¿Puede una ópera abordar la tragedia que significaría celebrar una Navidad boricua sin pasteles? Claro. Hasta Tosca se lanzaría de nuevo al vacío ante semejante infortunio...

Pues de eso trata la “ópera jíbara” “¿Y los pasteles?“.

Teatro de la Ópera, una compañía sin fines de lucro fundada en 1981, cuya misión radica en promover y presentar producciones operísticas y demás representaciones escénico-musicales en Puerto Rico; y Pro Arte Musical, la organización más longeva dedicada esencialmente a la promoción y difusión de música de cámara y géneros de concierto, entre otros programas educativos en la isla, por 90 años, se unen en coproducción para el estreno de “¿Y los pasteles?” Ópera jíbara en dos actos de la joven y renombrada compositora puertorriqueña Johanny Navarro.

PUBLICIDAD

Con libreto del primer actor José Félix Gómez, el asunto de la pieza es uno ligero y simpático. La idea para la misma fue concebida luego del paso del huracán María, cuando había escasez de productos, y aborda el “muy serio” problema de celebrar una Navidad sin pasteles en Puerto Rico. La obra está centrada en nuestras tradiciones navideñas, a la vez que resalta el rol de la mujer en la sociedad puertorriqueña. La música es un juego creativo de nuevos temas que utilizan géneros tradicionales de nuestra música autóctona, destacando los distintivos seises entre otros ritmos y temas populares. Es un maridaje perfecto de la musicalidad puertorriqueña y el género de la ópera.

Johanny Navarro es una compositora de talento excepcional que escribe ópera, música coral, sinfónica, obras de cámara y piezas para instrumentistas solistas. Recientemente, Navarro recibió la beca para el Puccini International Opera Composition Course celebrado en Lucca, Italia, y una subvención del prestigioso programa Opera America Grants for Female Composers para el desarrollo propio de esta ópera. Es la primera puertorriqueña en recibir ambos reconocimientos siendo, además, artista residente del prestigioso American Lyric Theater. Ha trabajado comisiones para músicos como Elisa Torres, Luis Miguel Rojas, Andrea González Caballero, y organizaciones como Boston Opera Collaborative y Multicultural Music Group. También ha compuesto para conjuntos como The Catholic University of America Symphony Orchestra, American Harp Society, New World Symphony, America’s Orchestral Academy, Victory Players y Coralia de la Universidad de Puerto Rico. A su vez, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico ha estrenado varias de sus obras orquestales.

PUBLICIDAD

La puesta de “¿Y los pasteles?” contará con la participación de un elenco de voces enteramente puertorriqueñas: Natalia Santaliz, Zulimar López Hernández, Jehú Otero Mateo y Martín Alicea en los roles principales; Nasha Padilla Ramírez, José Camuy, el regreso a nuestros escenarios de Anamer Castrello, entre otros jóvenes talentos de la escena lírica local. Una veintena de músicos ejecutará la hermosa partitura bajo la batuta de Yabetza Vivas Irizarry. El diseño de escenografía y luces será obra del Maestro José «Checo» Cuevas, y la dirección escénica estará a cargo del propio Gómez.

El primer actor José Félix Gómez, escribió el libreto y estará a cargo de la dirección escénica de la ópera. (Suministrada)

Cabe resaltar que, históricamente, esta es la primera ópera puertorriqueña compuesta por una mujer, bajo la dirección musical de una mujer, y cuyos roles principales recaen sobre figuras femeninas.

Por sus méritos y su innovadora representatividad, afirmamos que se trata de un proyecto que tiene que ser visto y que, sin duda, amerita el mayor respaldo para que suba el telón los días 13 y 15 de enero del 2022 a las 8:00 PM, en la Sala de Drama René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

La venta general está disponible en el portal oficial de Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes, donde estudiantes y mayores de 65 años obtienen considerables descuentos. Cabe señalar que ambas funciones son estrictamente para personas vacunadas contra el coronavirus. Todos los asistentes deberán mostrar una identificación válida y su tarjeta o comprobante de vacunación; tanto la producción como el teatro se reservarán el derecho de admisión. Para recibir información adicional, comuníquese a través de los correos electrónicos teatro.de.la.opera.pr@gmail.com, proarte@proartemusical.com, o vía Facebook bajo Teatro de la Ópera, Puerto Rico. Así también en todas las redes sociales bajo @proartemusical.

Sinopsis de “¿Y los pasteles?”

Chica, una recién graduada universitaria, celebra una fiesta navideña tradicional en el campo e invita a sus amigos. Doña Tere, su madre, se opone porque no hay pasteles y, sin pasteles, no hay Navidad. Un enamorado John se propone formalizar su relación con Chica, y asiste a la fiesta. Nando, un joven que trabaja en el cafetal de los padres de Chica, busca que ella se enamore del cultivo del café y de la vida campesina. En su empeño, Nando queda prendado de ella y ella de él. En medio de los pugilatos por conseguir y preparar pasteles, llegan los invitados y se arma el jolgorio navideño. John y Nando pugnan civilizadamente por el amor de Chica. Doña Tere y la abuela prefieren a Nando. Los amigos, a John. Mientras, Chica disfruta de la fiesta y del galanteo de los jóvenes enamorados, pero no da muestras de decantarse por ninguno de los dos. Y es que Chica lo tiene bien claro: nació para ser libre como el viento. La fiesta se completa con la cena navideña protagonizada por los pasteles.