El clic clac de los cascos de caballos de paso fino repica por las calles de la ciudad. Su eco se mezcla con el sonido lejano de panderos y trompetas mientras algunos clásicos de la salsa chocan con algunas viejeras de reguetón. La cacofonía retumba entre rascacielos y edificios antiguos mientras cientos de puertorriqueños marchan pintando el camino de rojo, azul y blanco. Esta tarde, las calles de Boston son Puerto Rico.

La Parada Puertorriqueña de Massachusetts celebró este domingo la edición más reciente del evento que forma parte del Puerto Rican Festival of MA. Personas de todas las edades se abrían paso por la ciudad, mientras carrozas coloridas hacían su recorrido ante la multitud. Este festival se comenzó a celebrar en 1967.

El evento es una celebración para todas las personas de ascendencia puertorriqueña en el estado de Massachusetts, una población que ha estado presente en muchas luchas sociales importantes y que ha dejado una marca clara en varias de sus más importantes ciudades.

“Lo más que me gusta del festival es la gente, que hablan con uno, esa interacción y todo eso. Y uno se siente bien. Se siente como si estuviera en Puerto Rico.”, explicó Ramón Nieves, también conocido como “Tito”. Ramón lleva más de 45 años viviendo en Boston y ha hecho toda su vida en la gran ciudad. Llegó hasta la parada acompañado de su fiel compañero, un hermoso Corolla rojo del 74 con el que ha contado por un cuarto de siglo. Montado en su vehículo decorado con banderas puertorriqueñas, cruzó las calles de la ciudad hasta hacer su llegada al festival.

Entre las personas homenajeadas durante esta edición, estuvo el alcalde de Holyoke, el puertorriqueño Joshua García, primer latino en dirigir ese municipio, quien fue uno de los padrinos del evento.

“Creímos que sería importante para nosotros llegar hasta aquí a celebrar con nuestros hermanos y hermanas en el área de Boston. Obviamente, me sentí muy honrado cuando me nombraron como padrino. Logramos traer a una grupo de mi comunidad hasta acá y también de nuestra comunidad vecina en Springfield para venir a celebrar este importante evento, no solo para mí, sino para nuestra cultura, para nuestra gente uniéndose a celebrar nuestra cultura”, expresó García.

Otra homenajeada fue Mariangely Solís Cervera, una joven puertorriqueña natural de Carolina (muy orgullosa del triunfo reciente del “calentón”) que actualmente funge como Jefa de Equidad e Inclusión del municipio de Boston, quien llegó portando una cacerola maltratada que usó durante las protestas del “Verano de 2019″ junto a otros boricuas que se unieron para protestar en la ciudad.

“Yo siento que el boricua a causa de las relaciones que tenemos con Estados Unidos, coloniales, etcétera, tenemos un orgullo extra en comparación a los demás latinos, con nuestra bandera y a nosotros nos tienes que dar una excusa para vestirnos, para poner la bandera en cualquier parte. Pero en este momento es lindo saber que todo el mundo va a estar cantando las mismas canciones, escuchando la misma música. Ahora mismo esta cacerola fue lo más lindo de hoy, saqué esto y todo el mundo empezó a decir ‘mira, esta está con la cacerola’. Este es el momento donde todos nos hacemos familia”, dijo Solís Cervera.

El desfile también contó con la presencia de la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, quien encabezó la marcha junto a líderes municipales y puertorriqueños.

“La comunidad puertorriqueña siempre ha sido el corazón del activismo y de la energía y la construcción comunitaria aquí en Boston. Siempre han sido la primera línea de batalla para la vivienda asequible y para la creación de comunidades para cada generación. Es maravilloso tener la oportunidad de celebrar la cultura, la herencia, la historia y de ese legado del que somos tan afortunados de tener aquí en Boston. Tuvimos varios años de pandemia en los que no pudimos celebrar eventos a gran escala que han estado regresando poco a poco, así que ver a tantas personas afuera, a tantas familias de todo tipo de trasfondo, aquí celebrando es algo hermoso y me siento muy feliz de estar aquí”, sostuvo la alcaldesa.

“Tenemos más trabajo que hacer, pero en tiempo difíciles me gusta mirar atrás y extraer lecciones del trabajo que ya se ha hecho. Esta comunidad aquí en Boston, desde la fundación de Villa Victoria hasta el liderato en diferentes roles en la alcaldía, han trazado el camino y nos ha enseñado que es posible unir a las personas y exigir cambios, incluso cuando te dicen que ya hay una decisión tomada y que no se puede cambiar, es prueba de que sí se puede. Esa es la razón por la que tenemos una comunidad multigeneracional y diversa en crecimiento. Porque los activistas y miembros de esta comunidad se rehusaron a conformarse con nada menos que lo que merece. Y varias generaciones después, seguimos extremadamente agradecidos”, continuó la ejecutiva.

El desfile por las calles de la ciudad culminó en la plaza pública en la que desde el sábado se ha llevado a cabo el festival. Allí, además de la cantidad incontable de chinchorros de comida boricua, también tuvo presencia la iniciativa Junte Boricua de GFR Media, dirigida por Joana Santiago, que busca celebrar la primera parada de este tipo en la isla en el 2024, además de atraer a los millones de puertorriqueños en la diáspora a visitar a Puerto Rico bajo el eslogan “Puerto Rico te llama”. Por la carpa del proyecto pasaron decenas de personas buscando información y llevándose un pedacito de la isla en la forma de dulces típicos y chicharrón “vola’o” al estilo de Bayamón.

Mientras cientos de boricuas celebraban su cultura en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, el retumbar de salsa y reguetón acaparaba la ciudad entera con el mismo calor y alegría que se podría encontrar en las fiestas patronales de cualquier rincón de Puerto Rico.