de comparsa es el encargado de entregar los documentos requeridos de cada participante, además de responsabilizarse por los actos de sus corredores, que deben utilizar mascarillas en todo momento.

Para lograrlo, López enfatizó que habrá personal del Departamento de Salud en distintos puntos de cotejo para poder acceder a las carrosas y estarán pendiente durante el recorrido para que se esté cumpliendo con las normas establecidas.

“Espero que este año transcurra bien porque hay una situación. El año pasado no hubo festival, no hubo corredores de máscara y esos muchachos están ansiosos por correr. Te aseguro que, si aún la Policía dijese que no pueden correr, en el campo ellos se sueltan por allá y corren por el campo, porque esto lo llevan en la sangre”, dijo en tono de resignación.

A pesar de que el desfile está programado para comenzar a la 1:00 p.m. desde el sector Molinari, en la carretera 130, donde habrá un punto de cotejo para acceder y ser parte del desfile, lo cierto es que “desde las 7:00 a.m. de la mañana ya comienzan a correr por los barrios”.

“La mayor concentración de se da desde la carretera 130 desde campo hacia el pueblo de Hatillo, hasta llegar a la parte norte de la plaza pública de Hatillo, donde habrá un jurado que va a estar evaluando tanto la vestimenta como los diferentes diseños de las carrozas. Ya a las 7:30 p.m. se debe haber terminado”, señaló el líder a la vez que aclaró que la entrega de premiaciones a los ganadores se hará luego de febrero.

“Con estas medidas esperemos que no haya más contagios, se está tratando porque se les ha pedido evidencia de vacuna y de las pruebas negativas, además de que tienen que tener mascarilla puesta en todo momento”, añadió López mientras especificó que este año no contarán con artesanos ni será una celebración de tres días como era lo acostumbrado.

“Este Festival de las Máscaras es una tradición que no va a desaparecer de Hatillo. Por más que intenten (en que no se celebre), estos muchachos van a salir, van a respetar a los policías, pero no va a desaparecer. Aunque este año cumple 50 años, organizado como festival, la corrida de máscaras viene desde antes de Hatillo ser declarado como municipio, porque estas fueron costumbres traídas por pobladores que vivieron desde las Islas Canarias. Este festival es el más grande de Puerto Rico y quizás hasta del Caribe”, reafirmó el líder.

Asimismo, señaló que hasta Hatillo llegan corredores que, incluso, vienen desde el estado de la Florida, Nueva York y Texas, que preparan sus trajes para “correr máscaras”.

“Esta es una carrera en la que no hay clases sociales, aquí corre el doctor, el abogado, el enfermero, el carpintero, y hay muchas damas también que participan. Esto es un pueblo unido para una actividad que la llevan en la sangre y que sería demasiado difícil que se acabara”, sentenció.