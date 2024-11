Entre trovadores, artesanos y talladoras, el ICP llevará a cabo su mercado navideño

La final del Concurso de Trova se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en el patio interior de la Sede del ICP. Nueve semifinalistas, provenientes de diferentes regiones de Puerto Rico, retarán al Trovador Nacional de 2023, Guersom Báez, y cada participante deberá improvisar dos décimas espinelas con el pie forzado que se le suministre. El primer premio será de $2,000, se le grabará un tema en el Estudio del ICP. El segundo premio será de $1,500, el tercero de $1,000, el cuarto de $800 y el quinto de $700. El resto de los participantes recibirán $200.

Un homenaje a las mujeres en la talla de santos

Como parte de las actividades del día, también se estará llevando a cabo el 25to Encuentro de Talladoras , que iniciará a las 9:00 a.m. en la Plaza San José, ubicada en la cima de la calle del Cristo, justo al lado de la antigua iglesia del mismo nombre. Allí se reconocerá la labor de dos figuras clave en el desarrollo de las artes populares y de la talla de santos. En primer lugar, se destacará la labor de Miriam D. Vargas , especialista en artesanías y exdirectora del programa de artes populares del ICP, y una figura importante en el desarrollo del Encuentro de Talladoras. Según explicó el instituto, el trabajo de Vargas fue crucial para el rescate de renglones de artesanías en peligro de extinción en la isla.

“En estos momentos, me complace enormemente que un grupo grande de mujeres sigue incursionando en este campo. Quiere decir que la labor que nosotras hicimos para sentar las bases de que la imaginería popular está viva, está presente en esta nueva generación que ha continuado en la talla. La talla de santos representaba esas imágenes que no podíamos tener en el centro de la isla, era puramente devocional. Los talladores iban duplicando esas imágenes basándose en las que había en iglesias o en estampas que llegaban de Europa. Eso fue evolucionando. Hubo un momento en que casi desaparece, se quemaron muchas imágenes, se escondieron otras, pero en nuestra cultura siempre se mantuvo que una imagen se usa para representar lo que sentimos y a quienes le pedimos que intercedan por nosotros en momentos difíciles de nuestras vidas. Las talladoras cogieron eso y le incluyeron a esas imágenes religiosas el sentimiento particular que cargamos las mujeres. Al seguir en esta batalla, nos ha hecho mantenernos unidas, esto es una organización sin igual, hemos viajado por diferentes partes del mundo, donde nosotras las mujeres hemos dicho ‘estamos aquí, tallando’. Y esta generación, quizás sin saberlo, ha asumido la misma postura”, continuó.