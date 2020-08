View this post on Instagram

La exhibición destaca las conexiones entre la abstracción, geometría, minimalismo y subjetividad presente en las obras de la colección permanente del #MuseoMAC y de otras instituciones disponibles a través de #GoogleArtsCulture. Formas Expresivas explora cómo la abstracción ha funcionado como herramienta para articular las emociones humanas, sensualidad y subjetividad. Curada por #MariaElenaOrtiz, curadora del #PerezArtMuseum en Miami. @contemporarychica @pamm @googleartsculture