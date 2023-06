El sábado se produjo el séptimo y último concierto del Festival Casals 2023, en la sala homónima del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. El colectivo de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro invitado Fabio Mechetti, tuvo a su cargo un concierto de cierre espectacular.

Mechetti comenzó el programa con una de las obras orquestales fundamentales de su Brasil natal, el Chôros núm. 6, de los 14 compuestos a partir del 1920 por el prolífico compositor, violonchelista, guitarrista y director de orquesta, Heitor Villa-Lobos (1887-1959). Inspirada en el género popular del mismo nombre, estiman algunos especialistas que fuera revisada cerca de su estreno en 1942.

Esta grandiosa música orquestal inició con un solo de corte improvisatorio del flautista principal Josué Casillas, acompañado de una sutil base percutiva. Luego pasa a un pasaje contrapuntístico del saxofón soprano del profesor George R. Morales, para crecer hasta convertirse en una expresión orquestal rústica, representativa de la selva amazónica.

PUBLICIDAD

La partitura de unos 25 minutos de duración, descrita por el compositor como un romance con la naturaleza de la selva del noroeste brasileño, se desarrolla alternando pasajes delicados -donde se destacaron las sillas principales de todas las secciones de la Sinfónica-, con secciones donde la masa orquestal ampliada con 8 percusionistas, 2 arpas, y una cantidad considerable de músicos adicionales, resonó estremecedora.

La interpretación del artista invitado Fabio Mechetti fue recibida con entusiasmo por un público numeroso que se dio cita para la celebración. Una estupenda grabación de 2016 con su Orquesta Filarmónica de Minas Gerais está disponible en You Tube en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yu1XOqN6A-s

En la segunda parte se destacaron junto al conjunto orquestal, la soprano puertorriqueña Melba Ramos, el barítono estadounidense Eric McKeever, y la maravillosa Coral Filarmónica de San Juan, que fundó y dirige la maestra Carmen Acevedo Lucío, asistida por su director asociado, Francisco Luis Ortiz.

La efeméride caribeña clásica del Festival Casals en su temporada 67, concluye con la inclusión de dos grandes partituras del continente americano. Una gloriosa lectura de “Summertime”, donde brilló la capacidad vocal y la musicalidad de Melba Ramos, dio inicio a “Porgy and Bess : A Concert of Songs”.

Este es un arreglo de Robert Russell Bennett de la ópera del compositor norteamericano George Gershwin (1898-1937), una de sus obras maestras, concebida a partir del libreto de su hermano Ira Gershwin, basado en la novela “Porgy” del escritor DuBose Heyward.

En la segunda aria-canción, “A Woman Is A Sometime Thing” se destacó el barítono afroamericano Eric McKeever, con su grácil presencia escénica y dominio del fraseo en el estilo del blues y el jazz auténtico. En la tercera, " Gone, Gone, Gone” intervinieron dos solistas no identificados de la Coral Filarmónica, así como el resto del conjunto coral, respaldados por una reluciente orquestación.

PUBLICIDAD

El director Fabio Mechetti supo sostener el ritmo acelerado de la acción dramática, alternando pasajes donde llevaban la melodía los solistas Ramos y McKeever, con las secciones corales -en ocasiones acompañada del efecto visual de los movimientos danzados emblemáticos de los coros “gospel”-, con otras partes donde hay un derroche de los colores orquestales.

Los números subsiguientes: “Overflow”, la desgarradora “My Man’s Gone Now” en la monumental voz de la soprano Ramos y “The Promise’ Lan’ “, fueron seguidas por una interpretación magistral del cantante-actor Eric McKeever del conocido hit “I Got Plenty o’ Nuttin”. El “Bess, You Is My Woman Now” fue un sentido dúo de la soprano y el barítono con el acompañamiento del conjunto instrumental.

Para cerrar, coro, solistas y orquesta -destacándose el profesor Carlos J. Ávila en la marimba-, bajo la sabia y fluida conducción del maestro Mechetti, deleitaron al auditorio con “It Ain’t Necessarily So”, “There’s A Boat Dat’s Leavin’ " y “Lawd, I’m On My Way”.

Tuvieron que salir cuatro veces a saludar a sus felices espectadores.