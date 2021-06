El pintor, escultor, dibujante, creador de instalaciones, y el reconocido artista puertorriqueño Bobby Cruz, presenta la exposición titulada “Los Sures” que puede disfrutarse de manera virtual a través de la página electrónica de la Galería Petrus,

La misma está compuesta de una serie de obras inspiradas en su más reciente viaje a la ciudad de Nueva York. Recipiente de la codiciada beca Lexus, Cruz tuvo su primera exposición individual en el 2009. Reconocido por ser poseedor de un estilo particular, que incluye coloridas pinturas de bicicletas y coches clásicos con trazos lineales y salientes de pintura.

Así mismo, trabaja el medio de la escultura con un discurso que incluye el uso de objetos populares. Señaló Cruz que, durante su visita al área de Brooklyn, aprovechó su estadía para realizar una serie de nuevos trabajos, que constituyen su más reciente propuesta inspirada en una serie de vivencias y en cómo se manifiesta la cultura boricua en dicha zona de Nueva York.

"Los Sures", la nueva exposición del artista plástico Bobby Cruz se puede apreciar en Galería Petrus.

“La oportunidad de pintar fuera de mi estudio en Puerta de Tierra, y esta vez poder trabajar desde otro espacio, en este caso Brooklyn, me llevó a vivir una nueva experiencia en otro entorno. Quedé impactado con un mundo legendario e histórico de inmigrantes de la época de los años 50, que me impactó y me sedujo. Entre las experiencias vividas, puedo mencionar el Caribbean Social Club, de la legendaria “Toñita”.

Como parte de la exposición, Cruz también mostrará una obra de gran formato, titulada “La Yarda”, nombre usado por algunos miembros de la comunidad boricua de la zona para hacer alusión al patio de las casas o edificios en Nueva York. Dicha obra recoge muchos de los iconos que permean la obra de Cruz, como lo son las sillas, las plantas, y ahora, los flamencos, que en estos momentos dominan la estética de algunas estructuras neoyorquinas.

Estas nuevas obras, complementan con su ya reconocido trabajo en el que hace uso del elemento del neón sobre canvas. Un distintivo especial, con el cual ya el espectador identifica el trabajo de este joven y talentoso artista egresado de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Esta vez, el artista trabaja una serie de flores en neón apoyadas en lienzos pintados en colores inspirados en la primavera.

En el 2021, Cruz tuvo la oportunidad de exhibir su obra en México y Canadá. Además, fue seleccionado para participar de una residencia en el Massachusetts Museum Contemporary Art (MASS MoCA) y fue invitado para hacer una intervención artística en Dorado por parte del Arte FITS Foundation.

Por su parte, Sylvia Villafañe, propietaria de Galería Petrus, que las obras de Bobby Cruz “están realizadas siguiendo los trazos que caracterizan su obra, la cual cuenta con un lenguaje artístico muy particular, que ya el espectador y coleccionista de arte contemporáneo puertorriqueño ha llegado a reconocer como único.”

Indicó que, en esta exposición, Cruz comparte con la artista Polet Guzmán, como lo ha hecho en el pasado con los artistas Héctor Madera y William Bass. Añadió, que esta exposición podrá verse de modo virtual por medio de la página www.petrusgallery.com, y forma parte de los esfuerzos que la entidad cultural ha estado realizando desde el año pasado, a partir de la pandemia del Covid-19.

La Galería Petrus está ubicada en la calle Hoare, número 726, esquina calle Las Palmas, en Miramar. Para más información sobre esta exposición virtual, puede llamar directamente al 787-289-0505. También puedes visitar www.petrusagallery.com o enviar un correo electrónico a: info@petrusgallery.com También puedes visitar las paginas en Instagram y Facebook: galeriapetrus, así como en la aplicación móvil: Galería Petrus.