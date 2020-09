“Pienso que cuando logremos sobrellevar la pandemia y el público pueda volver a disfrutar de eventos en vivo se va a apreciar mucho más la experiencia”, asegura el tenor Rafael Dávila quien protagonizará la reanudada temporada de CulturArte con un concierto virtual el viernes 25 de septiembre, a través del canal de YouTube de la compañía.

“Todos estamos deseosos de volver al teatro. Ciertamente, hacer conciertos de manera virtual es estupendo, pero el arte es algo que apela a todos los sentidos y poder estar presentes le ofrece unos matices especiales. No obstante, por ahora este tipo de presentación es una gran alternativa y me parece estupendo el esfuerzo de Guillermo Martínez y CulturArte para que se mantenga viva la cultura. Además, es un apoyo tremendo para nosotros los artistas que hemos pasado momentos complicados con la cuarentena”.

El concierto en vivo diferido se grabará el 25 de septiembre, a las 4:00 p.m., en la sala Guillermo y Bertita Martínez del Conservatorio de Música y se transmitirá a las 8:00 p.m., por el canal de YouTube de CulturArte. La organización no ha escatimado en recursos para que la calidad del concierto sea la mejor.

“Se estará grabando más temprano para asegurarnos de que no haya problemas de transmisión cuando se presente. El repertorio es muy variado y va a gustar mucho. Hay ópera, zarzuela, canciones napolitanas y latinoamericanas. Me van a acompañar el pianista norteamericano, Joseph Holt, y el guitarrista puertorriqueño, Alberto Rodríguez Ortiz”.

La vocación de Rafael Dávila por el bel canto llegó tarde a su vida. Sus primeros estudios fueron en ciencias y biología, pero una vez descubrió esta pasión se dedicó en pleno a desarrollar su carrera.

“Comencé a estudiar música en el Conservatorio de Música a los 27 años y posteriormente completé una Maestría en Ópera en la Universidad de Texas, en Austin. Ya hace 25 años de mi debut en Il Pagliacci. Ha sido una experiencia enriquecedora, pero conlleva sacrificio. He tenido mucho apoyo de CulturArte, Ópera de Puerto Rico y Zarzuela, entre otras organizaciones, pero mi carrera tomó un giro cuando me presenté en el Kennedy Center y gracias al apoyo de Guillermo Martínez que me presentó a Plácido Domingo. Después de ese momento todo comenzó a tomar fuerza. Ya voy para una nueva temporada en el Met”.

Dávila cuenta con una trayectoria brillante, por lo que ha atestiguado que el mundo de la ópera ha cambiado mucho y ahora se requiere que los cantantes no solo tengan una buena voz sino también mayores dotes actorales y una fuerza física especial.

“Muchas veces llegas a una audición y no has abierto la boca cuando ya te descartan porque no respondes físicamente a lo que están buscando. Con todo esto de las grabaciones HD todos los detalles cuentan y buscan cosas muy específicas. Además, estos nuevos conceptos requieren que uno esté en forma. Yo actué en Italia en una producción de Il Pagliacci que era con el Cirque du Soleil así que imagínate lo complejo del proceso de preparación. A veces me preguntaba, ¿brinco, canto o qué?, por suerte el periodo de ensayo fue bueno y al final lo más importante es la voz”.

Para los que comienzan a abrirse camino, Rafael asegura que mantenerse enfocado y no frustrarse ante los desafíos es clave para despuntar. “Cuando di clases veía que muchos jóvenes esperaban resultados inmediatos y esta carrera requiere paciencia y práctica para conseguir que la voz alcance madurez. Se requiere estámina y técnica sólida para manejarse y poder aspirar a crecer”.

En el panorama

En febrero del próximo año, Dávila regresará al Metropolitan Ópera para realizar nuevamente el rol de don José́ en Carmen, con el que debutó en esta importante casa en 2017. En mayo, subirá al mismo escenario para Nabucco de Verdi.

“Hay otros proyectos en calendario como Tosca y Otello para Opera Colorado y la Novena Sinfonía de Beethoven con la Sinfónica de Santa Fe. Esperamos regresar pronto a los teatros del mundo y Puerto Rico. Tenemos en agenda Cavalleria Rusticana para Opera de Puerto Rico. Todos los gremios se han afectado. Ya Puerto Rico estaba en una situación frágil y la pandemia ha sido terrible para nuestras instituciones culturales. Tenemos que apoyar las artes y trabajar para que estas instituciones logren repuntar, aunque no será fácil”.

Una trayectoria brillante

Recientemente galardonado con la mención como Artista de la Semana por Operawire, el tenor puertorriqueño Rafael Dávila ha disfrutado durante las últimas décadas de una importante carrera internacional que lo ha llevado a los escenarios de reconocidos teatros de ópera en todo el mundo como el Metropolitan Ópera de Nueva York, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la Ópera de San Francisco, el histórico Teatro San Carlo en Nápoles, la Ópera Lírica de Chicago, el Kennedy Center en Washington, la Ópera de Leipzig en Alemania, Opera de Valencia y Ópera de Bilbao en España, la Reisopera de Holanda, la Ópera de Nueva Zelanda y el prestigioso Festival de Macerata en Italia.

Su vasto repertorio incluye los roles protagónicos de las óperas, Aida, Un Ballo in Maschera, Carmen, Cavalleria rusticana, Don Carlo, La Fanciulla del West, La Forza del Destino, Madama Butterfly, Manon Lescaut, Norma, Otello, I Pagliacci, Tosca, Il Trovatore y Turandot, entre otras.

El concierto

El concierto en vivo diferido será el 25 de septiembre, a las 8:00 p.m., por el canal de YouTube.