Nada detiene a los Reyes Magos de Juana Díaz en su misión de llevar alegría e ilusión a la niñez puertorriqueña, y a la vez fortalecer la devoción y la tradición en todo el público.

Por eso, aunque el alza de casos de COVID-19 en la isla les obligó a cancelar su típico desfile en el que son acompañados por el fiel pueblo juanadino, eso no significa que no haya celebración este Día de Reyes; y tampoco que el público no pueda disfrutar de sus actividades.

René Rodríguez, miembro del Consejo Juanadino Pro Festejos de Reyes, explicó que hoy, jueves, los Reyes de Juana Díaz partirán en desfile, solos, a las 10:00 a.m., desde el Museo de los Santos Reyes hasta la Parroquia San Ramón Nonato, en la plaza del pueblo de Juana Díaz.

PUBLICIDAD

Sigue la transmisión en vivo:

A las 12:00 del mediodía está programada una misa y celebración de la eucaristía, en la que solo podrán participar allegados a los Reyes de Juana Díaz e invitados del párroco.

Todos estos eventos serán transmitidos en vivo a través de las páginas de Facebook de los Reyes de Juana Díaz y del Museo de los Santos Reyes.

Luego la fiesta se retomará a las 5:00 p.m. cuando, a través de las mencionadas páginas de Facebook, se podrá disfrutar de un concierto de música típica desde el Museo de los Santos Reyes. La música en vivo estará a cargo de los conjuntos Sazón criollo, Tuna de San Blas y Cuatro y Bongó.

Durante este concierto, los Reyes de Juana Díaz saludarán al público a través de Facebook y los niños y niñas podrán enviarles mensajes. Además, los pequeños podrán conversar vía telefónica con los Reyes de Juana Díaz, desde las 5:00 de la tarde llamando al teléfono 939-218-6165.