El Museo de Arte de Ponce es una de las joyas principales del canon cultural de Puerto Rico. Contiene algunas de las obras de arte más importantes de cualquier colección en la isla -como la incomparable y legendaria “Sol ardiente de junio”, de Frederic Leighton-, por lo que su posición como uno de los baluartes del arte plástica en el país nunca ha estado en duda.

Los retos, sin embargo, no han sido pocos para el Museo de Arte de Ponce en los pasados años. Desde el paso del huracán María hasta la pandemia de COVID-19, el museo ha tenido que buscar formas de adaptarse para continuar con su misión. El golpe más duro de todos vino en la forma de los terremotos que impactaron la zona sur de la isla en enero de 2020 y que afectaron la estructura física del museo.

Aun así, el museo ha encontrado formas de mantenerse activo en la escena y en la difusión del arte y la cultura, estableciendo acuerdos de colaboración con otros museos dentro y fuera de Puerto Rico en los que han podido exhibir varias de sus colecciones y piezas emblemáticas.

Dentro de este contexto, el Museo de Arte de Ponce anunció la más reciente edición de su gala anual, “Renaissance Allure”, un evento que habían dejado de celebrar durante la pandemia y que luego se vio limitado por restricciones. Esta vez la gala será inspirada en su gran colección de arte renacentista.

Según Iraida Rodríguez Negrón, curadora de la institución, el museo posee una importante selección de pinturas sobre panel de los siglos XIV y XV, la mayoría realizadas en Italia, y un grupo de pinturas devocionales del Renacimiento del Norte de Europa.

“Tradicionalmente, la colección del Museo de Arte de Ponce es reconocida por sus magníficos ejemplares de Arte Victoriano y por su impresionante colección de Arte Barroco, que incluye obras de las escuelas española, italiana, flamenca y holandesa. Pero muchos desconocen su importante selección de pinturas sobre panel de los siglos XIV y XV, entre estas, las obras donadas al museo por la Fundación Kress en 1962, la mayoría realizadas en Italia, y un grupo de pinturas devocionales del Renacimiento del Norte de Europa”, expresó la curadora.

Según explicó, la colección de obras que corresponden al siglo XVI, el ‘Cinquecento’, se distingue gracias a los ejemplares realizados por artistas que trabajaron en el entorno de los grandes maestros del Renacimiento Italiano: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Maestros, discípulos, colaboradores y seguidores, tanto de Italia como de otros países europeos, aprendieron de estos y diseminaron sus estilos y, sobre todo, su fama.

“Esta es la historia que contamos en la exposición “Cinquecento: El despertar de las artes”, que actualmente se presenta en la Galería Church’s, del Museo de Arte de Puerto Rico como parte de una alianza colaborativa entre ambas instituciones. Pinturas, esculturas y un grandioso objeto decorativo, no solo demuestran la gran influencia de estos grandes maestros, pero también de la cultura Greco-Romana de la antigüedad tan admirada durante la época”, abundó Rodríguez Negrón, a la vez que explicó que la identidad y estilo gráfico de esta edición de la gala fueron inspirados en las figuras aladas que se encuentran en las cuatro esquinas de un “cassone” que forma parte de la colección del museo, un tipo de mueble muy popular durante la época que era encargado como parte del ajuar que acompañaba a las jóvenes recién casadas a su nueva residencia, y que forma parte de un importante grupo de obras que posee el MAP.

Anónimo, cassone, siglo XVI, madera policromada. Museo de Arte de Ponce. The Luis A. Ferré Foundation, Inc. (Suministrada)

“La gala se llama ‘Renaissance Allure’. Estamos bien emocionados por este evento porque el museo llevaba consistentemente 38 años celebrando la gala antes del COVID-19. La última gala que hicimos fue en el 2019 y esa fecha fue antes de la pandemia y antes de los terremotos que impactaron nuestra sede principal, que alberga todas las galerías del museo, que es un edificio del 1965″″, explicó Rubí Rodríguez Bustillo, subdirectora del museo.

“El museo se afectó grandemente porque como no contamos con las admisiones y no tenemos nuestra sede y tampoco estábamos celebrando el evento de la gala, que es el de mayor recaudo, sufrimos y es por eso que ya este año nos sentíamos listos para la gala en el formato estándar, que a veces es de 800 personas o más, y hemos comenzado a hacer los acercamientos, a hacer anuncios en prensa, y nos va muy bien”, continuó Rodríguez Bustillo.

Sobre el Renacimiento como tema para la gala, Anaymir ‘Tuti’ Muñoz Grajales, miembro del comité organizador de la gala, sostuvo que el concepto está íntimamente atado a los esfuerzos por reabrir el Museo de Arte de Ponce.

“El Renacimiento, el renacer, es como que volver de nuevo, activar la gala, volver a hacer esas actividades que el público espera. El tema de renacer es por eso, aparte de que los artistas de esta época y la colección que tiene el museo de la época de Renacimiento, pues es de renacer, de resurgir. Yo creo que se ata a lo que está llevando ahora mismo el museo, que es volver de nuevo a abrir y los esfuerzos que estamos haciendo para que la gente pueda visitar la colección”, dijo.

Aunque se encuentran en una etapa relativamente adelantada de la planificación del evento, el grupo organizador no quiere arruinar las sorpresas que tendrán para esa noche, por lo que se limitan a adelantar que quienes asistan la pasarán muy bien y podrán bailar y disfrutar al son de buena música por una buena causa.

“Solidarizarnos con el desarrollo comunitario y visibilizar nuestra creatividad artística es vital para nuestra institución y evolución cultural. Ese norte se retrata en la misión del Museo de Arte de Ponce, y ser miembro del Comité Organizador de la Gala fortalece una visión compartida. Perpetuar ese legado de amor cultural y ser testigo del enriquecimiento educativo de futuras generaciones me entusiasma y me enorgullece,” destacó, por su parte, María Cristina González Noguera, vicepresidenta ejecutiva y principal oficial de comunicaciones de Popular, Inc.

Giovanni Pietro Rizzoli, San Juan Bautista, ca. 1530. óleo sobre panel. Museo de Arte de Ponce. The Luis A. Ferré Foundation, Inc. (Suministrada)

Sobre el estado actual de las reparaciones a la planta física del museo, Rodríguez Bustillo dijo que se encuentran aún en el proceso de evaluación y de diseño de la estructura y que aún se encuentran haciendo trámites ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), aunque destacó que ya lograron cerrar sus trámites con el seguro privado de la propiedad. La subdirectora hizo hincapié en la importancia de eventos de recaudación de fondos, como la gala, para poder agilizar el proceso de restauración y la reapertura del Museo de Arte de Ponce.

“El museo es más que las paredes físicas que están allí. Somos parte de la sociedad y de la cultura de Puerto Rico y tenemos un rol importante que se puede mantener con o sin edificio, solamente porque sabemos que, como museo, impactamos las vidas de las personas y que lo podemos seguir haciendo de otras maneras”, dijo.

La Gala XXXIX del Museo de Arte de Ponce se llevará a cabo el sábado 2 de diciembre, en el hotel Condado Vanderbilt, a las 8:00 p. m. La compra de taquillas se puede realizar comunicándose a gala@museoartedeponce.org.

Maria Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos del MAP y Anaymir “Tuti” Muños, miembro de la Junta de Síndicos y del Comité Organizador de la Gala Anual. (Suministrada)

Miembros del Comité Organizador:

María Luisa Ferré Rangel

Presidenta de la Junta de Síndicos y Presidenta Honoraria de la Gala Anual

Co-Presidentes:

Anaymir ‘Tuti’ Muñoz Grajales y Francisco Aponte

Caroline McConnie y Richard Carrión Matienzo

María Cristina González Noguera

Oriela Estefanía Medellín de Martínez y Héctor Guillermo Martínez

Comité Organizador:

Dr. Sergio Chévere

Susana Iglesias y Rafael Amador

Sylvia Villafañe

Viviana Chávez Sauto y Dr. Jorge Iván Rodríguez Lugo