El Museo de Arte de Ponce celebra su 65 aniversario con histórica exposición itinerante

Hoy, este emblemático edificio se encuentra en reparación luego de los daños que sufrió durante los terremotos que afectaron la parte sur de Puerto Rico a principios del 2020. Este proceso no detiene la misión institucional de promover el descubrimiento, estimular la curiosidad y fomentar el diálogo para mejorar la vida de su comunidad mediante el acceso a experiencias basadas en el arte. Es precisamente este el origen de esta nueva exposición itinerante, una de las más ambiciosas en la historia del museo. El último proyecto de este calibre fue la exitosa exposición Masterpieces of European Painting from Museo de Arte de Ponce, presentada en México y los Estados Unidos entre 2008 y 2010, mientras se llevaban a cabo los trabajos de expansión del Museo.

El circuito de la exposición tendrá una duración de tres años y las próximas paradas de la gira incluirán el Brigham Young University Museum of Art, el Museum of Fine Arts, Houston, el Oklahoma City Museum of Art, el Wadsworth Atheneum Museum of Art y el Cincinnati Art Museum.