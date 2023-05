La producción de hojas de tabaco en Puerto Rico data de la época del dominio español, convirtiéndose en una de las industrias más importantes del país, lo que fue mermando con la llegada del siglo XX y hasta nuestros días. Pero, precisamente por esas raíces centenaria, la afición y el consumo de cigarros en la isla siempre ha estado presente y forma parte de la cultura boricua, algo que se mantiene hasta hoy.

Con el objetivo de mantener viva la afición al tabaco en la isla y el resto del Caribe, se llevará a cabo el sábado, 27 de mayo de 2023, desde las 10:00 a.m., en el Vivo Beach Club en Carolina, el primer Puerto Rico Cigar Convention, donde los amantes de los puros podrán tener en un espacio común sobre 15 marcas de cigarros provenientes de República Dominicana y Puerto Rico.

Este evento surgió en una colaboración entre Patricio Peña, conocido como Doy Rey, el comunicador Ali Warrington, y el productor Osvaldo Rocafort. “Hace como dos años estaba sentado con Alí y le mencioné sobre la posibilidad de hacer un evento de esta magnitud, el cual no se había hecho nunca en Puerto Rico, ni el Caribe. A él le gustó la idea y un día vino dónde mí a decirme que ya tenía el productor del evento (Rocafort)”, comentó Peña, propietario de los negocios Don Rey Cigar, localizados en siete puntos en la isla. “Yo tengo dos récords Guinness, tengo varios premios, he trabajado con las celebridades más grande del mundo, pero me faltaba participar en un evento como este para culminar mi carrera. Este próximo sábado, el evento va a ser una realidad”.

PUBLICIDAD

Patricio Peña es considerado como una de las personas más conocedoras de la industria del tabaco en Puerto Rico y el Caribe. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

La Compañía de Turismo, Rones de Puerto Rico y Desarrollo Artesanal se unen a este encuentro de aficionados del cigarro que no sólo reunirá a productores de cigarros local e internacionales, sino también contará con un atractivo programa musical que incluirá la agrupación Son a Toa con Jesse Calderón, Plenéalo y Luva en Tributo a Marc Anthony, así como una variada oferta gastronómica.

“Lo primero es que vamos a tener cigarros en la entrada, luego las personas van a disfrutar de una variada oferta gastronomía, va a haber café y degustaciones de cigarros, incluyendo muchos de fabricantes que vienen desde la República Dominicana. También nos visita el Banco Agrícola de República Dominicana”, explicó Peña, quien comenzó a trabajar como tabaquero en una finca en la República Dominicana cuando tenía siete años.

Marcas de cigarros como Gurhka, EP Carillo, Oliva, Rocky Pattel, La Abeja Cigar, La Galera, PDR Cigar, El Artista, Plasencia, Fratello y Don Rey, entre otros, tendrán representación en el evento.

Además, la División de Desarrollo Artesanal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presentará a un grupo de artesanos torcedores que incluyen a José G. Cruz- Liz J. López (La Hoja del Chan), Jesús M. Ramos Carmona, Jorge Ayala, Lino Ramírez-Sandra Matos y José L. Torres.

Aquellos que compren el boleto Cigar Master, además de recibir un cóctel de bienvenida y degustar cigarros, whisky y ron, así como acceso a las estaciones de comida, recibirán un “tote bag” con una caja conmemorativa que tendrá en su interior 10 cigarros de premium robusto de distintas marcas.

PUBLICIDAD

Aquellos que compren el boleto Cigar Master recibirán un “tote bag” con una caja conmemorativa que tendrá en su interior 10 cigarros de premium robusto de distintas marcas. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

“Mi sueño desde que yo vine a Puerto Rico, hace 42 años, era revivir esta industria que tanto prestigio le dio a la isla y que la convirtió en la meca del tabaco a nivel mundial. Hoy día, contamos con la tierra, no contamos con el personal para producirla, pero se puede hacer y no todo está perdido. Creo que una de las razones que más me ha motivado a trabajar con esta convención y por la cual entiendo que el público debe apoyarla, es que podría provocar que varias personas se interesen en la producción del tabaco y los cigarros”, explicó Peña, quien trabajó muchos años en Las Vegas para los hoteles de Planet Hollywood donde creó sus tabacos para celebridades como John Travolta, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, entre otros. “Esto era algo cultural de Puerto Rico y queremos traer esa cultura nuevamente”.

Para el empresario dominicano, considerado como una de las personas que más conoce de tabaco en la isla, el Puerto Rico Cigar Convention será un evento donde ocurrirán momentos memorables para todos los presentes. “Durante este evento van a ocurrir muchas cosas bellas. Sobre todo, allí va a pasar lo que siempre ocurre en todo evento de cigarros: una buena conversación y hacer amigos; porque el cigarro es para hacer amigos”, destacó Peña, mientras encendía un tabaco que acababa de enrollar.

Para información sobre el evento, accede a: prcigarconvention.com. Los boletos están a la venta en Ticketera.com.