La capacidad de sorprender es una cualidad que distingue al maestro Antonio Martorell. Cuando uno piensa qué más va a hacer, ahí aparece cual seductor para mostrarnos que su imaginación no conoce fronteras.

A sus 82 años, Martorell sigue experimentando y explorando con el gozo que supone jugar. En este juego, siempre procura contar son sus amigos, esos que traman junto a él, que lo provocan y que hacen posible muchos de sus inventos.

Es con ellos que presenta su nueva exhibición “Entretelas”, que abrió este pasado 15 de octubre en el Museo de Las Américas, en el Viejo San Juan. Esta muestra se compone de 75 piezas que trabajó entre 2017 al 2021 en su Taller de La Playa de Ponce.

Los diversos avatares que hemos enfrentado en este periodo –desde huracanes, desgobiernos, temblores y pandemia- Martorell los reinterpreta con crudeza, belleza, conciencia y con ese ojo tan suyo con el que siempre invita a la reflexión a través de ese crisol lúdico.

PUBLICIDAD

Valiéndose de su memoria -y la de otros-, de los afectos y de las (des)gracias, el artista -como bien sugiere el título- va tejiendo historias que narra entretelas, sacando a relucir aquello que estaba bajo el tapete.

Comienza esta narrativa con la serie “Entretelas familiares”, la cual inició en plena pandemia como un modo de “violar la cuarentena y disfrutar la ilusión de la compañía”. Para esta serie –que se compone de diversos retratos familiares suyos y ajenos- se valió de diversas telas que le dieron el pie forzado para seguir experimentando con diversas superficies. Se destaca aquí un hermoso retrato de su madre, Luisa Cardona, frente a la tienda Las muchachas, en Santurce, donde se enamoró de los textiles.

El artista Antonio Martorell. Fotos david.villafane@gfrmedia.com (David Villafane/Staff)

“Yo me crié entretelas en el bazar Las muchachas, que tenía mi tía (Consuelito Cardona) y mi madre. Mi primer trabajo fue -sin saber que era una instalación- decorar las vitrinas que daban a la calle”, recuerda Martorell. “Por eso las telas y toda esa gangarria siempre ha estado presente en mi obra. He usado encaje, frottage y cosas así, pero ahora eso tomó un rol protagónico y lo que hice en esta ocasión fue mezclar telas”, añade sobre los textiles que le sirven de soporte y le dan una nueva dimensión a su obra en esta nueva exhibición.

Martorell se deja sorprender y seducir una vez más con el material con el que trabaja, descubriendo sombras, colores y texturas en cada uno de esos textiles que se convierten en parte del paisaje o del retrato que presenta.

PUBLICIDAD

Esa exploración, específicamente con el terciopelo y el fieltro, la comenzó en enero de 2020, justo cuando la tierra no paró de temblar en el sur de Puerto Rico. En ese entonces acababa de leer el libro “Once tesis sobre un crimen de 1899″ de Arcadio Díaz Quiñones, prologado por Gervasio García, sobre el caso de un cochero mulato cagüeño quien mata a un soldado estadounidense luego de éste “propasarse con su novia”. El hombre fue apresado, juzgado y condenado a muerte, pero en el proceso se movieron algunas relaciones políticas que cambiaron el destino del hombre.

Partiendo de esa historia y de las fotos del libro, Martorell creó once pinturas magistrales que sirven como una especie de crónica de ese caso que resuena tanto en estos tiempos donde continuamos presos de un sistema judicial extranjero. “Cuando leí ese libro quedé deslumbrado. Lo leí en enero del 2020 y dije tengo que hacer algo y ahí fue que ensayé con las telas. Éste fue mi primer experimento”, comparte. “Hice esas pinturas en frenesí y con casco puesto porque se estaban cayendo los ladrillos del techo de mi taller en Ponce”, relata sobre dicha serie construida con acrílico y terciopelo sobre fieltro.

El artista creó once piezas inspirado en la historia “Once tesis sobre un crimen de 1899″ de Arcadio Díaz Quiñones, prologado por Gervasio García. (David Villafane/Staff)

El movimiento de la tierra provocó irremediablemente el movimiento de la mano del pintor, quien, a pocos días de los temblores, pidió a sus colaboradores/amigos que recogieron los escombros que encontraran en su camino en el centro histórico de Ponce. Todos esos residuos los colocó sobre una alfombra de fieltro y construyó la serie “Fragmentos”, en las que se destacan las obras “Ponce histérico I” y “En-plaza-miento”, donde además de “reconstruir” lo deshecho, emplaza al gobierno para que diga la verdad.

PUBLICIDAD

Tal como hizo con la exposición “¿Quéslaque?... es que la”, que presentó en el Taller de Fotoperiodismo en el 2018, sobre las víctimas mortales del huracán María, Martorell vuelve a apuntar con su ojo crítico hacia el desgobierno, no solo con esa nueva serie del temblor, sino también con una pieza en la que vuelve a hacer referencia a la cifra de los muertos tras el huracán, la cual compone con su característica caligrafía, haciéndola oculta y gestual. De los huracanes hay varias piezas que agrupa en la serie “Ave María”, donde compone un nuevo paisaje con los árboles caídos. También figura la pieza “Sino”, donde aborda ese sí y no de lo que somos, esa indecisión eterna que parece ser nuestro irremediable destino. Martorell afirma que él es un eterno aprendiz y que aprende haciendo, tomándose riesgos, pero riesgos responsables, como los que cree debe tomar el país.

Martorell vuelve a hacer referencia a la cifra de los muertos tras el huracán María con una pieza en la compone ese número inexacto con su característica caligrafía, haciéndola oculta y gestual. (David Villafane/Staff)

“Abogo por el riesgo responsable, tan ausente en la vida política. Llevamos siglos siendo una colonia en infancia y adolescencia de país y todavía no tomamos las riendas de nuestro destino, no nos arriesgamos. El riesgo responsable. Vivimos eternamente en pánico, como si la isla se fuera a hundir si no salimos de la sombra dizque protectora del imperio”, reflexiona mientras va repasando algunas de estas piezas.

No falta en esta exhibición citas a trabajos suyos anteriores. Hay referencias a “Álbum de familia”, con varios retratos de personas de sus afectos, -incluyendo a sus hijos y su nieta Marola- que ahora plasma en “Retratos pandémicos”, donde aparecen dos autorretratos suyos construidos a partir de la información que le dio la parte posterior de dos pequeñas alfombras persas.

PUBLICIDAD

Algunas de las piezas de la serie "Retratos pandémicos". (David Villafane/Staff)

También toma prestados algunos conceptos de “Sementerio”, que llevó a cabo en la década del noventa en medio de la pandemia del SIDA. Inspirado por esa muestra llevó a cabo la pieza/instalación, “El muro mortal”, donde creó con cintas fúnebres una muralla penetrable, recordando que la pandemia coincidió con el fortalecimiento de la muralla promovida por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta pieza la llevó a cabo en colaboración con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.

Con esas mismas cintas, esta vez pegadas sobre un tapiz de terciopelo, ideó “Trece coronas para un virus”, una bandera “tan festiva como funesta” que refleja las 13 colonias de Estados Unidos “desde la última: la nuestra”.

La muestra incluye la instalación, “El muro mortal”, hecha con cintas fúnebres. (David Villafane/Staff)

Otra superficie con la que trabaja en “Entretelas” es la madera. La única pieza construida en este material es un tríptico de la bandera puertorriqueña que dedica a su abuelo carpintero, Antonio Martorell. En su taller de carpintería en Santurce pasó también muchas horas cuando era niño. En ese momento no aprendió mucho sobre la madera, pero se enamoró de su olor y de su textura. Años después, con los maestros Rafael Tufiño y Lorenzo Homar, aprendería a manipularla y a dejarse seducir por sus formas.

“Yo soy un artista superficial, porque adoro las superficies y las trabajo a profundidad, y soy un artista circunstancial porque respondo a mis circunstancias siempre que puedo y muchas veces cuando no puedo también. Yo respondo a todas esas circunstancias muchas de ellas difíciles y desagradables, pero algunas agradables, como la amistad”, expresa el maestro para enseguida mostrarnos la pieza que cierra la muestra, “Nosotros”, donde rinde homenaje a los amigos.

PUBLICIDAD

Se trata de una sombrilla-machina giratoria con música incluida donde el artista termina entregado al material, que esta vez le dicta el camino. “Yo digo que es como bailar, tú bailas con la tela, tu colaboras con ella, tú respondes, dialogas con la tela. Tú no le impones nada, tú encuentras en ella… Al final lo que hago es pescar la imagen de la tela”, narra sobre esta última pieza donde entre patrones ornamentales aparecen rostros y ojos que nos devuelven la mirada.

Martorell dándole vuelta a su pieza/instalación, "Nosotros". (David Villafane/Staff)

Ésta es la primera exhibición de Antonio Martorell después de la pandemia y después de cinco años de tantas (des)gracias. Todas esas emociones que hemos vivido de forma colectiva están en “Entretelas”, donde la rabia se transforma en belleza, donde la historia con H mayúscula la protagonizan corsarios -ver la pintura “Don Miguel de Enríquez (Corsario del Rey)”- donde los verdaderos héroes aparecen entre montañas (retrato de Tinti Deyá) y abrazando a niños cual San Antonio de Padua (“Don Pedro en el Normandie”). Donde una misma alfombra nos revela dos caras de la historia que no se cuenta (“Díptico/Esclava”, “Díptico/Ama”), donde el abrazo de la mirada de los amigos no falta, donde la esperanza aparece de un árbol caído y donde nos podemos ver completados en cada sombra.

El artista utilizó la misma tela a la inversa para la pieza, “Díptico/Esclava”, “Díptico/Ama”. (David Villafane/Staff)

Como recuerda el propio Martorell: “Todas las artes son un proceso de aprendizaje y descubrimiento, entonces, después que uno descubre y plasma lo descubierto, ya sea una pieza musical, plástica o cinematográfica, viene la aventura final que es la del espectador”.

PUBLICIDAD

Esa es la que está esperando el artista con ansias y con júbilo “anticipando lo que voy a gozar cuando la gente reaccione a lo que hacemos”. “Un cuadro no existe hasta que uno ojos no lo contemplan y lo transforman en su mirada”, afirma.

“Ya nosotros gozamos ahora necesitamos el otro gozo que es el de ustedes”, dice, invitando al público a esta muestra curada por Humberto Figueroa, que estará en exhibición hasta el año que viene.

Antes de terminar el recorrido, Martorell nos muestra una pared donde dibujó diversos camafeos de sus amigos y donde aparece una imagen suya con el nombre: “Tó”.

“Ya no soy Antonio Martorell ni Tony ni Toño, ahora soy Tó. Así fue que me bautizó mi nieta Marola y cuando lo escuché dije, ‘ese es el nombre’ porque siempre lo he querido tó'”, concluye con una carcajada juguetona, llena de imaginación.