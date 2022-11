El Museo de Arte de Ponce anunció hoy, miércoles, que durante el mes de diciembre iniciará los trabajos conducentes a la reparación del edificio principal de la institución, diseñado por el afamado arquitecto Edward Durell Stone en el 1965, tras la selección de la firma puertorriqueña RMA Architects PCS para liderar el proyecto.

La emblemática estructura, que alberga las galerías de arte del museo, se vio severamente afectada por los terremotos de enero de 2020. Los trabajos contemplan también el fortalecimiento de la edificación en el contexto de la nueva realidad sísmica que enfrenta la región suroeste de la Isla.

“Para nosotros en el Museo de Arte de Ponce, es vital contar con una empresa competente y confiable, con capacidad para proveer soluciones para la reparación del edificio, a la vez que preservamos el diseño original según concebido por su arquitecto, Edward Durell Stone y nuestro fundador, mi abuelo, don Luis A. Ferré”, expresó en declaraciones escritas María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos del Museo. “Estamos muy contentos de la selección de RMA Architects, liderada por la arquitecta Jeanette Rullán. Esta es una empresa puertorriqueña, cuyo equipo está compuesto mayormente por mujeres profesionales, quienes tienen a su haber una excelente trayectoria en el campo del diseño arquitectónico”, añadió.

La firma fue escogida luego de un riguroso proceso de licitación y evaluación que involucró la participación de seis empresas especializadas en diseño y gerencia de proyectos, las cuales sometieron sus propuestas a partir de una convocatoria abierta hecha por la institución.

“En RMA Architects nos sentimos muy orgullosos de contribuir al patrimonio cultural de Ponce y de Puerto Rico, trabajando en la reparación del edificio principal del Museo de Arte de Ponce, diseñado en la década del 60 por el reconocido arquitecto Edward Durell Stone. Nos alegra ser parte de esta importante etapa en la que se encuentra el museo. Junto a nuestras empresas aliadas, estamos comprometidos con trabajar mano a mano con el equipo del museo en un proyecto tan importante para nuestro país. El museo es un legado que es vital mantener vivo para que continúe llevando a cabo su importante trabajo y para el disfrute de nuevas generaciones”, expresó en el comunicado la arquitecta Rullán.

Debido a la complejidad del proyecto, que se espera concluya entre el 2024-2025, RMA Architects PCS ha reunido a un equipo de especialistas que trabajarán en conjunto con el equipo local. Bajo su manejo estarán las firmas Silman, FX Collaborative Architects y Warren A. James Architecture + Planning.

“Estamos confiados que con el caudal de conocimientos y experiencia de la arquitecta Rullán, su equipo de trabajo y las firmas aliadas al proyecto, lograremos atender todas las necesidades que presenta el edificio para procurar que sea uno seguro y eficiente, de acuerdo a los estándares de las mejores edificaciones construidas en el siglo XXI. Ello, sin perder la icónica imagen que provee el edificio Edward Durell Stone al entramado urbano de la Ciudad de Ponce”, reiteró Cheryl Hartup, Directora del Museo.

Con sede en San Juan, RMA Architecs, PCS, fue fundada en el 1996 por Jeannette Rullán y está certificada como un Women- Owned Small Business. Según el comunicado, la empresa está comprometida con el desarrollo de proyectos sustentables y resilientes. Entre sus trabajos se destacan proyectos comisionados por el gobierno federal de los Estados Unidos como los estudios sísmicos realizados a edificaciones en Puerto Rico e Isla Vírgenes; la restauración de la sede del Instituto de Bosques Tropicales, en conjunto con la Oficina Estatal de Preservación Histórica del gobierno de Puerto Rico; y el proyecto de reparación del Centro de Huracanes de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos en Puerto Rico. Además, la empresa está a cargo de la remodelación del histórico Museo Casa Roig, ubicado en el Municipio de Humacao, entre otros proyectos.

Por su parte, Silman, firma especializada en ingeniería estructural con más de 50 años de experiencia en el mercado, cuenta con sobre 400 proyectos de renovación y restauración de edificios históricos en los Estados Unidos. Entre ellos el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, de Washington D.C., también diseñado por Edward Durell Stone; el Guggenheim Museum diseñado por Frank Lloyd Wright, el Metropolitan Museum of Art y el Hispanic Society of America, en la ciudad de Nueva York. En Puerto Rico, fue una de las firmas que participó en los trabajos de restauración de la Iglesia San José, en el Viejo San Juan.

La información indica que, bajo la dirección de la arquitecta Sylvia J. Smith, la firma FX Collaborative Architects se une al equipo para aportar sus conocimientos en diseño urbano y de interiores, arquitectura y preservación histórica. Completa el grupo el arquitecto Warren A. James, puertorriqueño nacido en Arecibo y presidente de la firma Warren A. James Architecture + Planning, con sede en Nueva York. James no es ajeno al Museo de Arte de Ponce, ya que en el 1995 colaboró en el diseño de la exposición “Goya en Ponce” y en el 2014 con la muestra “Jack Délano: 100 años”. Su estudio se especializa en integrar la arquitectura con el arte y sus conocimientos en el ámbito museístico son extensos. Entre sus proyectos destacan su participación en el diseño de la exposición inaugural del Museo de Arte de Puerto Rico y proyectos para el Museo de la Ciudad de Nueva York, el Museo del Barrio, el Guggenheim Museum y el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York.

“Con el comienzo de los trabajos de reparación, el Museo de Arte de Ponce inicia una nueva etapa en su historia. Sabemos que será un proceso arduo, pero nuestro empeño seguirá firme en continuar realizando actividades en nuestros espacios seguros, proveyendo acceso a la colección en museos locales e internacionales y llevando a cabo nuestros programas educativos y de empoderamiento comunitario”, indicó María Luisa Ferré Rangel. “Estoy segura que contaremos con el apoyo de todos en nuestro objetivo de devolverle a los puertorriqueños este patrimonio cultural tan importante para nuestra isla y que nos ha dado tanto reconocimiento a nivel internacional”, concluyó Ferré Rangel.