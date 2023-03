El lenguaje no siempre necesita de palabras para transmitir mensajes o producir sentimientos. Aquellos que dominan el arte de la danza lo saben bien. Un movimiento breve, como el giro de una mano, la curvatura de un pie o la firmeza de una mirada, pueden decir más que cualquier monólogo.

¿Qué pasa entonces cuando el lenguaje de la danza se encuentra con el lenguaje cinematográfico? Los organizadores del primer Festival Video(an)danza Internacional buscan responder esa misma pregunta.

La compañía de danza contemporánea Andanza, junto al Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), presentan la primera edición de este festival, que contará con trabajos de video danza de 21 países y se llevará a cabo en el MAPR del 16 al 19 de marzo. Además de la presentación de una enorme diversidad de proyectos, extranjeros y locales, este evento busca ser un espacio de encuentros y diálogos para la clase artística dedicada a la danza en todas sus formas.

Dos puertorriqueñas que estarán presentando piezas originales durante el festival son María De Azúa y Sorely Muentes. Ambas artistas con trayectorias destacadas, tanto en baile como cine, hablaron del proceso detrás de su participación en este proyecto.

“El proyecto de alguna manera nace porque hay una necesidad de hacer más prolongado lo que puede ser un trabajo de danza, porque muchas veces el trabajo de danza se hace en el escenario, lo ve el público que fue a verlo y pues lo dejamos ahí. Un material visual, como es la video danza, tiene una posibilidad de repetirse”, sostuvo Muentes sobre la pertinencia de la iniciativa.

“Lo lindo de este tipo de proyecto es que, por ejemplo, todos los proyectos de cine requieren de unos guiones súper revisados y espacios muy controlados. Nosotros estamos trabajando de una forma mucho más orgánica. Los puertorriqueños somos gente muy dados para la danza. Somos muy dados para la video danza. Yo siempre he dicho que los puertorriqueños somos bailarines, pero yo creo que video danza es algo que aquí verdaderamente los jóvenes van a apasionarse con ello porque va a darles un espacio”, añadió De Azúa.

Ana Sánchez-Colberg, reconocida artista internacional de video danza y coreógrafa residente de Andanza que dirige este esfuerzo, opinó que se trata, además, de un proceso de reflexión. “Vamos a pensar lo que es la técnica de la danza. Eso es un reto positivo. Hay un proceso positivo de apoyo para la creación, pero también un proceso de reto creativo en continuar a reflexionar en cómo somos partícipes en el mundo, cómo somos artistas puertorriqueños aquí, pero como somos artistas puertorriqueños, estando aquí y allá”, dijo.

Sánchez-Colberg también abundó sobre el proceso que llevó a la concepción del festival, que inició con una serie de talleres virtuales que ofreció sobre el tema de la video danza en el periodo de confinamiento que hubo durante la pandemia de COVID-19.

Junto a Sánchez-Colberg estuvo el coreógrafo y cineasta internacional, Javier De Frutos, quien forma parte del jurado del evento. De Frutos, venezolano, habló sobre la importancia de organizar festivales como este desde el caribe hispano.

“El latinoamericano tiene un complejo de inferioridad cultural que no se cura a menos que te vayas y te des cuenta de que realmente estás a la par. Para mí, esto es muy importante. Estos artistas, como la mayoría de todos nosotros que se han ido, realmente no nos hemos ido a buscar otra frontera, sino buscarnos a nosotros mismos. Y ha llegado el momento en que dices ‘ahora regreso porque me siento realmente cómodo o cómoda en mi propia piel’. Y estamos aquí para decirle a todas esas personas que lo están haciendo más que bien”, expresó.

El coreógrafo y cineasta venezolano Javier De Frutos, forma parte del jurado del evento. (David Villafane/Staff)

Además de Javier De Frutos, el jurado de esta primera edición incluye al coreógrafo norteamericano Pioneer Winter, curador de Miami Screen Dance. También asistirá al evento Kelly Hargraves, directora del 21st Annual Dance Camera West, principal festival de este tipo en Estados Unidos.

El Festival inicia hoy, jueves, 16 de marzo, en el MAPR y se extenderá hasta el domingo 19, con la presentación de una gran diversidad de piezas provenientes de países como Alemania, Azerbaiyán, China, Francia, Grecia, Irán, Irlanda, España, Estados Unidos, India, Japón, México, Noruega, Rusia, Turquía y Suecia. El sábado se entregarán los premios del jurado y el domingo se otorgará el premio del público.