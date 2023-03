Fue casualidad. Ese día faltó a la escuela y, para su desdicha, se anunciaron los temas de un trabajo de investigación que los alumnos tendrían que hacer para la clase. Al ausentarse, no pudo escoger el tema de su preferencia, por lo que su maestra se lo asignó. Ese, quizás, fue el momento en el que la vida misma le comenzó a develar a Elia Cortés lo que sería su destino.

“Yo quería plena porque mi familia era de Vieques y eso era como que mucho más accesible para mí”, reflexiona. “Yo no sabía nada de bomba”.

A regañadientes, fue a hacer el trabajo que le tocó, una asignación sobre la bomba puertorriqueña. Pero el desdén le duró muy poco. En el proceso, fue explorando los rincones del mundo oculto de sonidos, ritmos y bailes al que hoy dedica su vida. “Conocí a diferentes personas que fui a entrevistar y me encantó. Pero en ese momento, no era una carrera para hacer”.

Se fue a estudiar a la universidad. Y mientras perseguía una carrera en educación, también se educaba sobre la bomba en las escuelas y grupos de algunos de sus más importantes exponentes. “Y en la medida que estaba haciendo eso, seguía aprendiendo con los maestros que estaban en esos momentos, que resulta que eran los maestros que estaban trabajando la bomba desde hacía mucho tiempo. Norma Salazar, Ángel Luis Reyes, Marcos Ayala, pude ver a la familia Cepeda y conocer a don Rafael Cepeda, a Modesto Cepeda”.

Y así, de las manos de los grandes, se convirtió en guardiana de uno de los tesoros culturales y folclóricos más importantes de Puerto Rico. “Fui poco a poco pasando de un grupo a otro, pero no era al garete, aprendí, aprendí, aprendí…”

Y aunque dice que aún hoy sigue aprendiendo, por más de 25 años Elia Cortés ha sido la gran maestra de bomba puertorriqueña.

Es sábado al mediodía y en el Taller Tamboricua se escucha el eco de tambores. Varios grupos de estudiantes de distintos niveles (niños, adolescentes y adultos) practican bailes y ritmos antiguos y modernos. Este año, el taller celebra el vigesimoquinto aniversario desde su fundación.

Elia ha sido trabajadora de la cultura y bombera por cuatro décadas. Hoy, trae el pelo, pintado de un naranja rojizo, recogido en un moño y viste ropa deportiva mientras modera su clase para niños. Su escuela, que ha celebrado eventos en algunos de los más grandes escenarios del país, empezó a insistencia de colegas que notaron su potencial.

“Llamé un día a Modesto y le dije ‘mira, Modesto, yo tengo una niña y yo quisiera que le enseñaras, no tengo mucho tiempo de llevarla, pero yo la llevo’ y él me dice ‘pero muchacha, tú llevas ya tanto tiempo, ¿por qué tú no les enseñas a ellos?’”, explica.

Cuenta que tuvo la bendición de muchas personas clave en el mundo de la cultura y el folclor, entre ellos el propio Catalino “Tite” Curet Alonso. “Tite Curet fue el que me dijo ‘haz una escuela’. Y yo le decía, ‘¿pero cómo yo voy a hacer una escuela, si yo no soy ni familia de la gente de la bomba?’”, rememora.

A pesar de sus dudas, Elia Cortés montó su propio taller donde ha enseñado los más de 21 ritmos de bomba, las diferencias entre regiones y entre piquetes, siempre aspirando a hacerlo de manera divertida y diferente.

2023/03/06 Entrevista Elia Cortés fundadora Tamboricua En la foto: Grupo de la escuela de bomba tamboricua. (Miguel J. Rodriguez Carrillo Especial para Gfr media) (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

Siempre ha habido retos. “Es un mundo bien machista en cuanto al folclor y a la percusión, aunque ahora digan que no. Fue bien difícil al principio. Una persona que fue bien franca conmigo fue el señor Jesús Cepeda y me dijo ‘tienes que tener el cuero bien duro, porque lo que te espera es duro y sí, de verdad te gusta y tú quieres hacerlo, qué bueno, pero no empieces para quitarte’. Nunca lo había entendido hasta muchos años después”, explica.

También le han cerrado las puertas en algunos de los más importantes escenarios. Pero a pesar de los retos, se ha mantenido firme en su misión. Siempre teniendo como norte que la bomba puertorriqueña es una parte crucial de la cultura puertorriqueña y algo que no debe ser tratado como un adorno. “No podemos avanzar si olvidamos de dónde venimos. Podemos avanzar y evolucionar teniendo el conocimiento de quiénes somos, quiénes fuimos y hacia donde vamos a ir y allá podemos hacer la diferencia”.

“Cuando voy a los sitios nunca voy con miedo porque lo más que me pueden decir es que no”, dice, con tono desafiante, y ríe “y yo digo ‘eso ya me lo han dicho antes’”.

Su carcajada se mezcla con el ritmo del sicá santurcino que retumba a través de su taller.