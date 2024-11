El MADMi brindará charla que explorará la obra del artista José Luis Vargas

En lo que será una interesante y “sobrenatural” presentación, el Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi) llevará a cabo un evento especial donde se examinará la obra del artista José Luis Vargas desde una perspectiva única y profunda, ofrecida por el Dr. Jeffrey John Kripal, catedrático de Filosofía y Pensamientos Religiosos en la Universidad de Rice, Texas. La presentación, titulada “How to Think Impossibly: The History and Art of Ontological Shock”, se realizará de manera presencial el sábado, 16 de noviembre de 2024, a las 2:00 p.m. en la Sala Titín del MADMi.