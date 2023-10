El equipo ejecutivo del Museo de Arte de Ponce (MAP) continúa su evolución a la par con el proceso delineado para reparar su edificio principal de galerías, Edward Durell Stone, afectado por los terremotos del año 2020.

En esa línea, la Junta de Síndicos del Museo anunció que la directora Cheryl Hartup asumirá un nuevo rol como directora de Proyectos Especiales. De esta manera, continuará la gesta de fortalecer el calendario de exposiciones y colaboraciones de la institución.

Actualmente, el MAP colabora con diversas instituciones de arte locales e internacionales mediante la implementación del Plan Estratégico 2029. De igual manera, mantiene lazos estrechos con artistas y la comunidad de Ponce, entre otras iniciativas.

Desde su nombramiento, Hartup ha liderado múltiples esfuerzos que redundaron en logros para el MAP, como la tercera reacreditación de la American Alliance of Museums; la apertura y desarrollo de programación como “Sábados en el Museo”, que ofrece talleres y actividades libre de costo para la comunidad; una colaboración con el Departamento de Conservación y Ciencias del Art Institute Chicago; y una tercera subvención de la Mellon Foundation.

PUBLICIDAD

Entre sus aportaciones, además, se destaca el amplio despliegue que ha tenido la colección del MAP en colaboración con instituciones como el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el National Museum of Puerto Rican Arts & Culture de Chicago, el Museum of Fine Arts de Boston, el Allentown Art Museum, y la histórica alianza entre la institución y el Museo de Arte de Puerto Rico, en Santurce.

Esta última permitió que el MAP obtuviese un espacio permanente en San Juan, por los pasados dos años, para exhibir diversas muestras de su colección, con sobre 40 mil visitas desde su establecimiento en el 2021.

“Me siento muy honrada en asumir este nuevo rol dentro del equipo del Museo. Cuando asumí la dirección, hace dos años, tenía como meta reencaminar nuestros esfuerzos, luego del impacto de los terremotos y la pandemia, para lograr una reapertura parcial que nos permitiera continuar recibiendo al público, darle vida a un calendario activo de exposiciones y colaboraciones, y reconectar con la comunidad de Ponce. Habiendo alcanzado estos objetivos, mi enfoque estará en continuar aportando y ampliando el alcance que tiene la institución mediante proyectos especiales que darán vida a ese compromiso que tenemos con servir, educar e inspirar mediante experiencias transformadoras relacionadas con el arte y la cultura”, expresó Hartup acerca de su nueva encomienda.

Durante este período, la subdirectora de Operaciones y Sostenibilidad, Rubí Rodríguez-Bustillo, dirigirá el componente administrativo de la institución, de la mano de la Junta de Síndicos, mientras se recluta un nuevo recurso para la dirección ejecutiva.

“Nos sentimos entusiasmados con este nuevo rol que asume Cheryl Hartup dentro del equipo del Museo, a través del cual nuestra colección continuará abriéndose camino para estar presente en renombradas instituciones culturales en Puerto Rico y el resto del mundo. Esto, además de otras iniciativas de investigación y educación que tendrá a su cargo, serán piezas clave para que la institución mantenga vigente su misión de hacer accesible su colección a todo el público, mientras avanzamos en la reparación de nuestro edificio principal. El Museo es afortunado en contar con su experiencia y trayectoria para servir a nuestras comunidades”, dijo María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos de la institución.