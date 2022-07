“Elsa & Fred”, la exitosa comedia romántica estrenada en el 2005 llega a las tablas del Teatro Tapia en San Juan bajo la dirección de Marcos Carnevale, el escritor y director de la película que batió récords en Puerto Rico con 76 semanas en cartelera.

Protagonizando los roles principales son Johanna Rosaly y Jacobo Morales, acompañados de un gran elenco y cuadro técnico de talento puertorriqueño. La obra se llevará a cabo en la ciudad capital del 25 al 28 de agosto y del 1 al 4 de septiembre. Esta versión teatral del “Elsa & Fred” se ha presentado en los escenarios de Brasil, España, México, Australia y en Argentina, su país de origen.

En su versión teatral, Carnevale cuenta con el apoyo de la puertorriqueña Kisha Tikini Burgos Sierra como codirectora. Burgos Sierra es una desatacada guionista, directora, actriz y productora, involucrada en proyectos de gran envergadura como “Nicky Jam: El Ganador” y la serie de YouTube, “Brava”. La productora Cynthia Wiesner, de Puerto Rico, también presta su apoyo a la obra. A través de su empresa Wiesner Distribution, Cynthia ha distribuido más de 500 películas, incluyendo a “Elsa & Fred” en los territorios de Puerto Rico, República Dominicana y Centroamérica. Además de la producción puertorriqueña: “El Cuartito” (2021) de Marcos Carnevale, disponible en HBO MAX.

“Volver a hacer una obra tan bella como esta en Puerto Rico, lugar donde fue tan bien recibida y aclamada, es volver a vivir el entusiasmo y la alegría de aquella primera vez hace 17 años. Y con estos dos enormes artistas”, indicó Carnevale, uno de los cineastas contemporáneos de mayor reconocimiento en Latinoamérica. También estuvo al mando de películas populares como “Corazón de León” (2013) que estuvo exhibiéndose por un año en los cines de Puerto Rico. En su más reciente filmografía se encuentra “Granizo” (2022), se sitúo dentro del Top 10 mundial en Netflix.

Por su parte,Morales comentó que “hay múltiples razones que me hacen sentir entusiasmado por estar participando en ‘Elsa & Fred’. Entre éstas que tendré la oportunidad de compartir la escena una vez más con Johanna Rosaly, y con un elenco compuesto de compañeros a quienes admiro. Además, la adaptación de la película al teatro me parece muy lograda, y me ofrece la oportunidad de trabajar junto a un excelente director, Marcos Carnevale, que también fue el realizador de la versión cinematográfica de ‘Elsa & Fred’”, explicó Morales, quien también se ha destacado en su carrera como director de cine. “La producción de este proyecto ha estado a cargo de Cynthia Wiesner, cuya labor ha sido un factor determinante para que todo termine por convertirse en una experiencia memorable”.

Morales es uno de los principales gestores culturales de Puerto Rico, reconocido por sus trabajos como director, productor, guionista, autor, actor, músico, locutor, humorista, e intelectual público, entre otros. “Lo que le paso a Santiago”, su tercer filme, situó a Puerto Rico en la cinematografía mundial, al ser nominada al Oscar por mejor película extranjera en 1990.

“Estoy de fiesta. La presentación de ‘Elsa & Fred’ es el marco perfecto para celebrar mis 65 años de carrera actoral. Esta es una historia preciosa de amor a cualquier edad, de alegría de vivir, de respeto por las diferencias en puntos de vista”, explicó por su parte Rosaly, quien ha sido una de las figuras femeninas más importantes de la actuación puertorriqueña. “Esa historia creada por el celebrado cineasta argentino Marcos Carnevale cobrará nueva relevancia al ubicarse en San Juan en su versión teatral, y contar con la dirección escénica de su creador es todo un lujo. Y si a eso añadimos que estaré acompañada de mi amado Jacobo Morales, con quien he compartido tantas veces en teatro, cine y televisión… que será él mi Fred… ¡la fiesta es aún mayor! Elsa y Fred viven y se enamoran en San Juan. Todo Puerto Rico está invitado a ser testigo de ese amor”.

Actriz, cantante y presentadora, a Rosaly se le conoce como la primera dama de las artes en Puerto Rico. Hizo su debut como actriz en 1957 apareciendo en obras de teatro y programas de televisión enfocados en el público infantil. Desde entonces ha forjado una carrera artística de primera categoría, desempeñándose como presentadora de televisión y con participaciones en una variedad de producciones de cine y televisión.

La obra cuenta con un elenco de primera, tales como: Carlos Esteban Fonseca, Israel Lugo, Luis Gonzaga y Mónica Pastrana.

El filme “Elsa & Fred” estrenó en Puerto Rico en 2005 e inmediatamente cautivó a la audiencia local, razón por la cual disfrutó de 76 semanas en cartelera en la isla. La película narra las historias de dos adultos mayores: Elsa (China Zorrilla), una mujer argentina que vive en Madrid y Alfredo (Manuel Alexandre), un viudo español que se muda al mismo edificio que Elsa. Luego de un incidente cotidiano, ambos comienzan a conocerse y entre ellos nace un romance que ven como la última oportunidad de ser felices.

Los boletos para esta obra, ya están a la venta en Ticketera.com.